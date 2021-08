Ebnat-Kappel: Abbruch des ehemaligen Betriebsgebäudes

Ebnat-Kappel Die Bagger sind bereits da: Die Dorfkorporation bricht ihr ehemaliges Betriebsgebäude ab Der Rückbau des ehemaligen Betriebsgebäudes der Dorfkorporation Ebnat-Kappel an der Hofstrasse 3 hat bereits begonnen. Es war in mehreren Hinsichten erneuerungsbedürftig. Künftig gibt es dort Parkplätze und Garagen. 13.08.2021, 15.06 Uhr

Zu sehen ist der Rückbau des ehemaligen Betriebsgebäudes. Rechts davon im blauen Gebäude ist der Neubau, wo die Dorfkorporation ihren Sitz hat. Bild: PD

(red) Der Abbruch des alten Betriebsgebäudes der Dorfkorporation

Ebnat-Kappel ist bereits in vollem Gange. Dies ist einer Medienmitteilung der Organisation zu entnehmen. Das Gebäude an der Hofstrasse diente über viele Jahrzehnte dem Ver- und Entsorgungsunternehmen im Hochparterre als Betriebsgebäude. In den oberen Stockwerken befand sich seit jeher eine Wohnung. Da es die zunehmenden Platzbedürfnisse nicht mehr erfüllen konnte, wurde es im Jahr 1995 durch einen Neubau nebenan ersetzt. Danach wurden die Büroräume bis Ende 2002 von der Kantonspolizei als lokaler Polizeiposten genutzt. Anschliessend wurde es vermietet.