Ebnat-Kappel Einen solchen Boom konnte er sich nicht vorstellen – der Toggenburger Bert Baumann engagiert sich seit Jahrzehnten für den Langlaufsport Der 68-jährige Bert Baumann ist nicht nur ein begeisterter Langläufer, er kümmert sich beim Skiclub Speer Ebnat-Kappel zusammen mit einem Team um die Langlaufloipen – zurzeit kann er sich über mangelnde Arbeit nicht beklagen. Beat Lanzendorfer 15.01.2021, 17.00 Uhr

Traumhafte Aussichten und paradiesische Schneeverhältnisse – die Panoramaloipe im Scherb oberhalb von Ebnat-Kappel. Bild: PD

Gross, fit, sportlich. Diese Attribute passen nicht nur zum Bündner Dario Cologna, der mit seinen internationalen Erfolgen in den vergangenen 15 Jahren entscheidend zum Langlaufboom in der Schweiz beigetragen hat. Sie treffen auch auf den Toggenburger Bert Baumann zu, der mit seinen 68 Jahren mehr als nur gut in Schuss ist.

Der gebürtige Ebnat-Kappler ist seit Jahrzehnten sportlich unterwegs. Standen in ganz jungen Jahren der Fussball, das Joggen und das Skifahren im Fokus, hat er vor mehr als vier Jahrzehnten die Liebe zum Langlaufen entdeckt.

Trainer von Christoph Eigenmann

Selber an unzähligen Rennen an den Start gegangen – Engadiner, Einsiedler, Alpsteinlauf – absolvierte er 1986 die Ausbildung zum J+S-Leiter mit Fachrichtung Langlauf. Danach zählte er beim SC Speer Ebnat-Kappel zu den Gründern der JO (Jugendorganisation) Nordisch und gab fortan sein Wissen während 15 Jahren als Trainer dem Nachwuchs weiter.

Sein berühmtester Schützling war der heute 41-jährige Wattwiler Christoph Eigenmann, dreifacher Teilnehmer an Olympischen Spielen.

Bert Baumann. Bild: Beat Lanzendorfer

Blickt er heute auf den Nachwuchs, zeigt sich Baumann sehr zufrieden: «Esther Fässler und Patrick Eigenmann machen einen super Job. Zurzeit betreuen sie zwischen 40 und 45 Jugendliche ab der ersten Klasse bis zum 18. Altersjahr.»

Vom Trainer zum Chef der Loipen

Sein Rücktritt als Nachwuchsförderer war nicht das Ende seiner Funktionärstätigkeit beim SC Speer Ebnat-Kappel. War er schon vorher während zehn Jahren Bereichsleiter der Nordischen im Club, trägt er seit mittlerweile zwei Jahrzehnten die Verantwortung als Bereichsleiter Loipenwesen. «In diesem Ressort kann ich mich auf ein gut eingespieltes Team verlassen», sagt der Pensionär, der als gelernter Schreiner während 30 Jahren bis zum Erreichen des Rentenalters im Aussendienst für eine Firma, die im Holzschutzbereich tätig ist, unterwegs war.

«Bei der Panoramaloipe ziehen Niklaus Glatz, Christian Kuratli und Otmar Würms die Spuren in den Schnee. Unten im Tal sorgen zwischen Wattwil und Ebnat-Kappel Ueli Steiner und Roger Steiner bei genügend Schnee dafür, dass die Langläuferinnen und Langläufer ihrem Hobby nachgehen können.»

Gesamthaft sind es über 30 Kilometer Loipen – klassisch und Skating - die präpariert werden. Und wer auf diesen unterwegs ist, dem kann es passieren, dass er von Beda Klee überholt wird. Der Ulisbacher ist mit der Nationalmannschaft zwar häufig im Weltcup unterwegs. Bei Besuchen in der Heimat trainiert er aber oft und gern auf der Panorama- oder Thurloipe.

Auch für Loipen Schweiz tätig

Nebst seinem Engagement für den SC Speer Ebnat-Kappel ist Bert Baumann für den nationalen Verband unterwegs. Baumann erklärt:

«Loipen Schweiz ist der Verband, bei dem 120 Langlauforganisationen angeschlossen sind.»

