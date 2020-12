Ebnat-Kappel Führungscrew tritt ab: Bei der Feuerwehr gibt es auf Anfang 2021 einen Wechsel des Kommandos Vier Jahre lang standen Marcel Egli, Iwan Hüppi und Marcel Stalder der Feuerwehr Ebnat-Kappel vor. In diesen Tagen übergeben sie die Leitung und die Verantwortung an jüngere Kräfte. Sabine Camedda 30.12.2020, 17.00 Uhr

Standen vier Jahre lang an der Spitze der Feuerwehr Ebnat-Kappel: Vizekommandant Iwan Hüppi, Kommandant Marcel Egli und Vizekommandant Marcel Stalder (von links). Bild: Sabine Camedda

Ein Feuerwehrkommandant erledigt viele Arbeiten, die man vordergründig nicht sieht. Dies sagt Marcel Egli, der während vier Jahren der Feuerwehr Ebnat-Kappel als Kommandant vorstand. Er amtete zuvor acht Jahre lang als Stellvertreter. Ihm zur Seite standen in seiner Amtszeit mit Iwan Hüppi und Marcel Stalder gleich zwei Vizekommandanten. Das Kommando als Dreiergremium zu gestalten, sei eine gute Entscheidung gewesen, sind sich die drei einig. «Wir konnten so die Aufgaben und Pflichten auf mehr Schultern verteilen.»

Marcel Stalder kümmerte sich um Fragen der Technisierung wie beim Zutrittssystem zum Depot, bei den Funkgeräten und bei der Alarmierung. Iwan Hüppi übernahm die Verantwortung bei den Fahrzeugen und war unter anderem für die Fahrerausbildung zuständig. Marcel Egli schätzte seine zwei Kommando-Kollegen aber noch aus einem anderen Grund:

«Wenn wir zu dritt eine Frage diskutierten, hatten wir drei Meinungen. Und nicht selten brachte einer einen anderen Blickwinkel ein.»

Keine Kompromisse, das Material muss tipptopp sein

Entscheidungen gab es in den vier Jahren einige zu treffen, denn die Feuerwehr entwickelt sich ständig. Zum Schutz der Feuerwehrleute wurden in den Depots beispielsweise Zonen definiert, welche nicht mit der verschmutzten Brandschutzausrüstung betreten werden dürfen. Für die Alarmierung und für die Einsätze werden neue Hilfsmittel zur Unterstützung genutzt. Auch die Ausrüstung wurde stets modernisiert, zuletzt wurde ein Schlauchausleger mit 1300 Metern Material gekauft, inklusive eines Zugfahrzeuges.

Die Feuerwehr verfügt über modernes Material, das Tanklöschfahrzeug stammt aus dem Jahr 2016. Bild: Stefa Füeg (Ebnat-Kappel, April 2016)

«Da uns das Material und die Ausrüstung schützt und im Einsatz hilft, muss es tipptopp sein. Da gehen wir keine Kompromisse ein», sagt Marcel Egli. «Wir legten viel Wert auf den sorgfältigen Umgang mit dem Material», ergänzt Marcel Stalder. Die Überlegung dahinter ist einfach: Alles Geld, das nicht für den Ersatz von Material ausgegeben werden muss, kann für etwas Zusätzliches eingesetzt werden. Dass die Feuerwehr damit auf dem richtigen Weg ist, zeigte sich zuletzt bei einer Inspektion. Es habe nichts Wesentliches zu bemängeln gegeben. «Darauf dürfen wir und die ganze Mannschaft stolz sein», sagen die drei Feuerwehroffiziere.

Gutes Klima untereinander und auch zu anderen Organisationen

Bei Einsätzen wie bei diesem Hausbrand konnte die Feuerwehr Ebnat-Kappel auf die Unterstützung der Nachbarn zählen. Bild: Kapo SG (Ebnat-Kappel, 1. November 2020)

Der Mannschaft, die sie unterstützt hat und ihre Freizeit für die Sicherheit der Bevölkerung einsetzt, winden Marcel Egli, Iwan Hüppi und Marcel Stalder ein Kränzchen. Unterstützung bekam die Feuerwehr auch vom Samariterverein als es vor zwei Jahren darum ging, eine First-Responder-Gruppe aufzubauen. «Wir konnten viele Erfahrungen sammeln», sagt Marcel Stalder. Vor allem hätten sie gelernt, wie man als Rettungskraft auch in schwierigen Situationen funktionieren könne. Denn meistens würden sie die Personen kennen, die aufgrund von Herz-Kreislauf-Problemen die Hilfe der First-Responder brauchen. Marcel Stalder und Marcel Egli gehören dieser Gruppe an und werden auch nach dem Abschluss ihres aktiven Feuerwehrdienstes weitermachen.

