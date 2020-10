Ein ersatzgeschwächtes Wattwil Bunt geht in der regionalen 2. Liga nach einer völlig missratenen zweiten Halbzeit mit 0:5 unter Die Toggenburger kassieren innert sechs Minuten drei Gegentore, verlieren Jeton Seferi durch einen Platzverweis – können sich aber trotz Niederlage im Mittelfeld der Tabelle halten. Raphael Dort 18.10.2020, 07.13 Uhr

Captain Christoph Schneider (rechts) gab nach einer längeren Verletzungspause sein Comeback. Bild: Beat Lanzendorfer

Viele Optionen hatte das Trainerduo Jan Rüeger/Patric Porchet betreffend Aufstellung nicht mehr. Die Personaldecke war zuletzt wegen mehreren Verletzten ohnehin schon dünn.

Nun fehlten aus unterschiedlichen Gründen mit Roman Kipfer, Pietro Scardanzan und Romario Mladenovic gleich drei weitere Stammspieler. So wurde die Aufgabe gegen den spielstarken Gegner aus Rapperswil-Jona noch schwieriger.

Rückstand nach einem Eigentor

Die junge Wattwiler Mannschaft, angeführt von Captain Christoph Schneider, der sich von einer Verletzung zurückmeldete, startete engagiert in die Partie. Die beiden Teams waren sich in der Startphase ebenbürtig, aus dem laufenden Spiel heraus entstanden allerdings kaum Torchancen.

So machte sich der Gast vom Obersee nach einer knappen halben Stunde einen Freistoss zunutze. Ruben Pousa flankte den ruhenden Ball scharf in den Strafraum, dort lenkte ihn Wattwils Levin Ledergerber unhaltbar ins eigene Tor ab. Wenig später erhielt Guy Loko die Chance, zu erhöhen. Der Rapperswiler setzte einen Foulpenalty jedoch nur an den linken Pfosten.

Diese ausgelassene Chance setzte beim Heimteam zusätzliche Kräfte frei. Die beste Ausgleichsmöglichkeit machte Keeper Janis Truniger jedoch zunichte. Kurz vor der Pause parierte er einen Kopfball von Nick Romer.

Nach Wiederbeginn kam eine veränderte Wattwiler Mannschaft aus der Kabine. Zuvor enorm aufsässig, waren die Spieler in den Zweikämpfen nun zu weit weg von ihren Gegnern.

Drei Gegentore innert sechs Minuten

Rapperswil-Jona nutzte dies gnadenlos aus, erzielte bis zur 51. Minute gleich drei Tore und entschied so die Partie vorzeitig. Zuerst konnte Wattwil Bunt einen Corner nicht endgültig klären, die zweite Flanke verwertete in der Mitte Dardan Ajeti. Eine Minute später staubte Alexander Aerne eine geblockte Hereingabe ab.

Mit einem präzisen Schlenzer stellte Londrit Hamidi auf 0:4. Weil Wattwil Bunt ab der 63. Minute und der gelb-roten Karte gegen Jeton Seferi gar noch in Unterzahl agieren musste, galt es, den Schaden in Grenzen zu halten. Ein weiteres Gegentor, erzielt von Florjan Nuraj zum 0:5, bedeutete dann schlussendlich den Endstand. Ein Ehrentreffer wollte Wattwil Bunt hingegen nicht gelingen.

Toggenburger verbleiben im Mittelfeld

Wattwil Bunt hält sich trotz der deutlichen Niederlage weiterhin im Mittelfeld der Tabelle. Die Chance, sich zu rehabilitieren, bietet sich am kommenden Sonntag in Uzwil. Die zweite Mannschaft aus Rapperswil-Jona bleibt derweil dem Leader aus Frauenfeld hartnäckig auf den Fersen.

Hier ist das Matchtelegramm zu finden.