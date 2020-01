DV des Nordostschweizer Schwingerverbandes: Junge Schwinger an die Spitze geführt An der Delegiertenversammlung des Nordostschweizer Schwingerverbandes wurde Beat Abderhalden verabschiedet. Pascal Schönenberger 22.01.2020, 05.00 Uhr

Beat Abderhalden (rechts) übergibt das Amt des Technischen Leiters an Fridolin Beglinger. Bild: PD

Bei den Nordostschweizer Schwingern stand am Sonntag die jährliche Delegiertenversammlung an. In Fehraltorf wurden der Präsident Hanspeter Rufer und der Technische Leiter Beat Abderhalden von der Versammlung verabschiedet.

Beat Abderhalden ist neues Ehrenmitglied

Der Toggenburger Beat Abderhalden amtete während sechs Jahren als Technischer Leiter der Nordostschweizer Schwinger. Im Jahr 2014 hatte er das Amt von seinem Clubkameraden Mathias Bleiker übernommen und führte die Toggenburger Ära im Nordostschweizer Schwingerverband weiter. Abderhalden amtete während der sechs Jahre als Trainingsleiter, Einteilungschef, Motivator und Chef der Nordostschweizer sehr erfolgreich. So brachte er mit Armon Orlik und Samuel Giger zwei junge Schwinger an die Spitze im Schwingsport. Weiter konnte er mit Daniel Bösch und den vorher erwähnten Schwinger mehrmals den Festsieg auf der Schwägalp feiern. Dank Abderhaldens Erfahrungsschatz als Schwinger profitierten die Nordostschweizer Schwinger während der letzten sechs Jahre. Vor seinem Job als Technischer Leiter war er in verschiedenen Vorständen tätig und amtete auch als eidgenössischer Kampfrichter. Viele Stunden hat Abderhalden freiwillig für den Schwingsport gearbeitet. Nun hat er sein Amt niedergelegt und an den Glarner Fridolin Beglinger übergeben. So war es auch keine Überraschung, dass ihn die Versammlung in die Garde der Ehrenmitglieder aufgenommen hat.

Nordostschweizer Schwingfest 2020 in Mels

Auch der Präsident des Nordostschweizer Schwingerverbandes, Hanspeter Rufer, verabschiedete sich von seinem Amt. Der Zürcher Oberländer präsidierte seit 2012 den Nordostschweizer Schwingerverband, wo er auch gleichzeitig im Zentralvorstand des Eidgenössischen Schwingerverbandes einsass. Nebst dem Amt als Präsident war Rufer in diverse Projektgruppen involviert, welche den Eidgenössischen Schwingerverband und den Nordostschweizer Schwingerverband in EDV-technischer Hinsicht weiterentwickelt hat. Nun hat er sein Amt an seinen Zürcher Kollegen Rolf Lussi weitergegeben. Auch Hanspeter Rufer wurde für seine Verdienste für den Schwingsport in die Garde der Ehrenmitglieder aufgenommen.

Das nächste Nordostschweizer Schwingfest findet in diesem Jahr nach 2016 wieder im Kanton St.Gallen statt. Gastgeber ist die Oberländer Gemeinde Mels. OK-Präsident Paul Ackermann berichtete, dass das Organisationskomitee im Endspurt sei und Mels bereit ist für das Nordostschweizer Schwingfest. Der Festplatz neben dem Pizolpark wird am letzten Juni-Wochenende zum Schauplatz der besten Nordostschweizer Schwinger.