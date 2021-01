Ebnat-Kappel «Ich gehe schweren Herzens»: Mirko Lehmann verlässt die IST AG und wechselt innerhalb der Endress+Hauser Gruppe Vierzehn Jahre prägte Mirko Lehmann als CEO die Entwicklung des Sensorenherstellers Innovative Sensor Technology IST AG in Ebnat-Kappel. Unter seiner Führung hat sich das Unternehmen entwickelt, nicht nur in der Schweiz, sondern auch in mehreren Ländern. Lehmann wird Geschäftsführer bei Endress+Hauser Flow in Reinach (BL). Die Nachfolge bei IST wird zu einem späteren Zeitpunkt geregelt. Sabine Camedda 29.01.2021, 17.00 Uhr

Abschied nach 14 Jahren bei der IST AG in Ebnat-Kappel: Mirko Lehmann verlässt das Toggenburg in Richtung Basel. Bild: PD

Von klein zu gross. So lässt sich die Entwicklung der Innovative Sensor Technology IST AG unter der Leitung von Mirko Lehmann umschreiben. Seit der promovierte Physiker in das Unternehmen eingetreten ist, hat sich die Zahl der Beschäftigten verfünffacht, der Umsatz verzehnfacht. Die Firma hat in Ebnat-Kappel eine neue Produktionsstätte gebaut und bereits vergrössert. Zudem ist sie in Tschechien, in den USA und in Deutschland tätig.

Matthias Altendorfer, CEO der Endress+Hauser Gruppe. Bild: PD

«Mirko Lehmann hat die IST AG gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfolgreich entwickelt und ausgebaut. Er steht für eine konsequente Kundenorientierung, hohe fachliche Kompetenz und eine starke Firmenkultur», sagt Matthias Altendorf, CEO der Endress+Hauser Gruppe, zu welcher die IST AG gehört.

Grösseres Unternehmen, das grössere Sensoren herstellt

Nun zieht es Mirko Lehmann weiter. Am 1. April übernimmt er als Geschäftsführer die Endress+Hauser Flow. Diese Firma mit rund 2000 Mitarbeitern entwickelt und konstruiert Sensoren für die Durchflussmesstechnik. Diese Durchflussmessgeräte sind viel grösser als die Sensorelemente, die in Ebnat-Kappel designt und entwickelt werden. «Die Endress+Hauser Flow bietet ebenfalls ein komplettes Portfolio an und ist ein Weltmarktführer in der Prozessindustrie», erklärt Mirko Lehmann.

«Ich gehe schweren Herzens und habe mir diesen Entscheid nicht leicht gemacht. Auf der anderen Seite freue ich mich sehr auf die neue Aufgabe.»

Nicht nur zu den Mitarbeitenden hat Mirko Lehmann ein gutes und schon fast familiäres Verhältnis gepflegt, sondern auch zu Kunden und Partnern. Es gefalle ihm darum gar nicht, dass er vorerst kein Abschiedsfest machen könne. Mirko Lehmann hat auch das Toggenburg als Arbeits- und Wohnort geschätzt. Er ist überzeugt, dass die Region ein immens grosses Potenzial hat.

Erfahrenes Geschäftsleitungsteam übernimmt vorläufig das Steuer

Nach dem Weggang von Mirko Lehmann wird die vierköpfige Geschäftsleitung vorerst die Zügel der Firma in der Hand halten. Der Finanzleiter Peter Anderegg, der Verkaufschef Jiri Polak, der Produktionsverantwortliche Jörn Lützen sowie der Entwicklungsverantwortliche Florian Krogmann werden ihre Verantwortlichkeiten weiterführen, dabei aber auch die Aufgaben von Mirko Lehmann übernehmen. Sie werden von Matthias Altendorf, dem CEO der Endress+Hauser Gruppe, unterstützt

Die vierköpfige Geschäftsleitung übernimmt die Führung der IST AG: (von links) Jiri Polak, Jörn Lützen, Peter Anderegg und Florian Krogmann. Bild: PD

An der Stossrichtung der Firma und an deren nachhaltiger Strategie wird vorerst nichts geändert. «Unsere Firma hat von Anfang an kundenspezifische Produkte designt und entwickelt. Dies hat mit sich gebracht, dass die Sensoren viele Anforderungen abdecken und in unterschiedlichen Industriesparten eingesetzt werden können», erklärt Jiri Polak, einer der Firmengründer. Es sei ein Wettbewerbsvorteil, aber zugleich sehr herausfordernd, diese breite Spanne an Produkten zu bewirtschaften, ergänzt Jörn Lützen.

Wie bereits der Name der Firma sagt, wird Innovation bei der IST AG grossgeschrieben. Das Ziel sei eine Win-win-Situation für sie und ihre Kunden, wie Florian Krogmann ausführt: «Je mehr Wettbewerbsvorteile wir durch unsere Produkte einem Kunden geben, desto grösser ist dessen Innovationskraft. Das kommt letztlich wieder uns zugute.»

Peter Anderegg betont, dass die Geschäftsführung die Firma so weiterführen möchte wie bisher. Es gelte aber auch in neue Marktfelder zu investieren und neue Kunden zu gewinnen. Vorerst steht eine weitere bauliche Expansion an: Der Standort der IST AG in Tschechien wird räumlich ausgebaut.