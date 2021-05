Ebnat-Kappel Häuser für mehr als 5 Millionen Franken: Erben von Ostschweizer Sektenführer Werner Arn wollen Teil der Immobilien verkaufen – Gründe sind undurchsichtig Fünf Gebäude im Zentrum von Ebnat-Kappel stehen zum Verkauf. Das frühere Hotel und Restaurant Traube befindet sich aber nicht darunter. Die Liegenschaften gehörten dem 2016 verstorbenen Werner Arn, Gründer und Führer der Gruppierung Adullam. Martin Knoepfel 05.05.2021, 05.00 Uhr

Die Erben von Werner Arn verkaufen fünf Gebäude im Zentrum von Ebnat-Kappel. Hier die Bibelschule an der Sonneggstrasse. Bild: Martin Knoepfel

Der Flyer wurde zumindest im Obertoggenburg gestreut. Dessen Inhalt: Der Hauseigentümerverband Toggenburg verkauft unter anderem fünf Immobilien im Zentrum von Ebnat-Kappel, die zum Zeitpunkt des Todes von Werner Arn diesem gehörten.

Die Immobilien des 2016 verstorbenen Werner Arn gehörten nicht der von ihm gegründeten Gemeinschaft Adullam. Deshalb tritt die Erbengemeinschaft als Verkäuferin auf.



«Traube» nicht zum Verkauf ausgeschrieben

Bibelschule ist zu haben



Dieses Wohnhaus an der Kappelerstrasse soll ebenfalls verkauft werden. Bild: Martin Knoepfel

Bei den Objekten handelt es sich einerseits um ein Wohnhaus und um ein Wohn-/Geschäftshaus an der Kapplerstrasse. Diese beiden Häuser flankieren das Hotel-Restaurant Traube zu beiden Seiten.

Das frühere Hotel Traube in Ebnat-Kappel ist hingegen nicht zum Verkauf ausgeschrieben. Bild: Martin Knoepfel

Die «Traube» selber ist nicht unter den für den Verkauf bestimmten Objekten aufgeführt. Sie dient auch nicht mehr als Hotel. Es scheint, dass die Gemeinschaft Adullam sie behalten will, denn in einem Schaukasten am Haus wird zum Besuch der Gottesdienste eingeladen. Nicht zum Verkauf ausgeschrieben ist die christliche Pension Adullam an der Waisenhausstrasse in Wattwil.



Der Bibelschule gegenüber auf der anderen Seite der Strasse liegt dieses stattliche Gebäude. Bild: Martin Knoepfel

Andererseits sind zwei stattliche Gebäude an der Sonneggstrasse zu haben, in denen früher das Kindergärtnerinnenseminar angesiedelt war. Es handelt sich um die Hausnummern 41 und 42. Das eine ist als Bibelschule angeschrieben. Die Gemeinschaft Adullam bildet oder bildete in Ebnat-Kappel Missionare aus.



Bei einem Augenschein am Dienstagmorgen gab es keine Spuren von Aktivitäten. Die Gebäude machen allerdings einen gepflegten Eindruck. Einige Autos parkierten vor der Nummer 41. Schliesslich wird noch ein Mehrfamilienhaus an der Berglistrasse verkauft. Es ist das teuerste der fünf Objekte.

Die ehemalige Bäckerei ist gleichfalls zu haben. Bild: Martin Knoepfel

Fünf Millionen für alle Objekte

Die im Flyer genannten Angebotspreise reichen von 640'000 Franken bis 1,6 Millionen Franken. Für alle fünf Objekte ergibt das eine Summe von etwas mehr als 5,1 Millionen Franken, wobei eine Liegenschaft offenbar nur zur Hälfte der Erbengemeinschaft gehört.



Nicht bekannt ist, wie Werner Arn vor rund zehn Jahren die Käufe dieser Liegenschaften finanziert hat. Vermutet wird, dass Werner Arn Spenden von Anhängern und Sympathisanten von Adullam eingesammelt hat. Die Frage stellt sich, ob allfällige Spender davon ausgegangen sind, dass das Geld respektive die damit gekauften Gebäude in den Besitz der Gemeinschaft kommen.



Letzter Termin für Weltuntergang verstrichen

Die evangelische Informationsstelle Kirchen-Sekten-Religionen (Relinfo) stuft die Gemeinschaft Adullam als christlich-fundamentalistisch ein. Werner Arn vertrat die Ansicht, dass alle anderen christlichen Kirchen und Gemeinschaften vom Glauben abgefallen seien.

Das Wohnhaus an der Berglistrasse soll ebenfalls verkauft werden. Bild: Martin Knoepfel

Gemäss Relinfo hatte die Gemeinschaft zum Zeitpunkt des Todes von Werner Arn rund 500 Mitglieder. Seither sei die Gruppierung geschrumpft, hiess es weiter. Gemäss Relinfo erwartete Werner Arn von seinen Anhängern, dass sie den Zehnten spendeten.



Keine Hosen bei Frauen und kein gleichgeschlechtlicher Sex

Auf Kritik stiessen die konservativen gesellschaftspolitischen Vorstellungen von Werner Arn. Beispielsweise mussten weibliche Mitglieder der Gemeinschaft Röcke tragen, und die Gemeinschaft lehnte gleichgeschlechtliche Beziehungen ab. Werner Arn prophezeite unter anderem auch den Weltuntergang, wobei gemäss Relinfo der letzte Termin dafür mittlerweile verstrichen ist.



Die Ältesten leiten die Gemeinschaft. Nach dem Tod von Werner Arn übernahm gemäss Relinfo dessen Sohn Josua die Leitung der Gemeinschaft, die keine formellen Strukturen kennt. Laut Moneyhouse hat ein Josua Arn im März 2018 aufgehört, bei einer Grossbank zu arbeiten.

Später wurde Josua Arn von Roger Bachmann abgelöst. Roger Bachmann weilt gemäss Auskunft in Wattwil diese Woche im Ausland. In der Öffentlichkeit pflegt die Gemeinschaft ein niedriges Profil.