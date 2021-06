Gabriel Baal wehrt sich für Tempo 100 auf Umfahrung Ebnat-Kappel

Ebnat-Kappel Rechtliche Grundlage fehlt: Widerstand gegen die Temporeduktion auf der Umfahrung Ebnat-Kappel Gabriel Baal aus Neu St.Johann wehrt sich mit einem Rekurs gegen die angekündigte Senkung der Höchstgeschwindigkeit von 100 auf 80 km/h auf der Umfahrungsstrasse von Ebnat-Kappel. Er führt rechtliche Gründe ins Feld, findet aber auch, dass die Bevölkerung angeschwindelt wurde. Denn: Die Temporeduktion mache den angekündigten Zeitgewinn durch die Umfahrung Wattwil zunichte. Sabine Camedda 11.06.2021, 05.00 Uhr

Gegen die Reduktion der Höchstgeschwindigkeit auf der Umfahrung Ebnat-Kappel regt sich Widerstand. Bild: Sabine Camedda

Deutliche Worte stehen in einem Brief aus dem Obertoggenburg nach St.Gallen: Das Polizeikommando habe seine Kompetenzen massiv überschritten. Absender ist Gabriel Baal aus Neu St.Johann. Er wehrt sich in seinem Rekursschreiben gegen die Verkehrsanordnung, welche die Höchstgeschwindigkeit der Umfahrungsstrasse Ebnat-Kappel von 100 auf 80 km/h reduzieren soll.