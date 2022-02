Sonja und Thomas Räbsamen sind glücklich auf eigenem Bauernhof

Ebnat-Kappel Ein Daheim mit vielen Tieren: Wie Sonja und Thomas Räbsamen auf dem eigenen Bauernhof ihr Glück fanden Tiere zu halten, gehört bei Sonja und Thomas Räbsamen zum erfüllten Leben. Einige Pferde mit wenig Pachtboden waren es am Anfang, dann kam der Zufall zu Hilfe. Und jetzt besitzt die sechsköpfige Familie einen richtigen Bauernhof. Ruedi Roth 18.02.2022, 15.08 Uhr

Die Familie Räbsamen – (von links) Xenia, Thomas mit Romy, Sonja, Lena und Alex – fühlt sich wohl auf ihrem Bauernhof im Brand-Nestenberg oberhalb Ebnat-Kappel. Bild: Ruedi Roth

Ueli Bösch und seine Frau Erika führten ihren Landwirtschaftsbetrieb im Brand-Nestenberg mit Umsicht und Tatkraft. Selbstständige Zimmereiarbeiten bildeten einen Nebenerwerb von Ueli. Es kam die Zeit, dass sich das kinderlose Ehepaar Gedanken über die Zukunft des Betriebs machte.

Der Hof Brand-Nestenberg liegt 900 Meter über Meer oberhalb Ebnat-Kappel. Bild: Ruedi Roth

Ein Ziel wurde gesteckt: Am liebsten würden Böschs den existenzsichernden Hof an eine junge Familie übergeben, beziehungsweise verkaufen. Zufällig kamen Böschs mit der Familie Räbsamen in Kontakt. Dann nahm das Vorhaben Formen an. Man lernte sich mittels Zusammenarbeit und vieler Gespräche näher kennen. Bald war es für Ueli und Erika Bösch gewiss: Dieser jungen Familie wollten sie den Betrieb verkaufen.

Ein Wagnis für die junge Familie

«Ja, das hat uns natürlich gefreut. Aber wir hatten unsere Bedenken», erinnern sich Thomas (35) und Sonja (32) Räbsamen. Wie sollte denn dieser Kauf finanziert werden? Ein grosses Wohnhaus mit Werkstattraum, neu gebaut. Eine gut funktionierende Scheune mit Laufstall. Eine nahe gelegene Alp und angenehm viel Betriebsfläche. Da fragte sich das junge Ehepaar schon, ob dies in ihr Budget passen würde.

Und es kam zu Stande. Nein, ganz einfach sei es nicht gewesen und ein paar Hindernisse hätten da schon bewältigt werden müssen. Verschiedene Diskussionen mit den involvierten Parteien führten schlussendlich aber zu einem guten Ende.

«Jetzt sind wir sehr glücklich. Wir besitzen mehr als erhofft und können die Vorzüge des Bauernlebens rundum geniessen.»

Eigene Pferde – Sonja Räbsamens Kindheitstraum

Pensionspferde sind ein kleiner Nebenerwerb für Thomas Räbsamen. Bild: Ruedi Roth

Sonja Räbsamen-Lusti verbrachte ihre Kindheit in Ennetbühl. Der Bergbauernhof Feissenmoos war ihr Zuhause und in der neunköpfigen Familie herrschte ordentlich Betrieb. Die junge Sonja konnte dabei ihren Willen durchsetzen und die Eltern schafften sich auf ihren Wunsch zwei Haflingerpferde an. «Die Freude an Pferden ist bis heute geblieben. Daher fiel mir deren Rundum-Betreuung schon damals leicht», lacht die junge Mutter.

Wie viele andere Bauernmädchen wollte sie, im Pubertätsalter stehend, «sicher nie Bäuerin» werden. Im Anschluss an die Schule lernte Sonja Schreinerin. Nach der Ausbildung hatte sie aber genug davon. Einige Jahre in der Gastronomie und Arbeiten auf Montage folgten, dann kehrte die junge Frau wieder zu ihrem erlernten Beruf zurück.

Der dritte Beruf war der richtige

Ebenfalls auf einem Bauernhof, jedoch in Gähwil, erlebte Thomas Räbsamen seine Jugendzeit. Neben dem Haupterwerb Milchwirtschaft hielten seine Eltern drei Pferde. Mit diesen unternahmen sie gelegentlich Kutschenfahrten.

Thomas hatte Freude am Werkeln mit verschiedenen Materialien. Also schnupperte er in den Berufen Landmaschinenmechaniker und Zimmermann.

«Die Arbeiten in diesen Wochen waren etwas eintönig und konnten mich nicht begeistern.»

Beim Hufschmied Hasler in Bütschwil passte es dem jungen Mann jedoch auf Anhieb und die Lehrstelle war gefunden. Sehr profitiert habe er auch in der Hufschmied-Rekrutenschule. Da habe man sich ausdauernd und eingehend mit dem Beschlagen von Pferden beschäftigt und mit Tierärzten darüber gefachsimpelt.

