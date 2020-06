Porträt Ein Dienstleister – kein Beamter: Martin Keller geht nach 45 Jahren auf dem Mosnanger Grundbuchamt in Pension Ein Grundbuchamt ohne ihn ist für viele Mosnangerinnen und Mosnanger schwer vorzustellen. Doch mit dem Ende dieser Woche endet die Zeit von Martin Keller auf der Gemeinde Mosnang. Er geht nach 45-jähriger Tätigkeit in Pension. Beat Lanzendorfer 25.06.2020, 17.34 Uhr

Martin Keller im Archiv des Gemeindehauses. Hier werden die alten Grundbücher aufbewahrt, in die letztmals vor zehn Jahren handschriftliche Eintragungen vorgenommen wurden. Bild: Beat Lanzendorfer

Mehr als vier Jahrzehnte war Martin Keller «Mister Grundbuchamt» auf der Mosnanger Gemeindeverwaltung. Nun beginnt für ihn der dritte Lebensabschnitt. Gemäss seiner Aussage sei die Arbeit auf dem Grundbuchamt keineswegs eine trockene Materie, wie es in der Aussendarstellung häufig wahrgenommen werde. Trotzdem ist es nicht von der Hand zu weisen, dass deren Mitarbeiter eher selten im Blickfeld der Öffentlichkeit stehen.

Vor 14 Jahren wurde der Name Martin Keller aber durchaus wahrgenommen. «Der Alttoggenburger», damals gab es die dreimal wöchentlich erscheinende Zeitung noch, lancierte mit den zwölf Toggenburger Gemeinden ein WM-Tippspiel (Deutschland 2006). Die Gemeindevertreter mussten im Vorfeld die Resultate aller WM-Spiele voraussagen.

Bereits im Sportlerdorf die Lehre absolviert

Im Umfeld der Gemeinde Mosnang tat sich speziell Martin Keller hervor, dessen Team dank seiner guten Tipps mit beträchtlichem Vorsprung den Sieg errang. Er hat damit den Beweis erbracht, dass er nicht nur bei Hausschätzungen und Dienstbarkeiten ein Experte, sondern auch sportlich auf der Höhe ist.

Wen wundert’s: Er war Junior beim FC Bütschwil, spielte später als Aktiver im 3.-Liga-Team und beendete seine Karriere als Veteran. Zusammengezählt war er 40 Jahre beim selben Fussballclub, davon gehörte er ein Jahrzehnt der Vorstandscrew an und stellte sich ein weiteres Jahrzehnt als Juniorentrainer zur Verfügung. Die Breite besucht er noch heute – auch darum, weil zwei seiner Grosskinder mittlerweile dort Fussball spielen.

Verwaltungslehre schon in Mosnang absolviert

Erstmals Kontakt mit seinem langjährigen Arbeitgeber hatte der baldige Pensionär von 1974 bis 1977, als er die Verwaltungslehre im Mosnanger Gemeindehaus absolvierte. Danach blieb er seiner Heimatgemeinde als Mitarbeiter der Kanzlei und des Grundbuchamtes bis zur Rekrutenschule treu.

Nachdem er seinen Dienst bei Vater Staat hinter sich hatte, stellte er sein berufliches Wissen für kurze Zeit dem Kanton Schaffhausen zur Verfügung. Per 1. Juni 1979 kehrte er als Mitarbeiter des Grundbuchamtes ins Toggenburg zurück. «Ich wurde in erster Linie für die Grundbuchbereinigung eingestellt. Diese umfasst zum Beispiel die Neuregelung sämtlicher Fuss- und Fahrwegrechte, Holzabfuhrrechte und Quellenrechte in der flächenmässig grossen Gemeinde Mosnang. Dieser Prozess erstreckte sich über fast drei Jahrzehnte», erklärt er.

Ab 1988 Leiter des Grundbuchamts

War er in den Anfangsjahren nebst der Grundbuchbereinigung auch als Stellvertreter des Grundbuchamtes tätig, übernahm er deren Leitung von Ernst Schellenberg am 1. Januar 1988. In seinen 45 Jahren bei der Mosnanger Gemeindeverwaltung erstreckte sich sein Arbeitsgebiet aber nicht nur auf das Grundbuchamt.

Mit der Übernahme der administrativen Aufgaben im Bereich der Landwirtschaft sowie weiteren Funktionen in der Vormundschaftsbehörde oder als Stellvertreter des Gemeinderatsschreibers war er immer gut ausgelastet. Weitere Aufzählungen würden den Rahmen sprengen, trotzdem seien noch zwei erwähnt, die Martin Keller besonders am Herzen lagen. Da wäre die Erschliessung und Waldzusammenlegung im Gebiet Erbach sowie die Ausarbeitung sämtlicher Strassenperimeter im Bereich Bau und Unterhalt.

«Ich sah mich nie als Beamter, vielmehr versuchte ich, den Menschen als Berater hilfreich zur Seite zu stehen. Vor zehn Jahren machte ich letztmals einen handschriftlichen Eintrag ins Mosnanger Grundbuchamt – seither werden alle Änderungen nur noch elektronisch nachgetragen.» Die Grundbücher gibt es immer noch – sie werden für die Nachwelt im Gemeindearchiv aufbewahrt.

1000 Kilometer der Küste Englands entlang

Was macht der vierfache Vater und siebenfache Grossvater, der mit seiner Familie seit 30 Jahren in Libingen wohnt, ab Juli? «Meine Ehefrau Erika und ich wollten zu Fuss rund 1000 Kilometer der englischen Südwestküste entlang wandern. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wegen der Coronakrise haben wir unser Vorhaben auf 2021 verschoben.» Mit mehr Zeit für die Familie, Wanderungen und Jassen verkürzen sich Kellers nun das Warten bis zum Antritt des Englandtrips.