Darum funktioniert der Familienskilift Tanzboden in Ebnat-Kappel

Ebnat-Kappel Finanziell gut aufgestellt trotz einiger Zitterpartien: Warum die Genossenschaft für den Familienskilift Tanzboden ein Segen ist Vor zehn Jahren sicherte die Genossenschaft Familienskilift Tanzboden den Skilift oberhalb von Ebnat-Kappel. Präsident Daniel Hartmann spricht über die Herausforderungen eines kleinen Gebiets und sagt, warum der Lift genau am richtigen Ort steht. Sabine Camedda Jetzt kommentieren 14.02.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vor dem Nachtskifahren wird am Tanzboden die Piste gewalzt und präpariert. Bild: Sabine Camedda

Jan Scherrer aus Ebnat-Kappel hat an den Olympischen Spielen die Bronzemedaille gewonnen, auch sonst machen die Schweizer auf den Pisten einen guten Eindruck. Sehen Sie im Skigebiet Tanzboden potenzielle Nachfolger?

Daniel Hartmann: Im Moment zeichnen sich keine grossen Karrieren ab. Aber vor zehn Jahren hat der damalige Snowboardtrainer Christian Rufer seine Athletinnen und Athleten an unserem Hang auf Weltcup-Wettkämpfe vorbereitet. Bei diesen Trainings war die Olympiateilnehmerin Julie Zogg auch schon dabei.

In dieser Saison ist der Funpark schneebedingt geschlossen. Bedauern Sie das?

Ja, in diesem Winter gab es noch zu wenig Schnee, um die Hindernisse zu bauen. Wenn wir den Funpark eröffnen können, dann wird er gut genutzt.

Wie läuft die aktuelle Saison?

Daniel Hartmann, Präsident Genossenschaft Familienskilift Tanzboden. Bild: Sabine Camedda

Wir sind zufrieden, wir konnten den Lift an 43 Tagen laufen lassen und zwölfmal das Nachtskifahren durchführen. Es gab immer wieder ein wenig Schnee, aber nie eine grosse Menge. Unser Skilift ist aber gut gelegen und so blieb der Schnee jeweils liegen, bis es wieder geschneit hat. Es bleibt aber eine Zitterpartie in den nächsten Wochen.

Der Tanzboden ist ein Familienskilift, die Genossenschaft führt dieses Wort auch im Namen. Wie zeigt sich das?

Es hat viele Familien hier. Das ist zum einen bedingt durch die Skihütten, in denen Familien teilweise sogar am Wochenende übernachten. Zum zweiten ist es, weil die Jugendorganisation (JO) hier trainiert. Und zum dritten ist es, weil unser Lift im Vergleich zu anderen Anlagen angenehm übersichtlich ist. Zusammen mit dem Rodeln bieten wir ein Angebot für die ganze Familie an. So muss nicht die ganze Familie Ski fahren, ein Teil kann auch rodeln.

Dennoch: Die Piste ist teilweise steil und es hat einen Skilift, keine Sesselbahn. Sind das keine Nachteile für Familien mit kleineren Kindern oder Anfängern?

Der Lift ist ruhig und wir kennen das nicht, dass leichte Kinder durch einen Ruck in die Luft gezogen werden. Die blaue Piste ist ideal für weniger geübte Skifahrer. Weil das Skigebiet kompakt ist, können Kinder und Eltern auch getrennt fahren, sie sehen sich trotzdem immer wieder.

Wie wichtig ist der Ponylift?

Wir stellen immer wieder fest, dass die Kinder einige Fahrten am Ponylift machen. Aber schon recht schnell sehen wir sie in Begleitung ihrer Eltern am Skilift. Und vielleicht sind sie gegen Ende Winter schon alleine auf der Piste unterwegs. Das ist ganz im Sinne der Gründungsmitglieder unserer Genossenschaft.

Wie passt das Rodeln ins Angebot?

Wir stellen die Tanzbodenrodel zur Verfügung. Diese sind so ausgerüstet, dass sie am Skiliftbügel auf den Berg gezogen werden können, und verfügen über Bremsen, damit das sicher ist. Beim Hochfahren mischen sich die Skifahrer und die Rodler, die Pisten sind aber getrennt. Das nicht nur wegen der Sicherheit, sondern auch wegen der Topografie. So können wir eine attraktive Strecke anbieten, welche an Skihütten vorbeiführt.