Eine gute Zusammenarbeit pflegt die Feuerwehr Ebnat-Kappel auch mit den Nachbarn in Wattwil-Lichtensteig und Nesslau. «Wir haben mehrfach bei Einsätzen erlebt, dass man gemeinsam stärker ist», fasst Marcel Egli zusammen. Gerade bei Hausbränden sind die Atemschutztrupps gefordert. Wenn es mehr solche gibt, können diese schneller ausgewechselt werden, was letztlich jedem einzelnen Angehörigen der Feuerwehr zugutekommt.

Teamarbeit wird bei der Feuerwehr grossgeschrieben, innerhalb der eigenen Wehr aber auch mit den Nachbarn. Bild: Feuerwehr Ebnat-Kappel

Um den Kontakt zu pflegen, finden gemeinsame Übungen statt, in regionalen Kursen wird der Zusammenhalt und der Austausch ebenfalls gepflegt. Das führte so weit, dass einzelne Feuerwehren aus der Region schon sehr früh gemeinsam Schutzmaterial für die Coronapandemie beschafft haben. Der Austausch von Spezialgeräten funktioniert ebenfalls. «Es ist ein wertvolles Geben und Nehmen», sagt Marcel Egli.

Im Ernstfall ziehen alle an einem Strang

Mit dem Ausscheiden der drei geht auch einiges an Wissen und Erfahrung weg. Marcel Stalder leistete 27 Jahre lang Dienst in der Feuerwehr. Marcel Egli kommt auf 25 Dienstjahre, Iwan Hüppi auf deren 21. Was hat sich in dieser Zeit verändert? Der Ton in der Feuerwehr sei weniger militärisch als zu der Zeit, als sie der Feuerwehr beigetreten sind, sagen sie. Der Wandel der Gesellschaft sei auch in der Wehr spürbar, es werde mehr diskutiert und auf die Befindlichkeit des Anderen Rücksicht genommen.

Im Ernstfall sei es aber anders, dann müsse einer der Chef sein. «Doch dann ziehen alle mit und geben ihr Bestes», sagen sie. Positiv sehen sie, dass man heute gerade bei den Übungen weniger auf den Rang schaut und mehr auf das Fachwissen. «Ich kann mich erinnern, dass es nicht gerne gesehen wurde, als ich als junger Korporal einen AdF ohne Rang gebeten habe, den Einsatz eines Habegger zu erklären und zu zeigen. Dabei kam er viel besser draus als ich», erzählt Marcel Egli ein Beispiel.

In den vergangenen 25 Jahren kamen einige Hilfsmittel neu dazu, wie beispielsweise die Wärmebildkamera. Bild: Feuerwehr Ebnat-Kappel

Von Erfahrungen anderer konnte die Feuerwehr Ebnat-Kappel auch profitieren, als sie mit Grossveranstaltungen wie den Ballontagen, dem Gordon Bennett-Wettkampf und der Schweizer Meisterschaft der Fallschirmspringer konfrontiert war. «Als Feuerwehr sind wir bei den Grossveranstaltungen in der Gemeinde sowieso involviert. Doch hier ging es um mehr als um die Verkehrsführung und den Parkplatzdienst», sagt Iwan Hüppi. Doch manchmal waren die Feuerwehrleute mit anderem konfrontiert. So mussten sie bei einem Auftritt des damaligen Bundesrats Christoph Blocher im Kapplerhof die Polizei unterstützen, um Demonstranten vom Helikopter des Bundesrats fernzuhalten.

Wenige Tage noch, dann geben Marcel Egli, Iwan Hüppi und Marcel Stalder ihre Feuerwehruniform ab. Sie blicken auf eine gute Zeit zurück. «Uns ist es gelungen, den Bestand auf über 60 Angehörige der Feuerwehr anzuheben. Doch nun verlassen mit uns rund ein Dutzend weitere Feuerwehrleute die Organisation», sagt Marcel Egli. Die Aufgabe, Leute für die Feuerwehr zu begeistern, wie auch alle weitere Verantwortung übergeben sie nun ihren Nachfolgern.