20 Jahre lang stellt Thomas Räbsamen jetzt schon Metallobjekte her und ist als Hufschmied unterwegs. So war er im Jahr 2011 auch auf dem Feissenmoos in Ennetbühl engagiert. Pferdebesitzerin Sonja und Hufschmied Thomas fanden Gefallen aneinander und wurden ein Paar. Im Sommer darauf heirateten die beiden und bald kam Tochter Xenia (9) auf die Welt. Im Laufe der Jahre folgten Alex (7), Lena (5) und die einjährige Romy.

Wunsch nach einem eigenen Gehöft wird erfüllt

In den Jahren 2012 bis 2017 wohnte die Familie Räbsamen in Libingen. Thomas war vollzeitig als Hufschmied angestellt und Sonja kümmerte sich um einige Pensionspferde. Haus und Stall waren gemietet und in Räbsamens kam der Wunsch auf, ein eigenes kleines Gehöft zu betreiben.

Über Umwege landete das junge Paar bei Ueli und Erika Bösch in Ebnat-Kappel. Es passte auf beiden Seiten. «Wir waren sofort willkommen und hatten in vielen Bereichen dieselben Ansichten», erzählen Sonja und Thomas von der ersten Begegnung. Vier Jahre lang halfen sie bei Ueli und Erika Bösch mit. Dann ging auf Neujahr 2021, wie versprochen, der Verkauf der Liegenschaft über die Bühne. Zwischen Weihnachten und Neujahr wurden die Wohnungen getauscht.

Der Vorbesitzer Ueli Bösch (rechts) hilft bei den Arbeiten mit. Bild: Ruedi Roth

Böschs wohnen neu rund einen Kilometer entfernt vom Betrieb. Ueli Bösch hilft tatkräftig bei Räbsamens mit. Im Sommer betreut er die Rinder auf der Weide. Im Winter hilft er oft im Stall und ist auch sonst für alle Arbeiten parat. «Das funktioniert gut, weil Ueli nie dreinredet. Er macht die Arbeit so, wie wir sie ihm auftragen.»

Mutterkühe, Yaks, Pferde und Esel – bunt gemischter Tierbestand

Die Vielfalt der Tiere ist gross auf dem Brand-Nestenberg. Momentan sind 16 Mutterkühe verschiedener Rassen im grosszügigen Laufstall untergebracht. 15 Kälber und acht Rinder ergänzen den Bestand. Die saisonale Abkalbung ist auf den Dezember festgelegt. Damit dies gesichert rundläuft, mietet Thomas Räbsamen vorübergehend einen Stier.

Die Liegefläche im Stall bietet angenehme Lichtverhältnisse. Bild: Ruedi Roth

Vier Yaks dienen als Fleischlieferanten für die Direktvermarktung. Zwei eigene Pferde, vier Pensionspferde, zwei Maultiere und ein Esel sind auf dem Brand-Nestenberg untergebracht. Neun Zwergziegen und ein Ziegenbock sowie drei Hasen, zwei Katzen und ein paar Hühner komplettieren Räbsamens Bauernhof.

Hofhund Zora will natürlich auch überall dabei sein. Die Kinder zeigen sich sehr interessiert an den vielen Tieren. Überall wird fleissig geholfen. So kümmert sich zum Beispiel Tochter Xenia vollumfänglich um den Esel Chicco.

Im Sommer auf die nahe gelegene Alp

Brand-Nestenberg ist ein Silobetrieb. Vor allem im Herbst scheint die Sonne auf dem nach Norden abhängigen Betrieb nur noch schwach für Dürrfutter. Und für dieses existiert etwas knapp Platz in der Scheune.

Zwei- bis dreimal werden im Sommer Ballen aus dem Heustock gepresst. Dies ist auch ein Hobby von Thomas. Im Frühjahr ist sein Angebot bei Bauern gut gefragt, die den Rest des Heustocks in Kleinballenform bringen wollen.

Rund 100 Tage verbringen Räbsamens Mutterkühe mit ihren Kälbern auf der nicht weit vom Heimbetrieb entfernten Alp Untere Abschlagen. Die Zufahrt mit einem Auto ist dort nicht möglich. Jetzt hat man sich aber einen «Traxter» angeschafft. Und mit diesem geländegängigen Fahrzeug wird mancher Arbeitsgang erleichtert.

Mit den Kindern Abenteuer in der Natur erleben

Sonja und Thomas Räbsamen sind beide vielseitig. Die gebürtige Ennetbühlerin ist seit ihren Jugendjahren ununterbrochen Mitglied in der dortigen Musikgesellschaft.

«Es ist vor allem auch motivierend, all meine Bekannten aus der Jugendzeit regelmässig zu treffen.»

Freie Stunden benutzt Sonja gerne für einen Ausritt. Manchmal wird sie dabei von Tochter Xenia auf ihrem Esel begleitet. Thomas will den Nebenerwerb Hufschmied nach 20 Jahren aufgeben. Der Betrieb gebe ihm genügend Beschäftigung. Dass man auch zu viel arbeiten kann, hat er gesundheitlich selbst erfahren.

Räbsamens wollen sich unbedingt genügend Zeit für die Kinder nehmen. «Miteinander in der Natur unterwegs sein bedeutet für sie Abenteuer. Das ist für uns alle sehr kurzweilig. Und es wird einem bewusst, dass das Glück grosszügig vorbeischaut.»