Toggenburger Musiker Simon Lüthi besitzt ein perfekter Musikgehör

Ebnat-Kappel Eine talentierte Familie und ein perfektes Musikgehör: Simon Lüthi hat sich in der Volksmusik früh einen Namen gemacht Der Toggenburger Simon Lüthi kennt sich in der Schweizer Volksmusik bestens aus. Er spielt in verschiedenen Besetzungen mit und lässt sich auch begeistern für ein Mitwirken an Jazztagen oder in einem Jodelmusical. Demnächst ist er gar Hauptgast in der TV-Sendung «Potzmusig». Ruedi Roth 03.09.2022, 05.00 Uhr

Der Toggenburger Musiker Simon Lüthi. Bild: Ruedi Roth

In einem «Chrachen», im Langnauer Ilfisgraben, wuchs Simon Lüthis Grossvater auf. Der urwüchsige Emmentaler verliebte sich in eine Toggenburgerin und übersiedelte auf den Hof Steinenbach in Ebnat-Kappel. Es gefiel ihm gut dort. Seine typische Emmentaler Art behielt er aber zeitlebens. Das Pressieren war ihm nicht wichtig. Er machte lieber einen ausführlichen Schwatz mit anderen Leuten.

Zwei Sachen hatten es dem gemütlichen Mann besonders angetan. Eines war das Werken im Wald. Das andere das Interesse an der Volksmusik. Im Gegensatz zu seinem Vater, der Klarinette spielte, beherrschte er ausser dem Muulörgeli kein Instrument. Trotzdem schaffte er sich solche an. Denn er liebte Ländlermusik und tanzte sehr gerne dazu. Verschiedene Schwyzerörgeli kamen ins Haus. So kam sein Sohn Simon bald in Verbindung zur Ländlermusik.

Diese hielt nun aktiv Einzug im Bauernhaus. Simon Lüthi junior erzählt: «Mein Vater war talentiert. So gründete er in den Siebzigerjahren während seines Aufenthalts in der Landwirtschaftlichen Schule in Flawil mit dem Echo vom Speer seine erste Formation.» 1973 sei er gar bei Wysel Gyr im Fernsehen zu Gast gewesen. Mit der Heirat der ebenfalls musizierenden Margrit Frick waren dann die Weichen für aktive Volksmusik im Hause Lüthi endgültig gestellt.

«Das will ich auch können»

Dass der älteste Sohn Simon ebenfalls ein Instrument lernte, dafür gab ein Erlebnis in der Schule den endgültigen Ausschlag. Ein Mitschüler präsentierte sein Können auf einem Schwyzerörgeli. Simon Lüthi junior konnte da nicht mithalten. Er sagt:

«Von diesem Moment an wollte ich unbedingt auch damit beginnen. Mit Vollgas begann ich zu üben.»

Sein Vater gab ihm einige Tipps bezüglich der Grifftechnik. Lange dauerte es nicht. Vater und Sohn Lüthi konnten schon bald zusammen aufspielen.

Das Interesse an der Ländlermusik war enorm – bei beiden Simons. Langspielplatten, Musikkassetten und CDs wurden förmlich eingesogen. Claudia und Matthias, die Geschwister von Simon Lüthi junior, besassen ebenfalls Talent. Eine Familienkapelle entstand. Mit Musik und Gesang wurden nun Auftritte bestritten.

Das absolute Musikgehör

Die Zeit war erfolgreich. Aber den Kindern missfiel das Singen und Johlen mit der Zeit. Sie wollten lieber vorwiegend instrumental auftreten. Und so begannen sie, die anderen Musikanten in Vaters zweiter Formation Tanzboden zu ersetzen. Ihre Karriere ging nun steil aufwärts. Die Toggenburger wussten sich bald zu behaupten in der Schweizer Volksmusikszene. Die Vielfalt ihres Repertoires wurde immer breiter.

Gar oft fuhr die Familie Lüthi an weit entfernte Orte zu Engagements. Während der langen Autofahrten habe man jeweils vorwiegend andere Ländlermusik angehört. «Wir waren einfach sehr daran interessiert, wie andere Musikanten spielen. Wie ihre Kompositionen aufgebaut sind. Da wurde jeweils gar nicht viel geschwatzt während der Fahrt.»

