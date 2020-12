Ebnat-kappel «Da hat das Volk uns gezeigt, wo de Bartli de Moscht holt»: Gemeindepräsident Christian Spoerlé erzählt Erinnerungen und Anekdoten an seine Amtszeit Ende 2020 verabschiedet sich Christian Spoerlé als Gemeindepräsident von Ebnat-Kappel. Auf einem Spaziergang durch die Gemeinde erinnert er sich an einigen Plätzen an prägende Begebenheiten und sagt, was seinen Nachfolger weiter beschäftigen wird. Sabine Camedda 21.12.2020, 17.00 Uhr

Seit 2009 amtete Christian Spoerlé als Gemeindepräsident von Ebnat-Kappel. Nun tritt er ab, sein Kantonsratsmandat für die SVP behält er aber. Bild: Ralph Ribi (Ebnat-Kappel, März 2018)

«Das Gemeindehaus ist mir ein lieber Arbeitsplatz geworden. Als ich nach Ebnat-Kappel gekommen bin, empfand ich den Empfangsbereich als zu unpersönlich. Wir haben diesen umgebaut und ihm ein freundliches Erscheinungsbild verpasst. Dafür mussten wir die grosse Eingangshalle opfern, welche bis anhin für die «Kunst im Gemeindehaus» genutzt wurde. Dafür war das Bedürfnis aber nicht mehr vorhanden. Jetzt steht eine Sanierung an und es ist eng geworden im Gemeindehaus.

Der Gemeinderat muss bald die Weichen stellen, was gemacht werden soll.

Elf Jahre lang ging Christian Spoerlé im Gemeindehaus ein und aus. Bild: Sabine Camedda

Ich habe hier im Gemeindehaus kompetente Amtsleiterinnen und Amtsleiter, die mich immer unterstützt haben. Wir sind eine Ausbildungsgemeinde und haben ein junges Team. Sehr viele von unseren Mitarbeitenden stecken in einem Weiterbildungsprozess. Das bringt viel Dynamik. Die wertschätzende und wohlwollende Kultur und die offene Art, miteinander umzugehen, bereiten mir viel Freude.»

«Ich bin stolz, dass wir dieses Projekt machen durften. Das ist nicht selbstverständlich. Bei meinem Amtsantritt wurde die Turnhalle Schafbüchel saniert und ich musste lernen, dass man hier nicht immer nur neu bauen kann. In die Schulanlage Wier sind viele Überlegungen eingeflossen, sodass, auch längerfristig gesehen, das Passende für Ebnat-Kappel entstanden ist.

Ein praktisches und schönes Schulhaus mit einer grossen Turnhalle: So präsentiert sich die Schulanlage Wier in Ebnat-Kappel heute. Bild: Sabine Camedda

Der Gemeinderat wollte ein praktisches und schönes Schulhaus mit einer grossen Turnhalle und führte keinen Architekturwettbewerb durch. Der Verband der Architekten schalt uns dafür und meinte, wir hätten eine Chance verpasst, um ein besonderes Schulhaus zu bauen.

Heute sage ich, dass wir zufrieden sein können.

Von der finanziellen Seite sieht es sehr gut aus, wir haben keine Überschreitungen bei den Kosten, was bei einem solchen Bauvolumen nicht selbstverständlich ist.»

«Die Gesellschaft verändert sich, die Menschen haben den Wunsch und die Möglichkeiten, immer länger in den eigenen vier Wänden zu bleiben. Darauf haben wir bei der Konzeptionierung des Pflegeheims geachtet.

Bei diesem Bau ging es nicht ohne Wettbewerb. Wir realisieren ein tolles Bauprojekt, das aber nicht ganz ohne ist.

Es gab eine leichte Verzögerung, weil der Kanton im Baubewilligungsverfahren die Strassenplanung für die Erschliessung verlangte und daran geknüpft war ebenso eine Bachoffenlegung. Diese Aufgaben sind nun erledigt und die Baubewilligung ist erteilt.

