Integration eines Flüchtlings im Toggenburg ist nicht problemlos

Ebnat-Kappel Schmaler Grat zwischen Motivation und Überforderung: Wie ein junger Afrikaner versucht, im Toggenburg Fuss zu fassen, und dabei Druck von seiner Familie spürt Seit fünf Jahren lebt Bereket Fisagergis in der Schweiz. Wie jeder in seinem Alter versucht er, seine Jugend und seine Ausbildung unter einen Hut zu bringen. Doch fernab seiner Heimat Eritrea musste er schnell erwachsen werden. Sabine Camedda 30.06.2021, 05.00 Uhr

Die Arbeit mit Holz gefällt Bereket Fisagergis (rechts) gut, auch wenn sie ihn körperlich sehr fordert. Bild: PD

Bereket Fisagergis lächelt freundlich, als er dem Besuch die Türe zur kleinen Wohnung aufmacht. Er bietet einen Stuhl an, holt Wasser. Dann setzt er sich erwartungsvoll hin. Ebenfalls am Tisch sitzt Thomas Lienhard. Der Ebnat-Kappler war es, der sich im vergangenen Herbst für Bereket Fisagergis und einen weiteren Flüchtling eingesetzt hat. Er war es, der für die beiden eine Wohnung gemietet hat. So konnten die beiden jungen Männer aus Afrika die Unterkunft der Gemeinde verlassen und «den Winter in Menschenwürde» verbringen, wie Lienhard es ausdrückt.

Er störte sich aber nicht nur an der Unterkunft für die beiden Flüchtlinge. Ihn machte es auch traurig, dass nur wenig Wohlwollen besteht bei der Gemeinde und die Integration der beiden verschlafen wurde. Zwei Jahre habe Bereket Fisagergis in Ebnat-Kappel gelebt, er konnte aber meist nur zweimal pro Woche Abendkurse in der Klubschule Lichtensteig besuchen, wo doch eine grosse Auswahl an Tageskursen in St.Gallen, Wil oder Rapperswil angeboten wird. Solche Kurse wären aus Sicht von Thomas Lienhard sinnvoller für Menschen ohne Arbeit und würde ihnen zu einer gesunden Tagesstruktur verhelfen. So anfallende teure Tickets zu sparen, sei am falschen Ort gespart.

Nicht nur Deutsch lernen, sondern auch Mathematik

Das hat sich dank Lienhards Intervention und seiner intensiven Begleitung geändert. Er sei in den vergangenen Monaten dreimal in der Woche in den Deutschkurs gegangen, erzählt Bereket Fisagergis. Daneben hat er zusammen mit einer pensionierten Lehrerin, die sich freiwillig in einer Solidaritätsgruppe engagiert, weiter auf ein Ziel hingearbeitet: das B1-Diplom. Mit diesem in der Tasche hätte Bereket Fisagergis einen Platz im Arbeitsintegrationsprojekt der kantonalen Stelle Repas bekommen. «Ich bin durchgefallen.» In den Worten des jungen Afrikaners schwingt Enttäuschung mit. Doch Thomas Lienhard fordert ihn auf, zu präzisieren: Beim schriftlichen Teil war er ungenügend, beim mündlichen hat er bestanden.

Wenn sich Bereket Fisagergis im Praktikum bewährt, dann kann er in einem Holzbau-Unternehmen in Ebnat-Kappel eine Vorlehre und später eine Berufslehre absolvieren. Bild: PD

Er wolle die Prüfung unbedingt bestehen, betont er. Dafür verbessert er weiterhin mit der pensionierten Lehrerin sein Deutsch. Ausserdem kam er einen Schritt weiter, er besucht an zwei Halbtagen in der Woche eine Schule in St.Gallen, wo er seine Kenntnisse in Mathematik verbessert.

Besonders stolz ist Bereket Fisagergis, dass er auch eine Praktikumsstelle in einem Holzbau-Unternehmen, in dem eine gute familiäre Stimmung herrscht, bekommen hat. An drei Tagen sei er im Betrieb. Läuft alles gut, wird im August sein Praktikum in eine Vorlehre umgewandelt. Ein Jahr später könnte er eine Berufslehre in Angriff nehmen. Diese kann er je nach schulischem Fortschritt nach zwei Jahren mit einem EBA oder nach drei Jahren als «richtige» Lehre abschliessen.

Das Ziel: Deutsch lernen und eine Ausbildung machen



Bereket Fisagergis’ Augen bekommen neuen Glanz. Doch Thomas Lienhard beginnt, ihm ins Gewissen zu reden. Er habe vom Arbeitgeber gehört, dass Bereket Fisagergis nicht immer die nötige Motivation an den Tag lege. Auch, dass der junge Afrikaner manchmal die Schule schwänzt oder müde sei, macht Lienhard Sorgen. Er versucht, dem jungen Mann zu erklären, dass man sich manchmal aufraffen muss und auch dann zur Arbeit oder zur Schule gehen, wenn man lieber noch ausschlafen würde.

Er verstehe Bereket schon, denn er sei ja auch mal jung gewesen, relativiert Thomas Lienhard.

«Er muss aber verstehen, dass er eine solch rare Chance auch nutzen muss.»

Seine Ziele seien immer noch dieselben wie vor ein paar Monaten, beruhigt ihn Bereket Fisagergis. Er will Deutsch lernen, eine Ausbildung haben, finanziell unabhängig werden und so eine dauerhafte Aufenthaltsbewilligung für die Schweiz bekommen. Doch seine Worte tönen wie die eines aufmüpfigen Teenagers, der seine Eltern beruhigen will.

Seit über fünf Jahren lebt der Eritreer in der Schweiz. Bild: PD

Doch seine Eltern sind nicht hier, unterstützen ihn nicht so, wie es hier Eltern üblicherweise machen. Im Gegenteil: Der junge Mann aus Eritrea verspürt Druck auch aus seiner Heimat. Zweimal pro Monat kann er mit seiner Familie telefonieren. Deren Anspruch ist klar: Der Sohn in der Schweiz soll sie finanziell unterstützen. Dass dies mit der momentanen Unterstützung durch die Gemeinde nicht möglich ist und dass es noch mehrere Jahre dauert, bis er genügend Geld dafür verdient, kann sie nur schwer verstehen, da es ihnen momentan in Eritrea sehr schlecht geht.

«So lastet ein grosser Druck auf ihm. Auf ihm, der seine Jugend auf der Flucht erlebt hat und jetzt Fuss fasst, aber dadurch auch etwas nachholen will.»

Dieser Druck, sagt Thomas Lienhard, könne ihm niemand abnehmen. Doch mehrere Personen – von ihm über die Deutschlehrerin und den Arbeitgeber mit den Mitarbeitern – glauben fest an die Fähigkeiten Bereket Fisagergis. Mit etwas mehr Eigenmotivation und dem Ziel weiterhin fest vor Augen will er seinen Weg machen.