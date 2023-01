Dreikönigstag Mehl, Zucker und Hefe statt Gold, Weihrauch und Myrrhe: So kommt der König in den Bazenheider Dreikönigskuchen Rund 1000 Königskuchen werden in der Traditionsbäckerei Oswald in Bazenheid jedes Jahr in den Ofen geschoben. Ein Augenschein in die Backstube vor dem Tag der Heiligen Drei Könige. Alec Nedic Jetzt kommentieren 06.01.2023, 05.00 Uhr

Felix Oswald, Bäckermeister aus Bazenheid, backt mit seinem Team rund 1000 Königskuchen. Bild: Ralph Ribi

In der Backstube der Bäckerei Oswald in Bazenheid herrscht reger Betrieb. Eine Handvoll Bäckerinnen und Bäcker in weissen T-Shirts und Kopfhaube stehen an der grossen Arbeitsfläche in der Mitte des Raumes, kneten den mit Schokoladenstückchen bestückten Teig und wuseln zwischen Ofen und Knetmaschine hin und her.

Die Vorbereitungen für den Dreikönigstag laufen auf Hochtouren. Für die traditionsreiche Dorfbäckerei Oswald, welche nebenbei auch ein Café und eine Konditorei ist, gehört das Fest der Heiligen Drei Könige zu den wichtigsten Tagen im Jahr. «Den Dreikönigskuchen holen die meisten immer noch beim Beck, trotz der günstigeren Alternativen in den Supermärkten», sagt Geschäftsführer und Bäckermeister Felix Oswald.

Handarbeit mit maschineller Unterstützung

Gerade hievt eine Bäckerin die Teigmasse aus der Knetmaschine auf die Arbeitsfläche. Ihr Kollege trennt mit einem Spachtel etwas davon ab und knetet sie mit geübten Handgriffen und innert weniger Sekunden zu gleichmässig grossen Teigportionen.

Der Hefeteig wird für die Weiterverarbeitung portioniert. Bild: Ralph Ribi

Daraus entstehen nun die Teigkugeln für den Königskuchen. Diese Arbeit wird von einer Teigformmaschine übernommen. «Sonst hätten wir vermutlich doppelt so lange für unsere rund 1000 Dreikönigskuchen, die wir jährlich backen», meint Felix Oswald. Der Teig wird kreisrund ausgebreitet, in die Maschine geschoben und nur einen Augenblick dauert es, bis 30 perfekt geformte Teigkugeln auf dem Blech liegen. Die gleiche Maschine formt normalerweise Weggli und andere kugelförmige Brötli.

Der Teig wird ausgebreitet und maschinell zu kleinen Weggen geformt. Bild: Ralph Ribi

Der Chefbäcker zieht nun einen Plastikbeutel mit den kleinen weissen Königsfigürchen aus dem Regal. Seit einigen Jahren gibt es neben Melchior, Balthasar und Caspar auch Königinnen. Er bemerkt:

«Diese Heiligen Drei Könige kommen aber nicht aus dem Morgenland, sie wurden vom Grosshändler angeliefert.»

Die Königsweggen werden von Hand geformt. Bild: Ralph Ribi

Die Königskugel wird von keiner Maschine geknetet, sie ist reine Handarbeit. Mit einem flinken Handgriff lässt der Bäcker das Figürchen in einem Teigstück verschwinden. Hält man den «Königsweggen» nun neben die «Nieten», lässt sich zwischen ihnen kein Unterschied mehr ausmachen.

Mittlerweile würden auch vermehrt Firmen Dreikönigskuchen bestellen, bei denen in jedem der einzelnen Weggen ein König versteckt ist. Diesem Wunsch der Kunden kann das flexible Team von Felix Oswald nachkommen. Aber auch hiesige Schulen bestellen beim Bazenheider Dorfbeck Oswald das Gebäck für den Dreikönigstag. «Wir können Königskuchen mit bis zu 60 Stücken backen, die sind oft einfach nicht mehr ganz rund», sagt der Bäckermeister.

Fordernde Arbeitszeiten schrecken Auszubildende ab

Nun werden die einzelnen Teigstücke zum Königskuchen zusammengesetzt. Diese Arbeit erledigt die Lehrtochter, die sich in ihrem ersten Ausbildungsjahr befindet. Sorgfältig ordnet sie die sechs Teigkugeln inklusive Königsweggen um den Mittelteil des Königskuchens. Gut zu wissen: Dort drin befindet sich der König nie.

Die Teigkugeln werden zum Dreikönigskuchen zusammengesetzt. Bild: Ralph Ribi

Felix Oswald bildet jedes Jahr einen Lehrling zum Bäcker aus. Die Aussichten auf den nächsten Lehrstart im Sommer sind aktuell aber noch verhangen. «Bis jetzt kam noch niemand schnuppern und keine einzige Bewerbung erreichte mich», erzählt Felix Oswald mit einem Seufzer. Dabei sei der Beruf in den letzten Jahren durch die Digitalisierung weniger anstrengend und dadurch attraktiver geworden.

Das Bäckerhandwerk sei sehr abwechslungsreich, verdeutlicht der Bäckermeister, der sein Handwerk bereits seit 45 Jahren ausübt. Er fährt fort:

«Wir backen saisonal verschiedene Backwaren während den unterschiedlichen Jahreszeiten.»

Was viele vom Bäckerberuf abschreckt, seien die Arbeitszeiten. Der Arbeitstag in der Backstube beginnt mitten in der Nacht. Und an den Feiertagen, wenn sonst alle freihaben, werden in der kleinen Bäckerei Brote oder während der Weihnachtszeit Grittibänzen gebacken. «Damit muss man in diesem Job klarkommen», sagt Felix Oswald.

Für einen Tag König sein

Zügig bepinselt der Bäckermeister den kugeligen Hefeteig mit Eigelb, streut Mandelplättchen und eine Prise Hagelzucker über den Kuchen. Nun sind die Dreikönigskuchen bereit für den Ofen.

Felix Oswald verpasst den Dreikönigskuchen mit dem Eigelbpinsel den letzten Schliff und macht sie ofenfertig. Bild: Ralph Ribi

Die Oswaldschen Königskuchen gibt es mit Schokostückchen oder mit den klassischen Sultaninen. Ihm persönlich liege die Tradition des Dreikönigstags sehr am Herzen, sagt Felix Oswald. Der Reiz bestehe aus dem Überraschungseffekt, der sich am Familientisch oder im Büro ergibt. «Wenn plötzlich die Kinder bestimmen dürfen, wer das Geschirr in die Abwaschmaschine einräumen muss, dann ist das schon eine witzige Sache.»

