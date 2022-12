Wie geht es weiter mit der Renaturierung des Hochmoors Chellen?

Ebnat-Kappel Bevölkerung schmiss Renaturierung aus dem Budget, dabei würde sie den CO2-Ausstoss verringern: Wie geht es weiter mit dem Projekt Hochmoor Chellen? Das Hochmoor Chellen zwischen Hemberg und Ebnat-Kappel soll vor der Austrocknung bewahrt werden. Doch die dafür vorgesehenen 35'000 Franken wurden an der Bürgerversammlung der Gemeinde Ebnat-Kappel fast einstimmig aus dem Budget gekippt. Die nächsten Schritte werden nun mit dem Kanton St.Gallen bestimmt. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 06.12.2022, 05.00 Uhr

Fast einstimmig wurde der Beitrag der Gemeinde Ebnat-Kappel an die Renaturierung des Hochmoors Chellen abgelehnt. Bild: Christof Lampart

«Wir haben die Chance, mit der Renaturierung grüne Gletscher zu erschaffen.» Fast schon flehend versuchte Reto Hänni, Förster des Forstreviers Ebnat-Kappel, die rund 30 Besucherinnen und Besucher bei der Infoveranstaltung Ende August von der Renaturierung des Hochmoors Chellen zu überzeugen. Mit Lehmriegeln und Holzspundwänden sollte der Wasserabfluss verhindert und das Hochmoor vor der Austrocknung bewahrt werden.

Bei den Besucherinnen und Besuchern hatte sich jedoch die Sorge verbreitet, die Eingriffe könnten das Grundwasser kontaminieren. Die Bemühungen von Reto Hänni, aber auch von Jon Fadri Huder, Gemeindepräsident von Ebnat-Kappel, den Zuschauenden ihre Sorge zu nehmen, blieben erfolglos. Die 35'000 Franken, welche für die Renaturierung vorgesehen waren, wurden mit erschlagender Mehrheit an der Bürgerversammlung vor zwei Wochen aus dem Budget gestrichen.

Die Informationsveranstaltung am 24. August war gut besucht. Bild: Alain Rutishauser

Bedenken der Bevölkerung waren bekannt

Wurde im Vorfeld zu wenig dafür getan, um über die geplante Renaturierung zu informieren? Jon Fadri Huder sagt auf Anfrage:

Jon Fadri Huder, Gemeindepräsident von Ebnat-Kappel. Bild: PD

«Nein. Wir wussten, dass viele Bürgerinnen und Bürger mit dem Projekt nicht einverstanden sind und mussten damit rechnen, dass ein Antrag anlässlich der Budgetversammlung eingereicht wird.»

Er könne die Bedenken der Bürgerinnen und Bürger nachvollziehen. Und das, obwohl ein geohydrologisches Gutachten die Möglichkeit der Kontaminierung des Grundwassers praktisch ausschliesst. «Das Gutachten kommt zum Schluss, dass keine Beeinträchtigungen in den Quellfassungen zu erwarten sind», sagt Huder.

Gutachten schliesst Gefahr für Grundwasser aus

Auch Andreas Herold, Abteilungsleiter Grundwasser beim Amt für Wasser und Energie des Kantons St.Gallen, sagt nochmals mit Nachdruck, dass weder vom Lehm noch vom Holz eine Gefahr für das Grundwasser oder dessen Qualität ausgehe. Er fügt an:

Andreas Herold, Abteilungsleiter Grundwasser, Amt für Wasser und Energie, Kanton St.Gallen. Bild: PD

«Das geohydrologische Gutachten hat aufgezeigt, dass keine Verbindung zwischen dem Moor- und dem Quellwasser besteht.»

Das Wasser der Quelle habe ganz andere Eigenschaften als das Moorwasser, was die These klar bestätige.

Hingegen baut sich täglich Torf ab, da das Moor austrocknet und so Sauerstoff eindringt. Dadurch steigt der DOC-Gehalt im Bachwasser, das aus dem Moor abfliesst und CO 2 gelangt in die Atmosphäre.

Was ist DOC? DOC steht für Dissolved Organic Carbon oder übersetzt der gelöste organische Kohlenstoff. Darunter versteht man einen Parameter, der die Kohlenstoffverbindungen im Grundwasser anzeigt. Ein erhöhter DOC-Wert weist darauf hin, dass eine Verunreinigung des Grundwassers mit organischen Stoffen stattgefunden hat. Der DOC-Gehalt in sauberem Grundwasser beträgt in der Regel unter 2,5 mg/l. (alr)

Das Hochmoor Chellen zwischen Hemberg und Ebnat-Kappel: Der aufragende Torfhügel in der Mitte trocknet seit mehreren Jahren aus, wodurch kein Moorwachstum mehr möglich ist. Bild: PD

Renaturierung würde CO 2 -Ausstoss verringern

Herold sagt, dass durch die Renaturierung vorgesehen ist, das Torf umzuschichten. Dadurch würden Verhältnisse geschaffen, die für das Fortbestehen des Hochmoors Chellen notwendig sind. Er fügt an:

«Nach der Renaturierung könnte sich wieder ein natürlicher Lebensraum entwickeln. Dadurch würde das Moor auch weniger DOC respektive CO 2 ausstossen als heute.»

Als Projektträgerin der geplanten Hochmoorsanierung müsse die Gemeinde Ebnat-Kappel nun prüfen, wie es weitergehe, sagt Jon Fadri Huder. Der Gemeinderat wird nun zusammen mit dem Kanton St.Gallen das weitere Vorgehen besprechen. Huder sagt: «Es wird geprüft werden müssen, ob die Streichung des Antrages einen Einfluss auf die Projektträgerschaft von Ebnat-Kappel hat und was das für das Projekt bedeutet.» Die entsprechenden Gespräche und Abklärungen mit dem Kanton finden nun statt.

