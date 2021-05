Ebnat-Kappel Ein Fest ohne Zuschauer – das Buebeschwinget vom Pfingstmontag muss unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt werden Am Montag treffen sich 300 Jungschwinger auf der Schulanlage Wier zum jährlich stattfindenden Buebeschwinget, organisiert wird das Fest vom Schwingclub Wattwil. Beat Lanzendorfer 21.05.2021, 17.00 Uhr

Zuschauer, auf dem Bild das Buebeschwinget 2018, sind bei der Ausgabe 2021 keine gestattet. Bild: Beat Lanzendorfer

Im letzten Jahr gehörte der Schwingclub Wattwil zu den wenigen Vereinen, die trotz Coronapandemie ein Schwingfest auf die Beine stellten.

Wegen der verhängten Massnahmen konnte der organisierende Verein sein Buebeschwinget allerdings nicht am traditionellen Datum «Pfingstmontag» durchführen. Er musste auf den September ausweichen.

Von der Normalität noch weit entfernt

In diesem Jahr findet der Kampf auf dem Sägemehl auf dem Gelände des Schulhauses Wier in Ebnat-Kappel zwar wieder am Pfingstmontag statt, von der einstigen Normalität sind die Organisatoren aber weit entfernt.

Ausser den Jungschwingern, den Betreuern, den Organisatoren, den Helfern sowie dem Einteilungsgremium sind keine weiteren Anwesenden erlaubt.

Dazu ist anzumerken, dass auch die Anzahl Betreuer eingeschränkt ist. Pro sechs Schwinger darf lediglich eine Begleitperson anwesend sein.

Das Teilnehmerfeld ist gross

Wie stark das Bedürfnis ist, endlich wieder einmal Ernstkämpfe bestreiten zu dürfen, zeigt die Anzahl der eingeschriebenen Jungschwinger. Rund 300 haben sich zur Teilnahme in einer der vier Alterskategorien (2012/2013, 2010/2011, 2008/2009, 2006/2007) entschieden.

Der Appell erfolgt um 8 Uhr, das Anschwingen ist auf 8.30 Uhr festgesetzt. Die Schwinger kommen aus den Kantonen St.Gallen, beider Appenzell und Graubünden. Während die Aktiven weiterhin auf Ernstkämpfe verzichten müssen, konnte der Nachwuchs immerhin schon an vier Schwingfesten teilnehmen. Für die Jungschwinger im Toggenburg und der Umgebung gilt der Anlass im Doppeldorf als Heimschwingfest.

Neu amtet Peter Roth als Einteilungschef. Er hat das Amt von Urban Götte übernommen, der sich ganz auf seine Aufgaben als Technischer Leiter des Toggenburger Schwingerverbandes sowie als Trainingsleiter der Schwinger des Kantons St.Gallen konzentriert.