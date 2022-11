Ebnat-Kappel kann sich keine Steuersenkung leisten

Ebnat-Kappel Keine Steuersenkung möglich: Gemeindepräsident Jon Fadri Huder erklärt die finanzielle Situation Eigentlich wollte Ebnat-Kappel für das nächste Jahr die Steuern senken. Doch daraus wird nichts, denn die politische Gemeinde budgetiert ein Minus von rund zwei Millionen Franken. Zudem wird die Verschuldung deutlich steigen. Christof Lampart 15.11.2022, 12.00 Uhr

Gemeindepräsident Jon Fadri Huder in der Aula Wier. Bild: Christof Lampart

Die Politische Gemeinde Ebnat-Kappel rechnet im Budget für das Jahr 2023 mit einem Minus von rund 2 Millionen Franken. Dies bei einem Aufwand von 30,3 Millionen und einem Ertrag von 28,3 Millionen Franken. Der Steuerfuss bleibt bei dieser Rechnung bei 139 Prozent.

Weiter plant die Gemeinde Nettoinvestitionen in der Höhe von 3,9 Millionen Franken ein, wovon 2,6 Millionen für die letzte Rate an den Neubau Pflegeheim aufgewendet werden. Grundsteuer (0,8 Promille) und Feuerwehrabgabe (20 Prozent der einfachen Steuer, maximal 700 Franken) bleiben unverändert.

Mehr Aufgaben und steigende Kosten

Gemeindepräsident Jon Fadri Huder nahm an der Vorgemeinde vom Montagabend, die in der Aula Wier vor rund 60 Frauen und Männern stattfand, kein Blatt vor dem Mund. Dem im letzten Jahr vielfach geäusserten Wunsch nach einer Steuerfusssenkung um fünf Prozentpunkte habe der Gemeinderat zwar nachkommen wollen. Dabei sei jedoch klar gewesen, dass die Mindereinnahmen nicht zur Defiziterhöhung führen dürften, sondern in der laufenden Rechnung eingespart werden müssten, so Huder.

Doch als man das Budget 2023 erstellt habe, habe sich rasch gezeigt, dass das Ziel illusorisch sei, denn Bund und Kanton hätten zahlreiche Auf- und somit auch Ausgaben im Umfang von 840'000 Franken an die Gemeinde delegiert. Auch seien die Gesundheits- und Sozialkosten stark gestiegen. Und mit den Kosten für die Ukraine-Flüchtlinge habe man zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Budgets 2022 gar nicht rechnen können. Huder sagte:

«Wir sparten, wo wir sparen konnten. Hätten wir's nicht getan, so würden wir Ihnen für das Jahr 2023 ein Minus von 2,8 Millionen Franken vorlegen.»

Für den Gemeindepräsidenten ist klar: «Eine laufende Kostenkontrolle ist für uns im kommenden Jahr von sehr grosser Bedeutung, wollen wir ein befriedigendes Jahresergebnis erreichen.»

Kommt hinzu, dass Ebnat-Kappel aufgrund der vielen in den letzten Jahren getätigten Infrastrukturbauten und -ausbauten schon heute eine grosse Schuldenlast drückt. Und die Verschuldung dürfte in den nächsten Jahren auch nicht abnehmen, zeigen doch die Berechnungen für die Finanzplanung 2023–2027, dass die Verschuldung pro Einwohner in diesem Zeitraum von 2964 Franken auf 4130 Franken ansteigen dürfte. Ab einer Verschuldung von 2501 Franken je Einwohner spricht man von einer hohen Verschuldung einer Gemeinde.

Alters- und Pflegeheime erhöhen Pensionspreise

Der Geschäftsführer der Alters- und Pflegeheime Ebnat-Kappel, Daniel Thoma, erklärte am Montagabend, dass man mit steigenden Lebensmittel- und Energiepreisen zu kämpfen habe. Aus diesem Grund sei eine Pensionspreiserhöhung von fünf Franken je Bewohnerzimmer und Tag «unerlässlich». Die Betreuungstaxen bleiben unverändert. Das Budget 2023 geht für die Alters- und Pflegeheime Speer und Wier von einem Minus von 390'850 Franken aus.

Daniel Thoma, Geschäftsführer Alters- und Pflegeheime. Bild: Urs M. Hemm (14. November 2019)

Das kommende Jahr wird für die Bewohnerinnen und Bewohner in den Heimen Veränderungen bringen, ist doch der Umzug in den Neubau Pflegeheim Wier für den November 2023 geplant. Für den Verkauf der Häuser Wier A und B befinde man sich in «aussichtsreichen Gesprächen» mit einem Investor, der nicht nur investieren wolle, sondern auch das Vermietungsrisiko übernehmen würde. Eine entsprechende Absichtserklärung sei unterzeichnet; Ende dieses Monats wisse man mehr, so Thoma.

Geplant sei, dass – sollte das Geschäft zu Stande kommen – der Investor auch Pflege- und Essens-Dienstleistungen vom Wier-Neubau beziehen würde, sodass Synergien genützt werden könnten.