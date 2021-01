Ebnat-Kappel «Es ist weit von einer Grippe entfernt»: Wie die Coronapandemie das Leben im Pflegeheim in Ebnat-Kappel auf den Kopf stellte Covid-19 bedroht vor allem ältere Menschen, so auch Bewohnerinnen und Bewohner, die in Pflegeheimen leben. In der zweiten Welle gab es in den Heimen der Gemeinde Ebnat-Kappel Krankheitsausbrüche und damit verbundene Todesfälle. Doch nicht nur diese beschäftigten die Heimleitung, die Pflegeleitung und das Personal. Sabine Camedda 19.01.2021, 05.00 Uhr

Im Alters- und Pflegeheim Wier Ebnat-Kappel erkrankte innerhalb von zwei Monaten rund die Hälfte der Bewohnenden. Bild: Beat Lanzendorfer

Covid, das ist noch weit weg. Das dachte sich Monika Rutz, Leiterin Betreuung und Pflege, in den ersten Tagen des Monats März 2020. Weltweit begann die Coronapandemie und Schutzkonzepte wurden ausgearbeitet. Während des Lockdowns galt ein Besuchsverbot in den Pflegeheimen der Gemeinde Ebnat-Kappel, Alternativen für den Kontakt zwischen den Bewohnenden und deren Angehörigen mussten gefunden werden. Monika Rutz erinnert sich:

«Wir waren uns wohl bewusst, dass das Virus da war, aber wir waren in unseren Heimen nicht direkt betroffen.»

Schutzkonzept war für den Heimleiter Daniel Thoma ebenfalls kein Fremdwort. Denn immer wieder gab es vermehrte Grippefälle bei den Bewohnenden und man wusste auch von anderen Heimen, in denen beispielsweise das Norovirus grassierte. «Aber Covid-19 war neu. Niemand kannte die Auswirkungen im Detail, man wusste einzig, dass die Ansteckungsrate im Vergleich zur Grippe höher ist», sagt Daniel Thoma. Schnell gab es ein Schutzkonzept, abgestimmt auf die Entwicklung und die Vorgaben von Bund und Kanton.

Daniel Thoma, Geschäftsleiter Alters- und Pflegeheime Ebnat-Kappel. Bild: Sabine Camedda

Im Sommer waren dann Lockerungen möglich, es kehrte so etwas wie Normalität ins Heimleben ein. Musikgruppen aus dem Dorf spielten draussen und sorgten so für Abwechslung. Für Monika Rutz war es trotzdem eine strenge Zeit:

«Die Anspannung blieb. Wir ahnten, dass es irgendwann wiederkommt. Aber wir wussten nicht wann, wo und in welchem Ausmass.»

So wurde weiterhin konsequent auf Hygiene und Sicherheit geachtet, in der Ferienzeit wurden die Quarantäneregelungen (Einreisebeschränkungen der Schweiz) befolgt und die Vorräte an Schutzmaterial aufgestockt.

Menschen mit positiven Tests brauchen mehr Betreuung

Mitte Oktober kam das, was niemand wollte, aber alle befürchteten: erste Covid-19-Erkrankungen in einer Wohngruppe. Zwei Monate lang gab es in den Heimen sowohl bei den Bewohnenden als auch bei den Mitarbeitenden immer wieder positive Tests. Anfang Dezember war der Höhepunkt überschritten und die Zahl der Erkrankungen ging zurück. Seit Mitte Dezember wurde bei niemandem mehr das Virus nachgewiesen. Die traurige Bilanz: 52 Bewohnerinnen und Bewohner und rund ein Viertel der etwa 160 Mitarbeitenden wurden positiv getestet. Es gab 15 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19.

Für die Mitarbeitenden in der Pflege seien diese zwei Monate sehr streng gewesen, blickt Monika Rutz zurück. «Menschen, die positiv getestet wurden und Symptome haben, brauchen mehr Betreuung und Pflege», sagt Monika Rutz.

«Die Verläufe waren sehr unterschiedlich und es war eine Herausforderung, jedem Einzelnen gerecht zu werden.»

Wer positiv getestet worden ist, musste während zehn Tagen in sein Zimmer in Isolation. «Ich fand es eindrücklich und es stimmte mich sehr nachdenklich, zu sehen, was diese Isolation mit den Menschen gemacht hat», sagt Monika Rutz. Die Bewohnenden waren aber nicht den ganzen Tag allein. Das Pflegepersonal hat, ausgerüstet mit entsprechender Schutzausrüstung, diese Personen betreut, gepflegt und begleitet. Sie bekamen auch regelmässig Besuch von Esther Schiess. Die evangelische Pfarrerin von Ebnat-Kappel widmet ein Teil ihrer Tätigkeit dem Projekt Spiritual Care von der Kantonalkirche. In diesem Rahmen konnte sie ganz für die erkrankten Menschen da sei.

Besuch im Heim ist gestattet, wenn die angeordneten Massnahmen für Hygiene und Sicherheit eingehalten werden. Bild: Beat Lanzendorfer

«Uns war sehr wichtig, dass unsere Bewohnenden, ob von Covid-19 betroffen oder nicht, nicht vereinsamen», sagt Daniel Thoma. Sie hätten sich von Woche zu Woche entscheiden müssen, wie die Lebensqualität gegeben ist, obwohl strenge Schutzmassnahmen eingehalten werden mussten. «Diese Zeit war gewiss auch für die Angehörigen schwierig. Sie mussten sich auf uns verlassen, um zu erfahren, wie es ihrem Verwandten im Heim geht.» Der Kontakt konnte auch per Videotelefonie und mit Briefen gehalten werden. «Die Menschen, denen es schlecht ging, konnten von ihren Angehörigen besucht werden. Das haben wir von Fall zu Fall angeschaut», sagt Daniel Thoma.