Nicht zu unterschätzen ist, dass es einige Vorarbeiten brauchte. So mussten wir den Auftrag für das Holz auslösen, bevor wir die Baubewilligung hatten. Das war nötig, weil wir mit einheimischem Holz bauen wollen. Bald können der Aushub und die Hangsicherung gemacht werden. Mit dem Schulhaus und dem Pflegeheim gleich zwei grosse Projekte teilweise parallel zu erarbeiten, war streng. An einigen Tagen bin ich am Abend mehr als nur müde nach Hause gegangen.»

Ein Blick über Ebnat-Kappel. Bild: Sabine Camedda

«Ein solcher Überblick wäre wohl interessant, wenn man Bilder von verschiedenen Epochen übereinanderlegen könnte, um zu sehen, was sich verändert hat. Ich habe das Gefühl, dass im Dorf viel gebaut wurde und noch viel gebaut wird. Dabei haben sich einige Lücken geschlossen.»

Wirtshausschild der Sonne Wintersberg. Bild: Sabine Camedda

Wir haben leider immer weniger Wirtshäuser in der Gemeinde. Eines davon ist das Gasthaus Sonne in Wintersberg. Ich staune, wie es den Wirtsleuten Toni Brunner und Esther Friedli gelingt, dass das «Haus zur Freiheit» eine besondere Ausstrahlung hat und darum Gäste aus der ganzen Schweiz anzieht.

Für mich hat die Sonne Wintersberg eine der schönsten Gartenwirtschaften im ganzen Toggenburg. Ich verkehre da nicht jede Woche, aber wenn ich da bin, fühle ich mich wohl.»

«Seit meinem Amtsantritt habe ich immer wieder gestaunt, wie stetig Leben in diese Industriebrache zurückgekehrt ist. Selbstverständlich habe ich auch die Jungen kennen gelernt. Gerne erinnere ich mich an das Projekt des Freilichttheaters «Ein Sommernachtstraum», das von mehreren Kulturveranstaltern gemeinsam durchgeführt wurde, zurück.

Leider war das ein einzelnes Projekt und wurde nicht weitergeführt. Zuletzt wurde das Kraftwerk mehr und mehr zu einer Partylocation und es war nicht mehr das, was ich mir von der Kulturseite her wünschte. Schade, dass Corona hier einen neuerlichen Aufschwung mit neuen Leuten abgemurkst hat.»

«Auf dem Tanzboden war ich nicht sehr oft, aber ich war immer auf den Wanderungen über die ehemaligen Schulalpen, die jetzt die Gemeinde übernommen hat, mit dabei. Ich war beeindruckt über die Art der Bewirtschaftung mit dem Alpmeister und dem Wert für die Landwirtschaft. Auf diesen Wanderungen, übrigens durch ein wunderbares Naherholungsgebiet, wurde mir jeweils so richtig bewusst, wie gross die Gemeinde Ebnat-Kappel ist.»

Der Schwarze Steg: Die Bevölkerung wollte die Eisenkonstruktion durch eine Holzbrücke ersetzen. Bild: Sabine Camedda

«Ich habe mich immer gefragt, woher der Name kommt, ich weiss es leider bis heute nicht. Wir hatten von der Bürgerschaft grünes Licht bekommen, um die verrottete Eisenkonstruktion durch eine Holzbrücke zu ersetzen. Doch es stellte sich heraus, dass die jetzige Brücke schutzwürdig sei und wir diese sanieren müssen. Der Kanton bezahlt zwar die Differenz, doch letztendlich sind ja wir Steuerzahler der Kanton.»

«Sport ist für jede Gemeinde wichtig. Ebnat-Kappel hat ein sehr gutes Vereinsleben. Ich möchte den Fussballclub hervorheben, denn das Grümpelturnier ist landesweit herum bekannt.

Mit seinem Kampf für das Clubhaus und den Allwetterplatz hat mich der FC lange und intensiv beschäftigt.

Für mich ist das jedoch ein gutes Beispiel für den Spruch: Was lange währt wird endlich gut.»