Dieser habe die Aufgabe, die verschiedenen Organisationen (Vereine etc.) zu unterstützen, die Zusammenarbeit zu intensivieren und somit den Langlauf als Breitensport zu fördern. Der Toggenburger gehört im Verband jenem Team an, das für die Qualitätsbewertung zuständig ist.

Zu den Bewertungskriterien zählen etwa die Spurqualität, die Sicherheit, die Infrastruktur, die Aktivitäten etc. Anhand der Bewertung würden die Organisationen durch Gelder aus dem Pool des Langlaufpasses entschädigt. Dadurch sei es möglich, schweizweit ein flächendeckendes Loipennetz von rund 5500 Kilometern aufzubereiten.

140 Franken kostet der Schweizer Langlaufpass. Gut investiertes Geld für ein flächendeckendes Loipennetz, findet Bert Baumann. Für seine Tätigkeit für den Verband ist er während der Wintermonate mehrere Tage im Einsatz.

Adolf Ogi war sein Kompaniekommandant

Wer so lange mit dem Sport verbunden ist, der hat bestimmt einige Anekdoten früherer Tage auf Lager. Klar hat er die. Bert Baumann weiss von Begegnungen, an die er heute noch gerne zurückdenkt.

«Ich absolvierte die Rekrutenschule als Gebirgsgrenadier in Losone. Mein Kompaniekommandant war Adolf Ogi, der spätere Bundesrat.»

Dem Toggenburger imponierte beim Berner Oberländer der Altbundesrat ganz speziell, dass er ihn auch bei zufälligen Begegnungen Jahre später immer noch kannte und mit Namen ansprach.

Dieses Bild entstand 1977 beim Weltcup-Rennen in Arosa: Lise-Marie Morerod mit dem Ebnat-Kappler Bert Baumann, der im Militär einen Wiederholungskurs absolvierte. Bild: PD

In seine Zeit als Militarist fällt auch das Zusammentreffen mit Lise-Marie Morerod. Die Gesamtweltcup-Siegerin war in den Siebzigerjahren im Skizirkus eine grosse Nummer. «Es war bei einem Weltcup-Rennen in Arosa. Das Militär war für die Streckenabsicherung zuständig, als ich der Skirennfahrerin ganz nahekam», erzählt Bert Baumann lachend. Der Moment sei sogar bildlich verewigt.

Die Gebrüder Heini und Christian Hemmi im Jahre 1977, als im Girlen in Ebnat-Kappel noch Weltcup-Rennen stattfanden. Bild: PD

Unvergesslich seien auch jene Momente gewesen, als der Weltcup-Zirkus noch im Toggenburg Halt machte und beim Girlenhang in Ebnat-Kappel noch Rennen stattfanden. Beim Anbügeln am Skilift kam Bert Baumann mit einigen Skistars in Kontakt, darunter auch den Gebrüdern Heini und Christian Hemmi, Ingemar Stenmark oder Walter Tresch. Heini Hemmi holte sich bekanntlich nicht nur den Sieg in Ebnat-Kappel, sondern auch 1976 den Riesenslalom-Titel bei den Olympischen Winterspielen in Innsbruck.

Früher auch Skifahrer und Fussballer

Bert Baumann ist nicht nur ein begeisterter Langläufer, als Jugendlicher hat er beim FC Bunt (nach der Fusion 2009 mit dem FC Wattwil heute FC Wattwil Bunt 1929) Fussball gespielt und wechselte als A-Junior zum kurz zuvor gegründeten FC Ebnat-Kappel (1969). Dem Fussballverein seiner Wohngemeinde hielt er während vieler Jahre die Treue. Nach Stationen bei den Aktiven und Senioren war er Juniorentrainer und ein Jahrzehnt lang Spikopräsident.

Und trotz vieler Einsätze als Funktionär schnallt Bert Baumann die schmalen Latten auch gerne selber an. Allein, in der Gruppe oder als Langlauflehrer könne er die Zeit in der Natur so richtig geniessen. Oder wie er zu sagen pflegt: «Wer einmal auf der Panoramaloipe war, kommt immer wieder, hier oben ist es wie im Paradies.»