Ebnat-Kappel «Früher bin ich in schwarzen Metal-Shirts rumgerannt, heute ziehe ich einen Büsi-Pullover an und feiere es mega»: David Mühletahler kann am Finale von BandXost teilnehmen Mit seinem Metal-Projekt «Smorrms» hat sich David Mühlethaler aus Ebnat-Kappel für das Finale des BandXost-Talentwettbewerbes qualifiziert. Seine Leidenschaft für den Metal ist kontrastreich, seine Musik emotional. Alec Nedic 17.11.2022, 17.00 Uhr

David Mühlethaler, Metal-Gitarrist und Komponist. Bild: Alec Nedic

David Mühlethaler ist gebürtiger Toggenburger, Gitarrist, Komponist und Finalist der diesjährigen Ausgabe des Ostschweizer Talentwettbewerbes BandXost. Musik begleite ihn, seit er im Heimstudio seines Vaters als kleiner Junge das erste Mal eine Gitarre zwischen die Finger bekommen habe. Wenn der 26-Jährige heute sein Instrument aus der Hand legt, dann am ehesten, um eine Vorlesung zu besuchen. Als angehender Sozialpädagoge studiert er an der Fachhochschule OST in St.Gallen Soziale Arbeit.

Gemeinsam mit seinem langjährigen Musikerfreund und Drummer Jérémie Gonzalez hat sich David Mühlethaler mit seinem Metal-Projekt Smorrms einen Platz im Finale vom 26. November des Talentwettbewerbs BandXost gesichert. David Mühlethaler bezeichnet seine Stilrichtung als «Progressive Metal». Das sei eine Subgenre, das sich irgendwo zwischen technischen und experimentellen Formen des klassischen Heavy Metals bewege.

Tatsächlich springen seine Kompositionen zwischen feinen und düsteren Elementen hin und her, wodurch er seine Musik in einem detailreichen und tiefgründigen Klangbild erscheinen lässt. Ganz bewusst verzichtet der junge Musiker auf Gesang. Für ihn bedeuten niedergeschriebene Texte Klarheit, mit seiner Musik möchte er aber das vermitteln, was seine Gefühlswelt bereithält. Der Ebnat-Kappler beschreibt:

«Meine Musik widerspiegelt meine Emotionen und Gefühle, die ich versuche auszudrücken.»

Smorrms während der Qualifikationsrunde des diesjährigen BandXost. Bild: PD

Ein Soloprojekt zu zweit

In einer Besenkammer in seiner kleinen Wohnung in Ebnat-Kappel hat der 26-Jährige sein Reich eingerichtet: ein Studio und Proberaum, wo er neue Musik komponiert und bestehende Lieder perfektioniert. Obwohl Mühlethaler und Gonzalez regelmässig gemeinsam proben und sie sich auch gemeinsam für das Finale von BandXost qualifizierten, sei Smorrms eigentlich Mühlethalers persönliches Soloprojekt. Er unterstreicht: «Ich schätze es sehr, meine Songs alleine zu schreiben, mit allen Freiheiten, die sich durch ein Soloprojekt ergeben.»

Auf die Frage, ob es nicht ein wenig widersprüchlich sei, als Soloprojekt zu zweit aufzutreten, schmunzelt der Ebnat-Kappler. Es sei so, dass sein Freund ihn als Drummer unterstützt, die Komposition der Lieder und die Organisation von Smorrms jedoch in seiner Verantwortung liege. Die beiden Kollegen kennen sich schon seit rund zehn Jahren und spielten auch schon gemeinsam in einer anderen Band. Mühlethaler ist sehr dankbar über den Rückhalt seines langjährigen Metal-Kollegen.

«Jérémie bringt es auf dem Schlagzeug irgendwie hin, zu spielen, was ich komponiere. Das schafft bei weitem nicht jeder.»

Jérémie Gonzalez sitzt für Smorrms am Schlagzeug. Bild: PD

Mit der Metal-Szene nichts mehr am Hut

Im Musikvideo des Songs «Pulsate», der auf Mühlethalers bisher einzigen EP erschienen ist, sitzt der Musiker mit seiner E-Gitarre auf einem Holzstuhl in der blühenden Toggenburger Idylle und spielt seine wilden, fast sehnsüchtigen Metalriffs. Was erst einmal widersprüchlich wirkt, funktioniert. Mühlethaler selbst beschreibt sich als sehr kontrastreiche Person, dies komme in seiner Kunst zum Ausdruck.

Der Metal diene ihm als Ausgleich, die Musik als Ventil, um Emotionen rauszulassen. Der Ebnat-Kappler sagt: «Ich sehe mich selbst nicht als traurigen Menschen, doch ich finde viel Verständnis in dieser oftmals sehr düsteren und destruktiven Musik.»

Metal in der Toggenburger Idylle – auch diese Gegensätzlichkeit zeichnet Smorrms aus. Video: Smorrms/Youtube

Er selbst stellt sich regelmässig die Frage, ob er sich heute noch mit der Metal-Szene identifizieren kann. Meist komme er zum Schluss: Nein, diese Zeiten seien vorbei. Heute schätze er seine Individualität. Der Musiker führt aus:

«Früher bin ich immer in schwarzen Metal-Shirts rumgerannt, heute ziehe ich auch einfach mal einen Büsi-Pullover an und feiere es mega.»

Auf das Finale von BandXost freut sich Mühlethaler, insbesondere da es altersbedingt seine letzte Teilnahme am Talentwettbewerb sein wird. «Ich spüre: Viele finden meine Musik interessant und sind überrascht, dass sich Metal so anhören kann.»

Gewinnen sei nicht seine Priorität, doch er möchte auf der Bühne das Bestmögliche geben. Das Publikum könne sich auf eine Reise zwischen melodiösen Songs und einen Teil, der «ziemlich chaotisch» wird, freuen.

Langjährige Freunde: Jérémie Gonzalez und David Mühlethaler (von links). Bild: PD