Flüssigkeiten für Coronatests: Ebnat-Kappler IST AG kauft Berliner Firma – bis Ende Jahr sollen drei Millionen Coronatests bereitstehen Der Sensorhersteller IST AG kauft ein Berliner Unternehmen, das unter anderem Flüssigkeiten für Coronatests herstellt. Bis Ende Jahr soll die Firma drei Millionen Tests ermöglicht haben. Ruben Schönenberger 02.10.2020, 11.59 Uhr

Seit Kurzem klebt auf den Fläschchen mit der für verschiedene Tests nötigen Flüssigkeit ein IST-Aufkleber. Bild: PD

Einen Listerienbefall feststellen, Keime nachweisen oder auch einfach beweisen, was für Inhalte in einem Produkt tatsächlich enthalten sind: Solche Anwendungsfelder hatte man bei der Ebnat-Kappler IST AG im Fokus, als man Anfang des Jahres die Berliner AJ Innuscreen GmbH erwarb.

Der Toggenburger Hersteller von Sensoren verschiedenster Art hatte das Unternehmen gruppenintern erworben. Die deutsche Firma gehörte bis anhin zur Analytik Jena, die wie die IST Teil der Endress + Hauser-Gruppe ist.

Der Erweiterungsbau der IST AG in Ebnat-Kappel wurde erst im Mai 2019 eröffnet. Bild: Ruben Schönenberger (Ebnat-Kappel, 24. Mai 2019)

Corona änderte nicht nur die Kommunikationspläne

Eigentlich wollte man den Kauf schnell publik machen, doch dann kam Corona. Mit dem Virus änderten sich nicht nur die Kommunikationspläne. Denn mit ihrem Knowhow kann die neu zur IST gehörende Firma auch dazu beitragen, dass genügend Kapazitäten für Coronatests bereitstehen.

Die Produkte der Firma ermöglichen, in einer Probe das zu finden, wonach man sucht. In diesem Fall Coronaviren.

Viren vom Rest isolieren

Und das geht so: Bei einem Coronatest wird der Patientin oder dem Patienten eine Art überlanger Wattestab durch die Nase in den Rachenraum geschoben, wo ein Abstrich gemacht wird. An diesem Stab sind danach aber natürlich nicht nur Viren, sondern auch allerlei anderes Material vorhanden. Eine von der AJ Innuscreen entwickelte, patentierte und hergestellte Flüssigkeit ermöglicht es, die Viren vom Rest zu isolieren.

«Die Firma ist sehr gut in diesem Feld der sogenannten Extraktion», sagt Mirko Lehmann, CEO der IST zu der neusten Akquisition seiner Firma. Und weiter: «Beim Kauf hatten wir eine breite Anwendungspalette im Auge», sagt er. Nun habe man aber die Kapazitäten für Coronatests stark ausgebaut und eine eigene Produktionsstrasse nur dafür eingerichtet.

«Bis Ende Jahr wird die Firma unter der Leitung von Timo Hillebrand für drei Millionen Coronatests die Flüssigkeit geliefert haben. Die 20 Mitarbeiter in Berlin leisten im Moment Aussergewöhnliches.»

Rausfinden, aus welchem Tier die Salami wirklich ist

Die restlichen Anwendungsfelder habe man aber nicht aus den Augen verloren. «Wir müssen ja auch das weiterhin anbieten, damit wir die Kunden in diesem Bereich behalten können», erklärt Lehmann. Schliesslich sei die Coronapandemie irgendwann vorbei. Die anderen Produkte seien so richtig spannend für alle Arten von Anwendungen.

«Man will heute immer genauer wissen, was tatsächlich in einem Produkt enthalten ist.»

Lehmann erwähnt als Beispiele den Halal-Nachweis, das Messen von Salmonellen in Milch oder aus welchem Tier eine Salami wirklich gemacht wurde.

Dem Staat nicht auf der Tasche liegen

Bei der IST in Ebnat-Kappel habe Corona aber zu einem Rückgang geführt. «Zeitweise haben wir je nach Region und Kunden starke Einbrüche bei den Aufträgen gehabt», sagt der CEO. «Vor allem während des Lockdowns.» Kurzarbeit habe man aber nie angemeldet und möchte das nach Möglichkeit auch künftig vermeiden.

«Wir haben in den vergangenen Jahren viel Gewinn gemacht und sollten dem Staat jetzt nicht auf der Tasche liegen.»

Man habe die Zeit mit Minusstunden aufgefangen. Insgesamt sei man als Firma schon gut durch die Finanzkrise 2009 und die Eurokrise 2015 gekommen. Wir sind guter Dinge, dass wir es mit unserem weltweiten Team auch diesmal schaffen werden. Nur einzelne Mitarbeiteranlässe, für welche die IST einen Ruf geniesst, mussten kleiner ausfallen. «Es ist aber bereits wieder eine Aufbruchsstimmung spürbar», sagt Lehmann und erzählt davon, wie nun in China bereits wieder erste Fachmessen stattfinden würden.

IST stellt sich noch internationaler auf

Durch die Übernahme der Firma wagt sich die IST in neue Bereiche vor, ein weiterer Schritt der IST AG, um auch in Zukunft im weltweiten Sensormarkt erfolgreich zu sein . «Unsere physikalischen, chemischen und biologischen Sensoren haben dadurch eine spannende Verstärkung bei den biologischen Sensoren gefunden. Zudem ist die IST durch Berlin noch internationaler aufgestellt», sagt Lehmann.