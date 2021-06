Schweiz-Premiere im Toggenburg: Auto lädt miit Solarstrom

Elektroautos sind im Trend. Eine Besonderheit ist der Hyundai Ioniq 5, da er auf dem Dach Solarpanels hat. Seit Mittwoch gibt es die ersten und bisher einzigen Modelle in der Schweiz. Nicht in Zürich. Nicht in Genf. Sondern in Ebnat-Kappel.

09.06.2021, 17.19 Uhr