Ebnat-Kappel Nachhaltigkeit bekommt einen hohen Stellenwert Umweltbewusstsein spielt nicht nur bei Verbrauchern eine Rolle, sondern auch in Produktionsbetrieben. Die Ebnat AG, die seit 1914 in Ebnat-Kappel Bürsten produziert, setzt mit ihrer Nachhaltigkeitsstrategie hohe Massstäbe. Sabine Camedda 28.02.2021, 09.08 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Produktionsgebäude der Ebnat AG wurde aufgestockt. Die Fotovoltaikanlage auf dem Dach produziert nun Strom für den Eigenverbrauch. Bild: PD

Die Ebnat AG nimmt das Thema Nachhaltigkeit ernst und hat unter diesem Punkt im vergangenen Jahr die Strategie neu ausgerichtet. Darin sind mehrere strategische Ziele formuliert. In der Produktion soll beispielsweise der Materialverbrauch optimiert und somit der Ausschuss verringert werden. Auch soll die Energieeffizienz der Maschinen und Anlagen gesteigert werden.

Nachhaltigkeit soll überdies nicht nur im Alltag sichtbar gemacht werden, sondern auch auf den Produkten. Dazu gehören Materialien aus nachwachsenden oder recycelten Ressourcen, die nach Möglichkeit aus der Region stammen. Auch bei den Verpackungen wird zunehmend auf die Umwelt geachtet. Ebenso soll ein «Cradle-to-Cradle»-Kreislauf aufgebaut und vermehrtes Recycling möglich werden. So soll der Energiewert eines Produkts nicht verloren gehen.

Vorgaben der Kunden müssen selber eingehalten werden

Mit einigen dieser Massnahmen zielt die Ebnat AG in dieselbe Richtung wie die Firmen, welche die Haushaltsgeräte und Produkte für Mundhygiene verkaufen. Ein Grossverteiler beispielsweise verlangt, dass für eine Produktelinie mindestens 80 Prozent Kunststoff verwendet werden muss, der bereits einmal den Lebenszyklus durchlaufen hat.

Weil es schwierig ist, die Qualität der Produkte auf diesem Weg sicher zu stellen, will die Ebnat AG einen eigenen Weg gehen und den Recycling-Prozess nach dem Standard «GRS» zertifizieren lassen. Ein Bekenntnis zur Nachhaltigkeit macht die Ebnat AG zudem mit ihrer ersten Zahnbürste, die mit Kunststoff aus nachwachsenden Rohstoffen fabriziert wird. In diesem Bereich will die Ebnat AG die Entwicklung noch vorantreiben.

Nach der Erarbeitung der Nachhaltigkeitsstrategie wurden im vergangenen Jahr bereits erste Massnahmen umgesetzt. Die Dachsanierung beim Verwaltungsgebäude, das im Jahr 1914 gebaut wurde, brachte eine bessere Energieeffizient. Mit der Aufstockung des Produktionsgebäudes wurde auf dessen Dach eine Fotovoltaikanlage installiert. Diese umfasst eine Modulfläche von 1425 Quadratmetern und erzeugt 260'000 Kilowatt-Stunden Strom, die für den Eigengebrauch bestimmt sind.

Gleichzeitig wurde bei der Ebnat AG, die der grösste Abnehmer von Strom vom Ebnat-Kappler Stromversorger ist, der Stromverbrauch in jeder Abteilung gemessen. Dabei zeigte sich, dass die Druckluftherstellung mehr als ein Drittel der gesamten benötigten Strommenge verbraucht. Darum soll der Verbrauch reduziert werden.

Schnitzelheizung wird mittelfristig abgelöst

Um die Emissionen zu verringern, wurde zusammen mit der Energieagentur eine Studie bezüglich einer Holzgasturbine gemacht. Die Bürstenfabrik hat schon seit Jahrzehnten die Holzabfälle, die in der Produktion anfallen, verbrannt und mit der Energie die Gebäude beheizt. Die Studie brachte nun aber hervor, dass die Überschusswärme, die bei der Kunststoffspritzerei anfällt, dafür ausreicht.

«Mittelfristig werden wir unsere Schnitzelheizung ablösen und auf Wärmrückgewinnung aus Druckluft und Maschinenwärme umstellen. So können wir unsere Holzabfälle an andere Wärmeverbunde in der Region abgeben», erklärt Michele Vela, CEO der Ebnat AG. Somit könnte die Bürstenfabrik ihre Energiebilanz verbessern.