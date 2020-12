Ebnat-Kappel Samichlaus setzt sich für Asylsuchende ein Die Wohnsituation von geflüchteten Menschen in Ebnat-Kappel ist schlecht, erst im kommenden Jahr soll eine neue Unterkunft eingerichtet werden. Bis diese bezogen werden kann, greifen Bürger zur Selbsthilfe. Sabine Camedda 12.12.2020, 11.42 Uhr

Thomas Lienhard als Samichlaus und sein Schmutzli machten auf die Wohnsituation der Asylsuchenden in Ebnat-Kappel aufmerksam. Bild: Sabine Camedda

Dass in diesen Tagen ein Samichlaus durch Ebnat-Kappel zieht, ist nicht weiter erstaunlich. Ein Samichlaus alias Thomas Lienhard brachte aber nicht nur Mandarinen mit, sondern auch eine besondere Botschaft: Er machte auf die Wohnsituation von zwei Menschen aufmerksam. Die beiden Männer aus Afrika leben als vorläufig Aufgenommene in der Schweiz.

Die Gemeinde ist für deren Unterbringung zuständig. Doch hier gebe es Verbesserungspotenzial, moniert Lienhard. «Das Stüssihaus, in welchem sie leben, ist uralt. Die Einrichtung ist schäbig bis unzumutbar, eine eigentliche Küche gibt es nicht», erklärt er. Bereits mehrmals hat er beim Gemeindepräsidenten interveniert. Christian Spoerlé stellt sich auf den Standpunkt, dass die Gemeinde ihren gesetzlichen Auftrag erfülle.

Er ist sich aber der Problematik bewusst. Das Stüssihaus diene seit langem als Unterkunft für Asylbewerber und vorläufig aufgenommene Personen. Eine Luxusunterkunft sei es nie gewesen. Jetzt sei es aber definitiv in die Jahre gekommen und auch durch die wechselnde Bewohnerschaft mehr und mehr verlottert.

Unterkunft für Asylsuchende unterliegt der Gemeindeautonomie

Dass die Gemeinde ihren gesetzlichen Auftrag erfüllt, könne so angesehen werden, sagt Thomas Lienhard. Das Gesetz greife bezüglich der Gestaltung für Unterkünfte für Asylsuchende nicht in die Gemeindeautonomie ein. Demzufolge gebe es kein Recht auf eine Wohnung, sondern nur auf eine Unterkunft. Wie diese jedoch eingerichtet sein muss, ist nirgends festgeschrieben.

Das ehemalige Schulhaus Speer (Mitte) in Ebnat-Kappel wird nicht mehr benutzt, darum sollen darin Asylsuchende untergebracht werden. Bild: Sabine Camedda

Zwar gibt es Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe für die Unterkunft von Sozialhilfebezügern. Asylsuchende und vorläufig aufgenommene Personen sind davon aber explizit ausgenommen. Dies führe zu einem grossen Spielraum in der Auslegung und letztlich zu einem Wettbewerb der Gemeinden. Denn: Vorläufig aufgenommene Personen können ihren Wohnort selbst wählen und gehen tendenziell eher in eine Gemeinde, wo die Unterstützung grösser ist.

Verbesserung der Situation in Ebnat-Kappel ist in Sicht

Eine Verbesserung der Wohnsituation der beiden jungen Männern aus Afrika ist nun in Sicht. Die Gemeinde plant, die ehemalige Bibliothek in eine Unterkunft für Asylsuchende umzubauen. Ein entsprechender Kredit in der Höhe von 150'000 Franken ist im Budget 2021 eingestellt. Für dieses Geld sollen Einzelzimmer eingerichtet werden, zudem werden eine Küche und eine Dusche eingebaut. Diese neue Unterkunft soll im Frühjahr 2021 bezogen werden können.

«Wir haben im Wissen um die Zustände im Stüssihaus eine Alternative gesucht, um saubere und gute Voraussetzungen für eine Unterkunft für Asylbewerber und vorläufig Aufgenommene zu schaffen», sagt Christian Spoerlé. Thomas Lienhard ist glücklich über diese Wendung. Aber:

«Es ist nicht zumutbar, dass die beiden jungen Männer noch einen Winter im Stüssihaus verbringen müssen.»

Er hat die Gemeinde darum um eine Zwischenlösung angefragt, erhielt aber keine Antwort. So hat er, gemeinsam mit seiner Partnerin Margarit Maag, zur Selbsthilfe gegriffen und eine Zweieinhalbzimmerwohnung gemietet. Dort sollen die beiden bis Ende März wohnen. «Sie freuen sich sehr auf einen Winter in Menschenwürde», sagt Thomas Lienhard. Finanziert wird die Miete vorerst von ihm. Er hat aber ein Solidaritätskonto eröffnet und nimmt Spenden entgegen.

Gab es auch Verzögerungen bei der Integration?

Doch noch etwas stösst Thomas Lienhard sauer auf: Die Integration, die ebenfalls in die Zuständigkeit der Gemeinde fällt. Einer der jungen Männer, er ist 19-jährig, lebe seit bald fünf Jahren in der Schweiz, zwei davon in Ebnat-Kappel. Ausser zwei Stunden Deutsch in der Woche sei nichts für seine Integration gemacht worden. «Und das bei einem Menschen in einem Alter, in dem jeder Schweizer in einer Ausbildung ist oder bereits eine abgeschlossen hat», empört sich Thomas Lienhard.

Durch eine Intervention bei der Sozialbehörde hat er erreicht, dass der junge Mann nun intensiv Deutsch lernt und auch zur Regionalen Potenzialabklärungs- und Arbeitsintegrationsstelle Repas der St.Galler Gemeinden angemeldet wurde. «In Kürze findet dort ein erstes Gespräch statt, das aus meiner Sicht schon lange hätte stattfinden sollen», sagt Lienhard. Die Verzögerung könne nicht der Gemeinde angelastet werden, findet Christian Spoerlé. Das Sozialamt, welches für Integrationsmassnahmen zuständig ist, sei bereit, die Asylbewerber und vorläufig aufgenommenen Personen zu Integrationsmassnahmen anzumelden.

«Sie müssen aber klar Interesse signalisieren.»

Hier seien die betroffenen Personen gefordert. Sie können ihren Alltag selbst planen und gestalten, wie es jeder andere auch macht. Die Gemeinde helfe ihnen bei der Integration, nehme sie aber nicht andauernd an die Hand. Das Ziel sei, dass sie bald selbstständig ihr Leben in der Schweiz führen können, erklärt Christian Spoerlé. Zudem kämen sie regelmässig aufs Sozialamt, wo sie ihre Fragen stellen und allfällige Probleme besprechen können.

Thomas Lienhard hofft, dass sich im kommenden Jahr die Situation für die beiden Menschen aus Afrika – und allenfalls für weitere Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene – verbessert. Sodass sein Schmutzli im kommenden Jahr die Rute zu Hause lassen kann und nur noch Mandarinen ins Dorf bringt.