Jubiläumstag mit Aktionen Am kommenden Samstag, 19. Februar, feiert der Familienskilift Tanzboden mit den Genossenschaftern das Zehn-Jahr-Jubiläum. Auf die Billette fürs Skifahren und Rodeln gibt es einen Rabatt von 50 Prozent. Wer eine Saisonkarte besitzt, profitiert von einer Gratis-Rodelkarte, die während zweier Stunden gültig ist. Bei den Verpflegungsständen bei der Talstation gibt es ein Happy-Hour ab 13 Uhr, ausserdem spielt das Ländlertrio Tanzboden auf. Im Gebiet gibt es weitere Attraktionen, unter anderem ein Fassdauben-Rennen. (sas)

Viele verbinden den Tanzboden mit Nachtskifahren. Was macht die Faszination aus?

Dieser Skilift ging 1962 in Betrieb und wurde schon kurz später mit Scheinwerfer fürs Nachtskifahren ausgerüstet. Das war damals eine Sensation und das Nachtskifahren beliebt. Das ist noch heute so und wir können von unserer Lage profitieren. Das beschert uns Gäste aus dem Toggenburg, aber auch aus der Region Jona und Winterthur. Wir dürfen auch nicht verschweigen, dass das Nachtskifahren für uns eine wichtige Einnahmequelle ist.

Die Tanzbodenrodel sind so konstruiert, dass sie sicher an den Skiliftbügel befestigt werden können. Bild: Sabine Camedda

Wieso das?

Beim Nachtskifahren sind die Gäste während zweieinhalb Stunden konzentriert am Skilift. Während der üblichen Betriebstage verteilen sich die Gäste auf eine längere Zeit.

Das Skigebiet ist Teil des Meilenweiss-Verbunds. Wie können Sie als kleines Gebiet davon profitieren?

Dadurch wird unser Name bekannt und wir können uns mit anderen Gebieten austauschen. Das haben wir gerade in der Coronazeit gemerkt, wo wir uns betreffend der Vorschriften an anderen orientieren konnten. Nicht zuletzt bekommen wir, auch mit dem Nachtskifahren, Inhaber der Meilenweiss-Karte an unseren Lift. Einige kommen auch bewusst zu uns, um eine Abwechslung zu den grossen Gebieten zu haben.

Die Genossenschaft stellt jeweils drei Budgets auf mit einer unterschiedlichen Anzahl Betriebstagen. Bewährt sich diese Rechnung?

Rückblickend auf die Genossenschaftsjahre hat sich gezeigt, dass das Medium von 60 Betriebstagen nicht ganz erreicht wird. Die Budgetierungen decken sich jedoch weitgehend mit den effektiven Ausgaben. Das Budget für den Betrieb ist ausgeglichen, für die grösseren Investitionen werden Rückstellungen gebildet.

Ist dafür nicht das Kapital der Genossenschaft gedacht?

Wir sind finanziell gut aufgestellt. Wir haben so kalkuliert, dass wir auch überleben könnten, wenn der Skilift zwei bis drei Winter lang nicht in Betrieb wäre. Uns hilft auch, dass die Auslagen je nach Anzahl Betriebstage variieren. Die Abkommen mit den Anstössern bestehen aus einem fixen Anteil und einem variablen Anteil, der bei mehr Betriebstagen grösser wird.

Gibt es trotzdem Überlegungen, die Genossenschaft zu vergrössern?

Vor zwei Jahren konnten wir den 1000. Genossenschafter feiern, aber die reine Anzahl der Genossenschafter bringt uns finanziell nicht sehr viel. Wir haben zahlreiche Genossenschafter, die mit einem kleinen Betrag beteiligt sind. Das sehen wir ein Vorteil, denn sie kommen eher an «ihren» Lift und identifizieren sich mit diesem. Wir haben auch Kinder, die bei uns einen Genossenschaftsschein haben, und die dürfen selbstverständlich auch an der Versammlung teilnehmen.

