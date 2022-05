Paar aus Toggenburg und Glarnerland spricht bei Speaker Slam

Interview «Mache das, bis ich eine Vollzeitstelle gefunden habe»: Stephan Künzer steht wieder mit seinem Handynummer-Plakat am Strassenrand im Kanton Thurgau

Mal in Frauenfeld, mal in Weinfelden, mal in Münchwilen: Stephan Künzer ist es satt, arbeitslos zu sein. Deshalb steht der 45-Jährige aus Wigoltingen seit ein paar Tagen wieder mit seinem speziellen Plakat an verschiedenen Standorten im Thurgau am Strassenrand. Das Ziel: eine Vollzeitarbeitsstelle.