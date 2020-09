Ein Drittel der Vorrunde ist vorüber: Wo die Toggenburger Fussballer noch Steigerungspotenzial haben Die bisherigen Leistungen der regionalen Ballkünstler konnten nicht überall vollends befriedigen – wunschlos glücklich zeigen sich die Verantwortlichen lediglich in Bütschwil. Beat Lanzendorfer 24.09.2020, 17.00 Uhr

Das Spiel der Bütschwiler ist keineswegs zum Wegschauen – die Mannschaft überzeugt mit erfrischenden Auftritten. Bild: Beat Lanzendorfer

Kann man eine 1:7-Niederlage innert acht Tagen wegstecken? Diese Frage stellt sich beim FC Bazenheid, der am letzten Wochenende gegen Kreuzlingen heillos überfordert war. Leichter wird es in den kommenden Runden keineswegs. Am Samstag müssen die Toggenburger zu Amriswil, das nach fünf Spieltagen Platz 3 belegt.

Auch in Sachen Personal wird die Sache langsam knifflig. Diese Woche hat sich der Verein im gegenseitigen Einvernehmen von Ilaz Ilazi getrennt. Nebst den mehreren Langzeitverletzten muss Trainer Spescha auf einen weiteren Spieler verzichten, mit dem er fix gerechnet hat. Mehr Unruhe kann der Verein zurzeit aber nicht gebrauchen.

Der unglücklich verlaufene Saisonstart ist in Wattwil längst kein Thema mehr. Nach zuletzt sechs Punkten in Folge hat die Mannschaft jenes Selbstvertrauen getankt, um auch in Sirnach bestehen zu können. Dieses wird gegen die Thurgauer nötig sein, weil diese zuletzt mit Schmerikon den ehemaligen Leader auswärts mit 1:0 bezwangen. Der Sieger im Duell der Tabellennachbarn darf sich sogar Richtung erweitertes Spitzenfeld orientieren.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat Neckertal-Degersheim (3.) auf die Überholspur gewechselt. Mittlerweile besetzt die Mannschaft einen Platz in der ersten Tabellenhälfte. Weil die Punkte aber gegen beide Glarner Vertreter erkämpft wurden, die als Abstiegskandidaten eingestuft werden, ist es nicht ganz ersichtlich, wie gut die Danuser-Elf effektiv ist. Nach dem fünften Spieltag dürfte man etwas schlauer sein. Mit dem Tabellenzweiten Gossau 2 erwartet die Neckertaler am Sonntagnachmittag eine echte Knacknuss.

Beginnt nun die Kirchberger Aufholjagd in der 4. Liga? Die Sonnmatt-Elf hat bisher enttäuscht und belegt mit Platz 6 eine Position, die eigentlich für andere vorgesehen war. Trotz des Ausscheidens im Cup gegen Mels brachte das Spiel aber die Erkenntnis, dass viel Potenzial vorhanden ist. Nun gilt es dieses gegen Uzwil 3 abzurufen, ansonsten könnte das Thema Aufstieg schon nach weniger als einem Viertel der Meisterschaft abgehakt werden.

Anders präsentiert sich die Ausgangslage für Bütschwil. Zusammen mit Niederwil an der Spitze, gastiert die Eisenhut-Elf am Sonntag bei Schlusslicht Pfyn. Ohne den Gegner schlechtreden zu wollen, aber wer an der Spitze den Ton angeben möchte, darf sich vom Tabellenletzten nicht aufhalten lassen.

Widnau wurde bei den Frauen vor dem Saisonstart dem erweiterten Favoritenkreis zugeordnet. Zurzeit macht es den Anschein, als seien zu viel Vorschusslorbeeren verteilt worden. Ganz an die Spitze wird es den Rheintalerinnen wohl nicht reichen. Ob die Qualität von Ebnat-Kappel allerdings ausreicht, um Widnau ein Bein zu stellen, erscheint trotzdem unsicher. Mit einem punktelosen Konto wäre nur schon ein Teilerfolg für die Toggenburgerinnen eminent wichtig.

Bütschwil, das zweite Toggenburger Frauenteam in der 2. Liga, muss nach Ems. Vergleicht man die letzten Auftritte der beiden, müsste Bütschwil seine Ungeschlagenheit auch nach der sechsten Runde wahren können – Platz 1 wäre dem Team weiterhin sicher.