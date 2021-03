Ebnat-Kappel 600 Unterschriften gegen neues Strassenreglement Ein Komitee rund um den Einwohnerverein Schattenhalb Ebnat hat gegen das neue Strassenreglement der Gemeinde Ebnat-Kappel das Referendum ergriffen. Somit wird eine Volksabstimmung über die Einführung des neuen Regelwerks befinden. Urs M. Hemm 09.03.2021, 14.09 Uhr

Der Gemeinderat Ebnat-Kappel möchte die Kosten für die Schneeräumung neu reglementieren – dagegen wurde nun das Referendum ergriffen. Bild: Alex Spichale / AGR

Am 10. Dezember des vergangenen Jahres hat der Gemeinderat Ebnat-Kappel eine Anpassung des Reglements für Beiträge der Gemeinde an den Bau und Unterhalt von Gemeindestrassen, kurz Strassenreglement, genehmigt. Auslöser für die Neugestaltung des Regelwerks war gemäss dem Ebnat-Kappler Ratsschreiber Adrian Rüegg ein Gerichtsentscheid, der die Ungleichbehandlung bei der Verteilung der Schneeräumungskosten in der bisherigen Praxis feststellte. «Unser Ziel war es, das Reglement derart zu gestalten, dass möglichst alle gleich behandelt werden», sagt Adrian Rüegg.