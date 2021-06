Drohneneinsatz Nachtschicht, um Rehkitze zu retten: Freiwillige Helfer der Rehkitz-Rettung Mosnang gehen mit einer Drohne auf Kitzsuche Mit dem Einsatz von Drohnen soll das Vermähen von Kitzen vermieden werden. Der Pilotversuch in der Gemeinde Mosnang ist erfolgreich. Urs M. Hemm 08.06.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Von der Mähmaschine aus sind Rehkitze im hohen Gras nicht zu sehen. Der Drohneneinsatz hilft, Kitze frühzeitig zu erkennen, so dass der mähende Landwirt das Tier umfahren kann. Bild: Peter Dervey

Es ist 3.15 Uhr am Morgen. Die Luft ist kühl und frisch, die Mannschaft, die an diesem Morgen unterwegs ist, ist motiviert und angesichts der Zeit hellwach. «Wir müssen unsere Arbeit früh beginnen», sagt Peter Dervey, «denn die Landwirte, die unseren Dienst anfordern, wollen in der Regel früh mit dem Mähen beginnen.»

Seit April koordiniert Peter Dervey die Rehkitz-Rettung mit einer Drohne in der Gemeinde Mosnang. «Jedes Jahr werden unzählige Rehkitze beim Mähen getötet. Das ist keine Absicht, aber die Kitze sind im hohen Gras schlicht nicht zu sehen. Aber, wenn wir mit dem Einsatz der Drohne, die mit einer Wärmebildkamera ausgestattet ist, Rehkitze auffinden und den Landwirt informieren können, kann viel Leid erspart werden.»

Ausbildung an der Drohne unter erschwerten Bedingungen

Die Gruppe befindet sich auf einem Feld bei Libingen. «Wir arbeiten in der Nacht, da die Wärmebildkamera die Kitze, die eine Körpertemperatur von etwa 38,5 Grad haben, nur während der Nacht in der Wiese ausmachen kann», erklärt Peter Dervey.

Mathias Vögeli (links) und Peter Dervey mussten für die Führung der Drohne einen Kurs absolvieren und eine Prüfung ablegen. Bild: Urs M. Hemm

Die Drohne wurde den Toggenburgern im Rahmen eines Pilotversuchs von der Revierjagd St.Gallen zur Verfügung gestellt. «Wir sind sehr dankbar dafür», sagt Drohnenpilot Mathias Vögeli. «Lediglich die Ausbildung für die Bedienung der Drohne sei coronabedingt etwas schwierig gewesen», sagt er.

«Peter Dervey und ich konnten die Ausbildung zum Drohnenpiloten aber abschliessen und sammeln nun Erfahrungen mit solchen Einsätzen, wie jetzt hier in Libingen.»

Damit aber ein solcher Einsatz möglich war, war viel Vorarbeit erforderlich. «Für die abzufliegenden Felder müssen alle topografischen Daten des Gebiets für die Drohne programmiert werden. Insbesondere die Höhenunterschiede, weil die Drohne eine Mindesthöhe von 50 Metern einhalten muss», sagt Mathias Vögeli. Programmiert werden zudem die Suchstreifen. «Die Kamera deckt einen Streifen von rund 30 Metern ab. Wir definieren die Suchstreifen, welche die Drohne abdecken muss auf etwa 26 Meter, so dass sich die Suchstreifen überlappen und kein Quadratmeter bei der Suche ausgelassen wird.»

Über einen kleinen Bildschirm überwacht Peter Dervey den Drohnenflug. Entdeckt er eine Auffälligkeit, informiert er die Retter. Bild: Urs M. Hemm

Parallel zum Drohneneinsatz gebe es auch alternative Massnahmen wie das Verblenden, sprich das Aufstellen von Tüchern. Diese Massnahme werde von den Rehgeissen als Gefahr wahrgenommen, so dass sie Jungtiere aus dem Gebiet führen. Peter Dervey sagt:

«Da wir nicht immer wissen, ob die Drohne funktioniert, empfehlen wir den Landwirten immer, die Wiese zu verblenden, weil es eine sichere und bewährte Methode ist.»