«In meiner Amtszeit hatte ich immer wieder grosse und komplexe Bauprojekte der Bürstenfabrik Ebnat auf meinem Tisch. Das Areal ist jetzt dicht überbaut und der Platz ist sehr knapp. Einen grossen Bau realisierte auch die Firma Alder + Eisenhut mit der neuen Lagerhalle. Diese konnten wir noch vor der grossen Umstellung der Raumplanung im Kanton realisieren. Bereits seit längerem planen sie jedoch eine weitere Halle, da der vorhandene Platz bei weitem nicht ausreicht. Bei diesem Projekt ist derzeit noch eine Einsprache hängig, die sollte aber bald erledigt sein.

Trotz der Baupläne der Firma Alder + Eisenhut könnten Pilatur Porter für die Schweizer Meisterschaft der Fallschirmspringer in Ebnat-Kappel starten und landen. Bild: Ralph Ribi (Ebnat-Kappel, August 2018)

Trotz dieser zweiten Halle wäre es übrigens noch möglich, dass die kleinen Flugzeuge für die Fallschirmspringer starten und landen. Ich habe nämlich gehört, dass sie gerne noch einmal eine Schweizer Meisterschaft in Ebnat-Kappel durchführen würden. Ich würde das sehr begrüssen, denn ein solcher Anlass ist eine Bereicherung für unsere Gemeinde und zudem attraktiv für die Bevölkerung.»

Das Wohnheim Speer mit dem Bauamt (rechts). Bild: Sabine Camedda

«Seit meinem Amtsantritt haben wir, der Gemeinderat und ich, uns mit einer Sanierung des Wohnheimes beschäftigt. Der Gemeinderat kam zum Schluss, dass dieses Angebot beibehalten werden soll und so haben wir gegen eine Million Franken investiert. Dies hat sich gelohnt.

Seither haben wir eine Vollbesetzung und jetzt kommt uns zu Gute, dass wir das Provisorium während des Baus des Pflegeheims auf dem Gelände daneben errichten und so Synergien nutzen konnten. Das erlaubt es uns, die Bewohner und das ganze Personal während der Bauphase zu behalten. Das Provisorium läuft gut, die Bewohnerinnen und Bewohner fühlen sich wohl und für das Personal ist es einfacher zum Arbeiten als vorher im alten Altersheim.»

«Hier ist ein kleines Industriegebiet entstanden. Begonnen hat es damit, dass ich auf ein Inserat gestossen bin, in dem eine Firma Bauland gesucht hat. Es war die IST AG. Wir wurden uns handelseinig und die Firma siedelte von Wattwil nach Ebnat-Kappel um. Mit diesem Landverkauf wurde das Ende des Landwirtschaftsbetriebs beim Wohnheim Speer eingeläutet. Daraufhin nutzten wir die leere Remise und die Stallungen, um dort das Bauamt einzurichten. Dieses hatte früher bei der Badi kaum Platz. Diese Lösung erwies sich als optimal. Die Mitarbeiter sind zufrieden und als flexibles und leistungsstarkes Team führen sie heute mehr Arbeiten aus als früher.

In der Au sind weitere Gewerbebauten am Entstehen. Bild: Sabine Camedda

Auch weitere Betriebe wie die Firma Giezendanner haben seither in der Au gebaut, weitere Projekte sind noch in Planung. Die IST AG hat bereits einen Erweiterungsbau realisiert. Leider war dieses Areal mit Altlasten belastet und wir mussten es sanieren. Dafür mussten wir den Bund ins Boot holen, was letztlich dazu geführt hat, dass der Zeitplan eng wurde, denn die IST AG musste einen Grossauftrag erfüllen. Dank der guten Zusammenarbeit mit dem kantonalen Amt für Umwelt hat letztlich alles geklappt.»

«Ich hätte viel gegeben, um hier zu einem guten Ende zu kommen. Zwar gab es einen Besitzerwechsel, der aktuelle Inhaber kommt aber nicht aus den Startlöchern heraus. Jetzt steht bereits ein weiterer Investor vor der Türe. Vielleicht gelingt es mir in den letzten Tagen, noch etwas Positives zu bewirken.»

«Kurz nach Amtsantritt wurde ich vom Kanton in die Jury für den Architekturwettbewerb für diese Brücke berufen. Ich machte erstmals bei einer Jury mit und war erstaunt über die Möglichkeiten, die uns die Architekten aufzeigten.