60 Jahre Skilift, zehn Jahre Genossenschaft Das Skigebiet Tanzboden oberhalb Ebnat-Kappel war schon in den 1930er- und 1940er-Jahren beliebt bei Skifahrern. Doch erst im Dezember 1962 wurde ein Skilift von über 1800 Meter Länge eröffnet, der eine Höhendifferenz von rund 300 Metern überwindet. Der spätere Besitzer Karl Wälle erneuerte den Lift 1986 und bot fortan einen Skibus vom Dorf zur Talstation Dicken an. Nach der Saison 2010/11 zog sich Karl Wälle altershalber zurück und verkaufte den Skilift. Käuferin war die Genossenschaft Familienskilift Tanzboden Ebnat-Kappel. Sie wurde am 16. Februar 2011 von neun Personen aus dem Skiklub heraus gegründet. Bereits Ende August hatte die Genossenschaft das Kapital zusammen, um den Skilift zu kaufen. Die erste Wintersaison begann am 3. Dezember 2011 und konnte mit 80 Betriebstagen abgeschlossen werden. (sas)

Vor zwei Wintern wurde ein neues Kioskgebäude gebaut. Wie wurde das finanziert?

Auch dafür haben wir teils Rückstellung getätigt, welche jedoch durch den Betrieb eines Kiosks nicht wieder eingefahren werden kann. Dafür ist der Umsatz zu tief. Es war uns aber wichtig, unseren Gästen einen Platz zur Verfügung zu stellen, an welchem sich die Besucher verweilen und aufwärmen können.

Hans Lieberherr hat vom Pistenfahrzeug aus einen schönen Ausblick in den Abendhimmel. Bild: Sabine Camedda

Wollen Sie den Kiosk von der Genossenschaft betrieben? Oder wäre eine Auslagerung möglich?

Wir hatten schon verschiedene Modelle. Es gab Betreiber, die den Kiosk von uns gemietet und auf eigene Rechnung betrieben haben. Aktuell betreiben wir ihn selbst. Es ist nicht einfach, jemanden zu finden, welcher nur in der kurzen Saison für uns arbeitet. Aktuell ist es ein Mitarbeiter des Kiosks in der Badi.

Apropos Badi: Der Betrieb des Schwimmbads wird von der Gemeinde unterstützt. Bekommt Ihre Genossenschaft auch öffentliche Gelder?

Nein, nicht im Generellen. Wir sind selbsttragend. Für grössere Projekte wie für den Bau des Kiosks bekamen wir jedoch einen Beitrag der Gemeinde.

Welche Bedeutung haben die Skihäuser der Skiklubs im Gebiet?

Die Häuser werden an den Wochenenden und während der Skiferien von Freiwilligen betrieben. Sie bringen uns Gäste von ihren Klubs oder aus ihrem Umfeld ins Gebiet, was uns sehr freut. Die Skihäuser laufen autonom, wir stehen mit ihnen im Austausch wegen der Betriebszeiten des Lifts.

Die Schneesituation in China ist in diesen Tagen auch viel diskutiert. Wie zukunftsträchtig ist ein Skigebiet wie der Tanzboden auf rund 900 Meter über Meer?

Schon in den 1980er-Jahren war die Rede davon, dass die mittleren Skigebiete kein Schnee mehr haben. Das ist zum Glück nicht eingetroffen. Wir merken, dass die Schneefallgrenze steigt, und vielleicht haben wir wirklich einmal dauerhaft zu wenig Schnee.

Aber für die heutigen Verhältnisse steht der Lift am richtigen Ort?

In den 1990er-Jahren haben sich schon einige gefragt, warum die Anlagen im Girlen abgebrochen werden und der «kleine» Lift im Tanzboden nicht. Jetzt zeigt sich, dass in diesem Gebiet viel mehr Schnee liegt als im Girlen, wo die Pisten der Sonne ausgesetzt waren.

Also ist der Tanzboden ein Schattenloch?

Das dann doch nicht, aber am frühen Nachmittag kommt der Schatten früh. Das ist letztlich unser Vorteil, denn darum halten die Pisten länger.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen