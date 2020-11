«Ein Bauer muss im Gemeinderat vertreten sein»: Der parteilose Ueli Roth-Wittenwiler stellt sich in Ebnat-Kappel als Vertreter der Landwirtschaft zur Wahl Als Einheimischer sei er gut in der Gemeinde verankert, findet Ueli Roth-Wittenwiler. Das und sein Wille, im Gemeinderat Sprachrohr für die Bauern zu sein, motivieren ihn für die Wahl in den Gemeinderat. Sabine Camedda 09.11.2020, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ueli Roth-Wittenwiler, parteilos, möchte die Bauern im Gemeinderat von Ebnat-Kappel vertreten. Bild: Sabine Camedda

Zur Lebensqualität von Ebnat-Kappel braucht es Wohnraum und Industrie, aber auch die Ansprüche der Landwirtschaft dürften nicht vernachlässigt werden. Das sagte der zukünftige Ebnat-Kappler Gemeindepräsident Jon Fadri Huder.

Und er ist damit nicht allein. Die Bauern pochen darauf, dass einer der Ihren im Gemeinderat vertreten ist. Mit Ueli Roth-Wittenwiler kandidiert ein Landwirt im zweiten Wahlgang für den Gemeinderat.

Politisch in der Mitte

«Die Landwirtschaft nimmt in Ebnat-Kappel einen gewissen Stellenwert ein, darum ist es uns Bauern ein Anliegen, mit einer Person im Gemeinderat vertreten zu sein», sagt Ueli Roth-Wittenwiler. Er möchte gerne die langjährige Tradition weiterführen und die Rolle des Sprachrohrs im Rat übernehmen. Weil er selbst Landwirt sei, wisse er, wovon er rede.

«Das gibt einen ganz anderen Bezug, als wenn jemand aus einer anderen Branche für die Landwirtschaft zuständig ist.»

Politisch war Ueli Roth-Wittenwiler bisher nicht aktiv, hat aber in mehreren Vorständen und Kommissionen mitgearbeitet. Der gelernte Zimmermann hat später die Ausbildung als Landwirt absolviert und führt einen eigenen Milchwirtschaftsbetrieb.

Er sei parteilos und sehe sich politisch in der Mitte. Sowohl links als rechts haben teilweise extreme Ansichten, die er nicht teile. In seiner fehlenden Parteizugehörigkeit sieht Ueli Roth-Wittenwiler vor allem Vorteile. Er sei weniger gebunden und könne sich aufs Gemeinderatsmandat konzentrieren, ohne einer Partei verpflichtet zu sein.

Dass er sich erst im zweiten Wahlgang aufstellen liess, begründet Ueli Roth-Wittenwiler damit, dass er eher beschränkt Zeit habe. Er habe erst mit dem bisherigen Landwirtschaftsvertreter Christian Gross gesprochen. Einen organisierten Rückhalt von einer gemeindeeigenen Bauernorganisation hat er nicht. «Ich hoffe aber, dass sie mich als ihren Vertreter unterstützen.»

Der Speer von seiner schönsten Seite

Ueli Roth-Wittenwiler ist in Ebnat-Kappel aufgewachsen und hat fast sein ganzes Leben dort verbracht. «Viele Leute kennen mich deshalb. Ich war lange aktiver Schwinger und stehe als Präsident dem Jodelchörli Hüsliberg vor», sagt er. Mit dem Dorf sei er auch verbunden, weil ein grosser Teil seiner Familie da lebe. Als Bauer, findet Ueli Roth-Wittenwiler, sei er privilegiert.

«Ich arbeite zu Hause und kann so viel mit meiner Frau und unseren vier Kindern zusammen sein.»

Auf die Frage, was ihm an Ebnat-Kappel am besten gefällt, weiss er spontan keine Antwort. Alles funktioniere, ändern würde er nichts. «Von hier ist aber der Speer am schönsten anzuschauen», sagt er schliesslich.

Rund drei Wochen bleiben noch bis zum zweiten Wahlgang, in welchem der letzte Sitz im Ebnat-Kappler Gemeinderat besetzt wird. Wenn er nicht gewählt werde, dann sei es halt so, gibt sich Ueli Roth-Wittenwiler gelassen.

Bekräftigt dann aber sofort: «Aber mein Ziel ist es schon, gewählt zu werden und die Landwirtschaft im Gemeinderat zu vertreten.» Er ist nämlich überzeugt, dass ein direkter Vertreter am meisten für die Landwirte und ihre Anliegen bewirken kann.

Eine Vorstellung des zweiten Kandidaten, Roland Marti, ist vor einigen Tagen erschienen.