Arbeitsabläufe mussten komplett umgestellt werden

Die Coronawelle brachte zudem Veränderungen in die geregelten Abläufe des Heimbetriebs. Die Personalplanung sei schwierig gewesen, weil Mitarbeitende von einem Tag auf den anderen in Quarantäne mussten oder positiv auf das Virus getestet wurden. Hier zeigten sich die Mitarbeitenden sehr flexibel. Daniel Thoma benennt einige Massnahmen:

«Wir mussten Ferien streichen und kurzfristig Pensen erhöhen.»

Auch die Arbeitsabläufe mussten umgestellt werden. «Weil die Menschen nicht mehr in den Speisesaal zum Essen konnten, mussten wir ihre Menus auf Tabletts verteilen. Dafür waren wir gar nicht mehr eingerichtet», erklärt Monika Rutz. Ein weiteres Beispiel war die Benutzung der Garderobe. «Wir mussten darauf achten, dass sich dort nicht das Pflegepersonal von verschiedenen Wohngruppen trifft. So konnten wir verhindern, dass das Virus von einer auf die andere Gruppe übergeht.»

Mehr als einmal wurde etwas durchdacht und beschlossen, aber dann kurzfristig wieder geändert. Da viele der 160 Mitarbeitenden ein Teilzeitpensum haben, sei die Kommunikation anspruchsvoll, sagt Monika Rutz. Sie und Daniel Thoma haben aber viel Lob für die Mitarbeitenden. «Es ist erfreulich, was sie alles gemacht haben», sagt der Heimleiter. Sie hätte viel Unterstützung von den Bereichsleitern, den Teamleiterinnen und den Mitarbeitenden bekommen, sagt Monika Rutz. «Viele haben für das Ganze mitgedacht und Verantwortung übernommen, das ist eine positive Seite der Situation.»

Das Coronavirus wirkt sich auf vielen Ebenen aus

Für sie sei es eine eindrückliche Erfahrung gewesen, zu sehen, auf wie vielen Ebenen Menschen betroffen sind. «Was wir erlebt haben, ist weit davon entfernt, was wir bisher mit der Grippe erlebt haben. Das Virus ist völlig unberechenbar. Wir wussten nie, wie und wo es sich konkret auswirkt, was wie als Nächstes passiert», sagt die erfahrene Leiterin Betreuung und Pflege. «Unser Ziel war es, die Bewohnenden und die Mitarbeitenden so gut als möglich zu schützen.» Dies im Wissen, dass ein 100-prozentiger Schutz nicht möglich ist.

In der Coronawelle erwiesen sich die verschiedenen Standorte der Wohngruppen (hier das Wohnheim Speer) als Vorteil. Bild: Sabine Camedda

Die Coronapandemie hat grosse finanzielle Auswirkungen, führt Daniel Thoma aus. Bei den Personalkosten rechnet er wegen Mehrbetreuung und grösserer Ausfälle mit einem Mehraufwand. Ebenfalls musste wegen der Massnahmen viel mehr Schutzmaterial gekauft werden. Auf der anderen Seite gebe es weniger Eintritte und somit sind nicht alle verfügbaren Betten belegt, was zu tieferen Einnahmen führt. «Wie die Rechnung unter dem Strich ausfällt, weiss ich noch nicht», sagt Daniel Thoma. Unklar ist auch, ob Pflegeheime eine finanzielle Unterstützung erhalten werden. Diesbezüglich seien Diskussionen auf nationaler Ebene am Laufen.

Das Schlimmste vorbei dank Immunität und Impfung

Über einen Monat gab es in den Ebnat-Kappler Heimen keine positiven Coronatests mehr. Eine weitere Welle können Monika Rutz und Daniel Thoma zwar nicht ausschliessen. Aber: Ein grosser Teil der Bewohnenden hat die Erkrankung durchgemacht und rund drei Viertel haben sich für die Impfung angemeldet. «Das Leben innerhalb der einzelnen Wohngruppen ist normal, aber es gibt keine Durchmischung der Gruppen», sagt Monika Rutz. Die Angehörigen können auf Anmeldung zu Besuch kommen. Damit habe man gute Erfahrungen gemacht.

Auch einige wenige Eintritte ins Heim gibt es, weniger als es freie Plätze gibt. Für Daniel Thoma spricht nichts dagegen, neue Bewohnerinnen und Bewohner aufzunehmen.

«Wir schauen in jedem Fall das persönliche Umfeld an. Genauso, wie wir es auch ohne Coronapandemie machen würden.»

Tritt eine Person ins Heim ein, wird sie genau auf Symptome beobachtet, allenfalls getestet, um eine Quarantäne möglichst zu vermeiden.

Die Hoffnung auf noch mehr Normalität ist mit der Impfung verknüpft. Wenn die Bewohnenden immun seien, könne man wieder nach draussen gehen und das Heim öffnen. «Wir müssen aber immer damit rechnen, dass das Virus wiederkommt. In diesem Fall möchten wir ein möglichst sicherer Ort sein und nicht noch einmal das durchmachen müssen, was wir jetzt gemacht haben», sind sich Monika Rutz und Daniel Thoma einig.