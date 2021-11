Coronakrise Aufruhr und Tränen: Polizeieinsatz bei Impfaktion an Oberstufe Ebnat-Kappel Der Halt der Toggenburger Impftour bei der Oberstufe Wier in Ebnat-Kappel sorgte für emotionale Reaktionen und einen Einsatz der Polizei. Eltern befürchteten, dass sich zwölfjährige Schüler ohne Erlaubnis von Erziehungsberechtigten impfen lassen. Der Schulpräsident sagt nun: «Der Standort war nicht glücklich gewählt». Simon Dudle Jetzt kommentieren 18.11.2021, 05.00 Uhr

Die Impfaktion fand im Oberstufen-Schulhaus Wier in Ebnat-Kappel statt. Bild: Theres Bachmann

Die Impfwoche, welche der Kanton St.Gallen unlängst veranstaltete, fand im Toggenburg bescheidenen Anklang. Gerade einmal 200 Personen liessen sich an verschiedenen Standorten eine Erstimpfung verabreichen. Und dies, obwohl der Kanton auf Initiative eines Gemeindepräsidenten – der Name wird vom Kanton nicht kommuniziert – eine Impftour durch das Thur- und Neckertal aufgleiste.

Christian Rufer, Schulpräsident Ebnat-Kappel Bild: PD

Auch an der Oberstufe Wier in Ebnat-Kappel konnten sich Impfwillige piksen lassen; ein mobiles Impfteam war in der Aula zugegen. Doch das passte nicht allen. «Während der grossen Pause hat sich eine Gruppe von Erwachsenen beim Pausenplatz versammelt. Später wollten sie zum Eingang des Schulhauses. Auch der Gemeindepräsident hat sich mit ihnen unterhalten», sagt Ebnat-Kappels Schulpräsident Christian Rufer auf Anfrage. Und weiter:

«Es wurde emotional diskutiert. Teilweise sind Tränen geflossen.»

Keine Einwilligung der Eltern nötig

Grund für den Aufruhr: Die anwesenden Personen befürchteten, dass sich Kinder ab zwölf Jahren an diesem Tag ohne Einwilligung der Erziehungsberechtigten impfen lassen können. Laut Christian Rufer hätten sich einige Erwachsene schliesslich ins Schulhaus begeben, wo die Impfaktion gerade stattfand. Sie hätten auch Fotos von Namensschildern der impfenden Personen gemacht, was diesen zu weit ging. Die impfende Personen informierten die Polizei, welche auch kam und die Personenansammlung auflöste.

Es stehen nun einige Fragen im Raum. Die wichtigste: Konnten sich Kinder ab zwölf Jahren ohne Einwilligung der Eltern impfen lassen? Theoretisch ja. Und das völlig legal. Karin Faisst, Leiterin Amt für Gesundheitsvorsorge beim Kanton St. Gallen, sagt:

«Grundsätzlich ist es so, dass sich einwilligungsfähige Kinder ab zwölf Jahren auch ohne schriftliche Zustimmung der Eltern impfen lassen können. Es obliegt der verantwortlichen impfenden Person zu prüfen, ob das Kind einwilligungsfähig ist oder nicht.»

Dazu gebe es Ausführungen beim Bundesamt für Gesundheit (BAG), an welche man sich halte. Fakt ist aber auch, dass die Kantone in der Schweiz unterschiedlich mit der Thematik «Impfungen für Minderjährige» umgehen. Faisst sagt: «Die Impfaktion richtete sich nicht an die Schülerinnen und Schüler, sondern war wie alle anderen Impfaktionen im Toggenburg an die Bevölkerung adressiert. Die Impfaktion wurde beworben über Gemeinden, Ärzteschaft und Apotheken. Die Schulen waren nicht angeschrieben worden.» Schulpräsident Rufer ergänzt, dass man die Eltern im Vorfeld der Aktion informiert habe.

Weiterer Impfanlass im Wier

Trotzdem: Haben sich Schüler den Piks geben lassen in Ebnat-Kappel? «Wir gehen fest davon aus, dass sich keine zwölfjährigen Kinder impfen liessen. Und wenn, dann höchstens am schulfreien Mittwochnachmittag, als wir keinen Einfluss darauf hatten», sagt Schulpräsident Christian Rufer. Dieser führt weiter aus, dass die Wahl des Standortes nicht glücklich gewählt war und man einen «schulfremderen öffentlichen Raum» hätte nehmen sollen. Dies auch, weil die Aufhebung der Maskenpflicht an der Oberstufe wenige Tage zuvor für Emotionen gesorgt habe.

Jon Fadri Huder, Gemeindepräsident Ebnat-Kappel Bild: PD

Auf den 8. Dezember ist der nächste Impfanlass in Ebnat-Kappel angesetzt. Dabei kann die zweite Impfdosis erhalten, wer jetzt im November die erste bekommen hat. Auch dann wird im «Schulhaus Wier» geimpft. Und dabei bleibt es. Gemeindepräsident Jon Fadri Huder, der für die Durchführung der Impfaktion die Hauptverantwortung trägt, sagt: «Räumlich gibt es eine klare Abtrennung und ein Zugang zum Pausenplatz ist nicht möglich. Es ist ein repetitiver Anlass. Ich hoffe, dass sich die Wogen nun geglättet haben.»