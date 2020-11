Ebnat-Kappel: Doppeleinfamilienhaus durch Brand zerstört An der Tellstrasse in Ebnat-Kappel ist es zu einem Brand in einem Wohnhaus gekommen. Die Bewohner blieben unverletzt, es standen über 70 Feuerwehrleute im Einsatz. 01.11.2020, 18.20 Uhr

Der Sachschaden beträt mehrere hunderttausend Franken. Bild: Kapo SG

(kapo/lw) Am Sonntag kurz vor 15:30 Uhr ist bei der Kantonalen Notrufzentrale der Kantonspolizei St.Gallen ein Brand eines Zweifamilienhauses an der Tellstrasse gemeldet worden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Haus bereits in Vollbrand. Die vier Hausbewohner konnten unverletzt in Sicherheit gebracht werden. Als Brandursache wird das fehlerhafte Befeuern eines Holzofens vermutet, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden beträgt mehrere hunderttausend Franken.