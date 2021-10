Ebnat-Kappel: Mädchen sammeln Geld für Naturschutz

EBNAT-KAPPEL Ferieneinsatz für den WWF: Verkauf hausgemachter Produkte auf dem Markt Fünf Schülerinnen aus Ebnat-Kappel erwirtschafteten am Samstag fast 2000 Franken durch den Verkauf von Esswaren und Handarbeitsprodukten auf dem Markt der Obertoggenburger Gemeinde. Das Geld wird dem WWF überwiesen. Aktualisiert 24.10.2021, 16.21 Uhr

Hannah Graf (ganz links) beim Kaufabschluss. Bild: PD

(pd) 1853 Franken kann Hannah Graf nächste Woche stolz an den WWF überweisen. Es ist das erfreuliche Ergebnis des Projektes, das sie zusammen mit vier Schulfreundinnen am Samstag erfolgreich zum Abschluss gebracht hat. An einem Verkaufsstand wurden die liebevoll gestalteten Artikel zum Kauf angeboten, die in den Tagen und Wochen zuvor gebacken, gekocht, gebastelt oder anderweitig präpariert worden waren.