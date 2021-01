Ebnat-Kappel Keine amerikanischen Verhältnisse: Jon Fadri Huder startet problemlos als neuer Gemeindepräsident Das Pult ist noch leer, die Wände kahl: Am Montag hat Jon Fadri Huder seine Arbeit als Gemeindepräsident von Ebnat-Kappel aufgenommen. Die Urnenabstimmung über das Budget am 17. Januar wird sein erstes grosses politisches Geschäft im Toggenburg. Sabine Camedda 04.01.2021, 17.00 Uhr

Jon Fadri Huder hat seine Arbeit im Büro des Gemeindepräsidenten von Ebnat-Kappel aufgenommen. Bild: Sabine Camedda (Ebnat-Kappel, 4. Januar 2021)

Noch vor wenigen Tagen sass Jon Fadri Huder als Gemeindepräsident von Samedan in seinem Büro in einem stattlichen Patrizierhaus. Am Montag nahm er seine neue Arbeit als Gemeindepräsident von Ebnat-Kappel auf. «Dieses Büro ist ein ganz anderer Stil», sagt Jon Fadri Huder und lacht. Noch fehlen ihm Bilder an den Wänden, er wolle sein Büro bunter haben. Und auch die Akten auf dem Pult würden sicher mehr werden.

«An meinem neuen Arbeitsplatz im Gemeindehaus bin ich gut und offen empfangen worden.»

Der neue Gemeindepräsident findet lobende Worte für die Mitarbeitenden der Verwaltung. Gerne hätte er am traditionellen Neujahrsapéro der Gemeinde den Kontakt zu den Einwohnerinnen und Einwohnern gesucht. Doch der Anlass fand in diesem Jahr nicht statt. So verbrachte er den Jahresanfang auf der Langlaufloipe. Er sei erstaunt, aber auch erfreut gewesen, dass er dort erkannt worden sei.

Bis zuletzt im Engadin neue Erfahrungen gemacht.

Nach seiner Wahl als Gemeindepräsident von Ebnat-Kappel war Jon Fadri Huder mehrmals im Toggenburg. Das Tagesgeschäft an seinem alten Wirkungsort Samedan habe ihn aber bis zuletzt gefordert. «Ich wollte die Geschäfte sauber abschliessen und meinem Nachfolger übergeben», sagt er.

Doch heftiger Schneefall führte dazu, dass die Bewohner aus mehreren Häusern evakuiert werden mussten. Eine solche Situation sei erstmals in seiner Amtszeit vorgekommen, erzählt er weiter. Die Zusammenarbeit mit den Hilfskräften habe problemlos geklappt, alles ging bestens über die Bühne. Eine weitere logistische Herausforderung in seinen letzten Amtswochen sei es gewesen, im Auftrag des Kantons Graubünden ein Coronatestcenter aufzubauen. Dafür habe es nur wenige Tage Zeit gegeben.

«Das sind noch einmal gute Erfahrungen gewesen und ich habe dabei viel gelernt.»

Als erstes mit dem Voranschlag 2021 an die Urne

Trotz der recht langen Vorbereitungszeit, die zwischen der Wahl Ende September und dem Amtsantritt auf Anfang 2021 hat sich Jon Fadri Huder noch nicht intensiv mit den in Ebnat-Kappel anstehenden Themen beschäftigt. Als erstes werde er das Budget 2021 genau studieren. Der Voranschlag wurde nicht wie in den Vorjahren an einer Bürgerversammlung im November diskutiert und genehmigt. Das wird am 17. Januar an der Urne nachgeholt.

Bereits hinter sich hat Jon Fadri Huder eine Sitzung mit den Mitgliedern des Gemeinderats, in welchem die verschiedenen Aufgaben verteilt wurden. Es habe eine gute Stimmung geherrscht, sagt der Gemeindepräsident. Er ist überzeugt, dass die Zusammenarbeit gut werde.

Menschen kennen lernen und Kontakte knüpfen

Ebenfalls war Jon Fadri Huder auf Einladung seines Vorgängers Christian Spoerlé bei einigen Sitzungen dabei, in welchen er Einblick in laufende Geschäfte bekommen hat. «Hier herrschen keine amerikanischen Verhältnisse», sagt er und deutet damit an, dass er eine gute und seriöse Amtsübergabe von seinem Vorgänger bekommen hat.

Seine ersten Amtswochen seien wohl davon geprägt, Menschen kennen zu lernen und Kontakte zu knüpfen. So beispielsweise mit den Amtskolleginnen und -kollegen in der Region. Dabei will Jon Fadri Huder wieder auf seine Erfahrung zurückgreifen: Zuhören und offen sein. Mit der nötigen Ruhe und einem überlegten Handeln werde er die zukünftigen Herausforderungen lösen, ist er überzeugt.