Simon Lüthi junior hatte das Zepter der Formation übernommen. Er freute sich an seinen Mitspielern. Aber er forderte auch. Sein absolutes Musikgehör wirkte da mit. Mit einem Lachen erinnert sich der heute 40-Jährige:

«Am Anfang meinte ich, dass dieses Gehör normal sei. Ich fragte mich dann jeweils, warum andere Leute nicht automatisch merken, in welcher Tonart gespielt werden soll.»

Seniorenarbeiter als Ausgleich

Beruflich liess sich Simon Lüthi zum Elektromonteur ausbilden. Mit der Zeit häuften sich aber die Stunden, in welchen er Handorgel, Schwyzerörgeli und Bassgeige unterrichtete. So hängte er seinen Beruf an den Nagel. Damit Musik seinen Alltag nicht völlig in Beschlag nahm, bewarb er sich bei der Kirchgemeinde als Seniorenarbeiter. Den Posten bekam er und die Betreuung von älteren Leuten spricht ihn nach wie vor an. Nicht selten bindet er dabei seine musikalischen Fähigkeiten ein und unterhält die Senioren. Unterrichtsgabe an einer Musikschule und eigene Weiterbildungstage füllen seinen Kalender aus.

Simon Lüthi spielt in verschiedenen Formationen. Nach dem überraschenden Tod seines Vaters verkleinerte sich die Formation Tanzboden. Auftritte mit seinen Geschwistern bilden aber nach wie vor ein Herzstück seiner vielen Auftritte.

Neukompositionen wird es immer geben

Mit Komponieren begann Simon Lüthi schon recht früh. Anfänglich hielt er diese neuen Musikstücke grösstenteils zurück. Das ist aber schon lange vorbei. Tonträger mit eigenen Stücken sind entstanden und weitere sind kurz vor der Vollendung. «Das Komponieren gefällt mir und es passiert lustigerweise auf verschiedene Arten. Manchmal in zeitraubenden Prozessen und manchmal ist es einfach sofort da», äussert sich der Vollblutmusikant selbstkritisch. Die Achtung vor anderen Komponisten habe nicht zuletzt darum immer mehr zugenommen.

Simon Lüthi. Bild: Ruedi Roth

Simon Lüthi ist ein begeisterter Musiker. Das Erhalten von Traditionen ist für ihn wichtig. «Aber ich war schon als Bub für verschiedenste Arten von Musik zugänglich.» Es müsse einfach handwerklich, beherrscht und mit überzeugendem Herzblut daherkommen. Dann spreche es ihn an. Welcher Stil oder welches Instrument präsent sei, spiele keine Rolle.

Es sei aber schon so, dass ein grosser Teil der Gesellschaft einfachere Musik bei entsprechender Ambiance konsumieren wolle. Unwichtig, ob jetzt eine Komposition anspruchsvoll sei oder nicht. Hauptsache, man könne mitsingen. Er bleibe da ruhig. Auch wenn es bei gewissen Formationen zum grossen Teil um Kommerz gehe. «Das lasse ich wohl gewähren. Schliesslich müssen auch diese Titel zuerst erfunden werden.»

Jazztage und Jodelmusical

Derzeit befindet sich Simon Lüthi als Musikalischer Leiter in der Endphase des Jodelmusicals «Für immer und ewig». Er stellte einst das dazugehörige Orchester zusammen. Er komponierte zur Szenerie passende Jodel- und Gesangseinlagen. Der Erfolg der Produktion ist für Simon Lüthi erfreulich. Genauso wie seine Mitwirkung bei den diesjährigen Jazztagen in Lichtensteig.

«Mit Leuten aus einer anderen musikalischen Stilrichtung zusammen zu spielen, war und ist eine tolle Herausforderung.»

Der Toggenburger Musiker Simon Lüthi (links) mit seinem Mitspieler Johannes Schmid-Kunz beim Jodel-Musical-Orchester. Bild: PD

Simon Lüthi lebt seine Leidenschaft Musik. «Als Musiker hat man ständig wieder ein neues Ziel. Je mehr man kann, umso mehr sieht man, was man eben alles noch nicht kann. Genau das ist für mich die Faszination von Musik.» Am Samstag, 8. Oktober, ist Simon Lüthi Hauptgast in der Fernsehsendung «Potzmusig». Dort wird ein Teil seines umfassenden musikalischen Schaffens präsentiert. «Ich freue mich sehr; kann das machen, was mir Spass bereitet, und gebe mein Bestes.»

