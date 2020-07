Ein Fürsprecher für das Toggenburg: Die Region profitiert vom Engagement für Schweizer Berggebiete Die Regionsorganisation Toggenburg und einige Gemeinden sind Mitglied bei der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete. Für deren Direktor Thomas Egger und Vorstandsmitglied Daniel Blatter ist diese Mitarbeit sinnvoll und befruchtend. Sabine Camedda 09.07.2020, 17.00 Uhr

Das Schweizer Berggebiet definiert sich aufgrund der Höhe und der Steilheit der Abhänge. Das Dorf Stein ist ein gutes Beispiel, warum die Region Toggenburg Mitglied der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der Berggebiete ist. Bild: Sabine Camedda

Bern, und somit die Bundespolitik, ist für die Toggenburger oftmals weit weg. Dieses «Schicksal» teilt die Region mit zahlreichen anderen Berggebieten. «Gemäss dem Bundesamt für Statistik gehörten im vergangenen Jahr zwei Drittel der Landesfläche der Schweiz zum Berggebiet. Darin lebt ein Viertel der Bevölkerung und ein Fünftel der Beschäftigten der Schweiz», erklärt Thomas Egger.

Thomas Egger, Direktor der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB). Bild: Sabine Camedda

Der Walliser ist Direktor der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB). Diese hat sich unter andrem auf die Fahne geschrieben, den Berggebieten eine Stimme zu geben.

Gemeinden sollen die Älteren anhören

Die SAB verfolgt aber auch die Entwicklung der Schweizer Bevölkerung, und dies mit Sorge. Die Überalterung nimmt zu, in den urbanen Gebieten weniger stark und schnell wie in den Land- und Berggemeinden. Die SAB führt daher mit den Gemeinden Workshops durch, um in diesen eine besondere Alterspolitik aufzubauen.

«Es ist wichtig, dass die Gemeinden die Anliegen und Bedürfnisse der Älteren kennt», findet Thomas Egger. Oftmals könnten kleine Massnahmen, wie ein zusätzliches Ruhebänklein am Weg zum Einkaufen, das Leben im Dorf erleichtern.

Der Altersquotient, also die Anzahl Pensionierter im Vergleich zur Anzahl Erwerbstätiger, steigt auch im Toggenburg. Das bestätigt Daniel Blatter, Geschäftsführer der Regionsorganisation Toggenburg und Vorstandsmitglied der SAB. Gerade vor dem Hintergrund, dass die Bevölkerung immer älter werde, brauche es eine medizinische Grundversorgung, wie sie der Spital Wattwil in seiner heutigen Form biete, schlägt Daniel Blatter einen Bogen.

Corona könnte einen positiven Einfluss haben

Für Thomas Egger ist aber denkbar, dass sich die Zahlen nicht so drastisch entwickeln. Gerade die Coronakrise habe Möglichkeiten wie das Homeoffice eröffnet. «Das zeigt, dass die Arbeitsplätze nicht zwingend in der Agglo­meration sein müssen», folgert Thomas Egger.

Aber: Damit das klappe, müsse die Infrastruktur stimmen. Die SAB hat in diesem Zusammenhang unter dem Titel «Smart Villages» ein alpenweites Kooperationsprojekt lanciert. Ziel ist es, den Ansatz von Smart Citys auf ländliche Gemeinden zu übertragen. In der Schweiz laufen diesbezüglich Projekte im Westen des Kantons Luzern und im Oberwallis. Das Toggenburg könnte in Zukunft aber Nutzniesser der gemachten Erfahrungen sein, sind sich Thomas Egger und Daniel Blatter einig.

Daniel Blatter, Geschäftsführer Regionsorganisation Toggenburg. Bild: Sabine Camedda

Auch bei anderen Themen könne das Toggenburg punktuell von der Arbeit der SAB profitieren, sagt Daniel Blatter. Und auch etwas geben. Bezüglich des Raumkonzepts im Bereich der Raumplanung beispielsweise ist das Toggenburg ein Vorreiter und gibt die Erkenntnisse weiter. «Im Austausch erlebe ich, dass viele Regionen ähnliche Probleme haben», sagt Daniel Blatter. Darum sei die SAB als Plattform für den Erfahrungsaustausch wichtig.

Sympathie für Berggebiete ist vorhanden

Thomas Egger und Daniel Blatter stellen immer wieder fest, dass die Sympathie der Schweizer Bevölkerung für die Berggebiete gross ist, auch wenn diese finanziell von den urbaneren Gemeinden abhängig sind. «Die Innensicht der Bewohner des Alpenbogens deckt sich aber nicht, für sie ist das Berggebiet der Arbeits- und Lebensraum, für die Bewohner des Mittellandes aber ein Erholungsraum, wo die Natur möglichst intakt bleiben soll», stellt Thomas Egger fest.

Unbestritten ist, dass das Berggebiet einen Nutzen hat, nicht vergebens assoziieren viele Menschen im Ausland die Schweiz mit den Alpen. «Dieser Wert kann man nicht in Franken zeigen», sagt Thomas Egger.