Die Brücke der Umfahrung ist zwar filigran, aber trotzdem ein prägendes Bauwerk. Bild: Sabine Camedda

Für mich war eines zentral: Wenn man einen Schnitt durch das Tal mit diesem einmaligen Anblick in Richtung Churfirsten macht, sollte er möglichst wenig weh tun, beispielsweise mit einer filigranen und schönen Brücke. Ich meine, das ist uns gelungen.»

«Ich finde es speziell, dass ein Dorf seine Kirche verkauft. Es war jedoch ein Glücksfall für Ebnat-Kappel, dass der Verkauf so schnell abgewickelt werden konnte. Diese neue alte Kulturstätte ist gewiss eine Bereicherung für eine Gemeinde.»

«Von Amtes wegen habe ich Einsitz im Verwaltungsrat des Ackerhus. Das Museum war sanierungsbedürftig und es stellten sich Fragen zur Ausgestaltung und Bewirtschaftung.

Uns war klar, dass diese Art Heimatmuseum heute nicht mehr funktionieren kann.

Der vielseitig nutzbare Anbau ans Ackerhus in Ebnat-Kappel ist ein Bijou. Bild: Sabine Camedda

Dank des Engagements einer Gruppe Menschen rund um Jost Kirchgraber ist es uns gelungen, das Haus am Leben zu erhalten. Der neue Saal ist ein Bijou, welches vielseitig genutzt werden kann, nicht nur museal. Und mit dem Trauzimmer ist es uns sogar möglich, das Ackerhus kostenneutral zu betreiben.»

«Ebenfalls in meine Amtszeit fiel der zweite Teil der Sanierung der Badi. Jetzt verfügen wir über eine gute Infrastruktur und seit dem letzten Jahr haben wir auch einen guten Bademeister mit einem tatkräftigen Team. Die Menschen gehen gerne in unsere Badi und sie fühlen sich wohl.»

Die Ebnater Schlaufe durch die Sonnegg- und die Rosenbühlstrasse rief Gegenwehr der Anwohner hervor. Bild: Sabine Camedda (Ebnat-Kappel, April 2017)

Schon vor Jahren haben wir im Verwaltungsrat der Busbetriebe überlegt, wo es Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Eine war bei der Erschliessung der neuen Quartiere über die Sonnegg- und die Rosenbühlstrasse. Ich hätte jedoch nie erwartet, dass die Anwohner sich so vehement gegen eine solche wehren. Sie argumentierten stets mit der Sicherheit.

Der Gemeinderat und ich nahmen diese Bedenken ernst und setzten erste Massnahmen um, um die Verkehrssituation zu verbessern. Derzeit wird ein Konzept über das ganze Gemeindegebiet erstellt, um mit gezielten Massnahmen die grösstmögliche Sicherheit zu bekommen.»

«Wir hätten unseren Spaziergang eigentlich hier beginnen müssen, denn hier entstand das erste Projekt, das ich an die Hand genommen habe. Eigentlich wollte der Gemeinderat ein Dorfzentrum mit einer Überbauung mit Wohnraum, Gewerbe und einer Gemeinschaftspraxis für Ärzte, denn diese längerfristige ärztliche Versorgung im Dorf wurde damals diskutiert, gestalten. Wir haben nach Lösungen gesucht, Pläne entwickelt und kamen mit einem Projekt auf den Weg, das sogar vom Kanton unterstützt wurde.

Das Stimmvolk wollte nicht, dass das Pärkli beim Bahnhof einem Wohn- und Geschäftshaus weichen muss. Bild: Sabine Camedda

Die Bürger haben uns aber gezeigt, wo «de Bartli de Moscht holt» und bei der Abstimmung das Projekt deutlich abgelehnt. Das führte dazu, dass nur ein Gebäude aus dem Projekt realisiert wurde und das Pärkli immer noch besteht. Heute muss ich sagen, dass ich das Pärkli gerne habe. Dieses grüne Stück Land in der Dorfmitte hat einen Wert und einen besonderen Reiz.»