Neben dem Verblenden sei eine weitere Massnahme das Abschreiten der Wiese Schulter an Schulter, was aber personell sehr aufwendig sei. Dann gebe es das Verstänkern, wobei ein starkes Geruchsmittel ausgelegt werde, das das Wild abhalte, ihre Jungen gerade in dieser Wiese abzulegen. «Weil heute niemand mehr die Zeit und die Mittel hat, Wiesen abschreiten zu lassen, ist die Drohne das perfekte Instrument.»

«Das wichtigste Glied ist der Landwirt»

Die Funktionen sind klar aufgeteilt: Es gibt den Piloten, der die Drohne steuert. Derweil beobachtet Peter Dervey über einen Monitor die Aufnahmen der Drohne und gibt die Koordinaten weiter, wo er aufgrund der hell dargestellten Punkte Rehkitze vermutet. Diese Informationen werden an die Rettergruppe weitergeleitet. Diese ist ausgerüstet mit Holzharassen, welche über den Kitzen platziert und auffällig gekennzeichnet werden, damit diese für den Landwirt klar sichtbar sind und er diese Stellen umfahren kann.

Wichtig sei, die Rehkitze nicht zu berühren, denn Rehgeissen würden Rehkitze mit fremdem Geschmack nicht mehr annehmen. Das wichtigste Glied in der Kette sei aber der Landwirt.

«Er muss uns rechtzeitig mitteilen, wann er eine Wiese mähen will und unseren Dienst wünscht, damit wir unser Team mobilisieren können – spätestens bis um 18 Uhr des Vorabends. Er muss den ersten Schritt tun und die Wiese verblenden. Wir verfolgen also eine Doppelstrategie mit Verblenden und mit dem Absuchen der Wiese mit der Drohne», sagt Peter Dervey. Sie hoffen, dass sich diese Strategie bewährt, aber verlässliche Resultate würden nach den ersten Versuchen noch keine vorliegen.

«Wir sind aber überzeugt, dass durch den Drohneneinsatz viele Rehkitze gerettet werden können.»

Mathias Vögeli macht die Drohne startklar und startet den vorprogrammierten Kurs. «Geh noch einmal zurück. Bitte nach 90 Grad abdrehen. Stopp und dann geradeaus», sagt Peter Dervey. Er speichert die Koordinaten und schickt das Retterteam los.

«Dass dort wirklich ein Rehkitz ist, können wir mit der Wärmebildkamera nicht immer genau bestimmen. Dafür brauchen wir freiwillige Helfer, welche an den ausgemachten Stellen nachschauen und eine definitive Bestätigung für einen Fund machen oder dann Entwarnung geben», erläutert Peter Dervey.

Bei einem Erfolg werden auch andere Gemeinden einsteigen

An diesem Morgen wurden keine Tiere in den Feldern der beteiligten Bauern gesichtet. Das sei ein gutes Zeichen, denn so habe das Verblenden gewirkt. «Wir sind immer froh, wenn ein Einsatz ruhig verläuft. Das bedeutet, dass die Rehkitze, Jungfüchse und Hasen im Wald in Sicherheit sind», sagt Mathias Vögeli.

Mathias Vögeli (vorne) und Peter Dervey (rechts) im Einsatz. Bild: Urs M. Hemm

In diesem Pilotprojekt werden Felder von Landwirten in Mosnang, Libingen und Mühlrüti mit der Drohne abgesucht. «Aufgrund er beschränkten personellen Möglichkeiten und aufgrund der Tatsache, dass die Suche nur in den Morgenstunden möglich ist, können wir das Suchgebiet nicht ausweiten. Erweist sich der Pilotversuch aber als erfolgreich, sind wir sicher, dass auch andere Gemeinden einsteigen werden», sagt Peter Dervey.

Zwar würden die Anschaffungskosten für eine Drohne im oberen vierstelligen Bereich liegen. «Doch das Tierleid, das wir durch unsere Arbeit ersparen können, ist nicht durch Geld aufzuwiegen», ist Peter Dervey überzeugt.