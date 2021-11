Die Abbrucharbeiten sind im Gange – das «Palais» ist Geschichte

Die rund 20-jährige Erfolgsgeschichte des Tanzlokals Palais Extra in Ebnat-Kappel findet in diesen Tagen ein endgültiges Ende. Die Abbruchbagger sind aufgefahren und machen für eine neue Tankstelle Platz. Die Firma Avia Osterwalder investiert in den Neubau zwei Millionen Franken.

Urs M. Hemm 05.11.2021, 05.00 Uhr