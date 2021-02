Ebnat-Kappel Vegan leben – bis hin zur Zahnbürste Die Bürstenfabrik Ebnat AG reagiert auf das Umweltbewusstsein der Konsumenten und lanciert mit «PURUS.» eine neue Produktelinie. Sabine Camedda 28.02.2021, 09.07 Uhr

Vegane und biologische Zahnbürsten haben einen Körper aus Holz: Das stammt aus Toggenburger Wäldern und wird in der Ebnat AG verarbeitet. Bild: PD

Nachhaltigkeit ist mehr als ein Modetrend. So jedenfalls versteht es Michele Vela, der CEO der Ebnat AG. «Der Wandel in Richtung einer nachhaltigeren Gesellschaft freut uns sehr und zeigt uns, dass wir mit unseren Grundsätzen auf dem richtigen Weg sind.» Gelebt wird die Nachhaltigkeit beim Toggenburger Unternehmen in zwei Dimensionen: Bei den Produkten und in der Produktion.