Eine kleine Sensation: Ebnat-Kappel erkämpft sich gegen Gruppenfavorit Flawil einen Punkt Die Obertoggenburger holen in den letzten Minuten ein 1:3 auf und trennen sich von Flawil mit 3:3 – für das Team um Trainer Jürg Stadelmann ein verheissungsvoller Start in die 3.-Liga-Saison. Beat Lanzendorfer 23.08.2020, 08.08 Uhr

Was in Ebnat-Kappel in den Schlussminuten ablief, war nichts für schwache Nerven. Kurz vor dem Abpfiff machten Simon und Dave Obrist mit zwei Toren den Sack für Aufstiegsfavorit Flawil vermeintlich zu.