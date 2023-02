Dreien: Bürger wehren sich gegen mögliche Schulschliessung

Dreien/Mosnang Aus Angst vor der Schliessung der Schule Dreien: Bürgergruppierung plant Petition Die Bevölkerung von Dreien fürchtet nach der Kündigung zweier Lehrpersonen um die Zukunft der Schule. Eine neunköpfige Gruppe sammelt nun Unterschriften, um sich gegen eine mögliche Schliessung zu wehren. Laut Schulratspräsident steht dies jedoch gar nicht zur Debatte. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 10.02.2023, 05.00 Uhr

Die Schule in Dreien hat immer weniger Schülerinnen und Schüler, weil in den vergangenen Jahren kaum noch Kinder zur Welt kamen. Bild: Benjamin Manser

In Dreien in der Gemeinde Mosnang herrscht grosse Verunsicherung. Der Grund: Per Ende des Schuljahres haben zwei Lehrpersonen der Schule Dreien ihre Kündigung eingereicht. Die beiden Lehrerinnen haben sich eine Unterstufenklasse geteilt. Nun befürchten die Bewohnenden von Dreien, dass die Schule bald vor ihrem Ende steht. Gerüchte schwirren herum, dass dies bereits kommenden Sommer der Fall sei.

Auf der Kindergartenstufe steht bereits fest, dass die Kinder in Dreien nach den Sommerferien auf die anderen beiden Kindergärten in Mosnang verteilt werden. Denn im November teilte die Gemeinde Mosnang mit, dass die Kindergartenklasse in Dreien aufgelöst werde, weil zu wenige Kinder nachrücken würden.

Sie wollen sich gegen eine mögliche Schulschliessung wehren: Initiator Ruedi Länzlinger (dritter von rechts, oben) mit den beiden Kantonsräten Mirco Gerig (unten rechts) und Ruben Schuler (unten Mitte). Bild: PD

Gruppe fordert Klarheit und Perspektiven

Jetzt hat sich eine Gruppe Dreiler formiert, die sich gegen eine mögliche Schliessung der Schule wehren will. In den kommenden Tagen plant die Gruppe, zu der mit Mirco Gerig und Ruben Schuler auch zwei Mosnanger Kantonsräte gehören, mit einer Unterschriftensammlung zu beginnen. Bald soll eine Petition beim Gemeinde- und Schulrat eingereicht werden, die verlangt, dass man sich klar zum Schulstandort Dreien bekenne.

«Die Lehrpersonen brauchen Perspektiven», sagt Andreas Müller, ebenfalls Teil des neunköpfigen Kollektivs. Niemand wolle in einem Schulhaus unterrichten, das in nächster Zeit geschlossen wird. Es gehe nicht an, dass die Ungewissheit aufrechterhalten werde, fügt Ruedi Länzlinger an.

Im Schulhaus in Dreien werden derzeit 39 Kinder unterrichtet. Bild: Beat Lanzendorfer

Schulratspräsident: «Schliessung steht nicht zur Debatte»

Die angesprochene Ungewissheit möchte der Mosnanger Schulratspräsident Max Gmür entkräften. Er sagt kurz und knapp:

Max Gmür ist Schulratspräsident der Gemeinde Mosnang. Bild: PD

«Eine Schliessung der Primarschule Dreien steht nicht zur Debatte. Bis Sommer 2027 haben wir genug Schülerinnen und Schüler, um die Schule zu erhalten.»

Eine mögliche Schliessung nach 2027 wäre frühestens 2025 ein Thema im Schulrat. Er verstehe aber, dass eine Verunsicherung in der Bevölkerung herrsche. «Im Einzugsgebiet der Primarschule Dreien sind in den vergangenen sechs Jahren gerade einmal 13 Kinder zur Welt gekommen», sagt Gmür.

Dies führt dazu, dass die Anzahl Schülerinnen und Schüler in Dreien kontinuierlich abnimmt. Gehen dort im aktuellen Schuljahr noch 39 Kinder zur Schule, sind es bis zum Schuljahr 2025/26 nur noch 25 Schülerinnen und Schüler. Im Jahr darauf wären es gar nur noch 18, 2028 noch 13 Kinder. Max Gmür sagt: «Unsere Haltung ist, dass mit 25 bis 30 Kindern eine Schule geführt werden kann.» Das sei aber das untere Limit.

Dass sich nun eine Gruppe Dreiler formiert hat und Unterschriften sammelt, hat Gmür nicht gewusst. «Angesichts des akuten Lehrermangels haben sie möglicherweise Angst um den Fortbestand der Unterstufe Dreien bekommen.» Er fügt aber an, dass die freiwerdende Stelle ausgeschrieben sei und bereits eine Lehrperson Interesse bekundet habe.

Kantonsräte vermuten Zusammenhang mit Mosliger Schulprojekt

Mirco Gerig, Kantonsrat aus Mosnang. Bild: Benjamin Manser

Die beiden Mosnanger Kantonsräte Mirco Gerig und Ruben Schuler vermuten allerdings mehr hinter der Sache. Erst im Januar kritisierten sie die hohen Kosten des Projekts «Schularealentwicklung Mosnang», das je nach Ausbaustufe zwischen 11,7 und 18,7 Millionen Franken kosten würde. «Die Vermutung liegt nahe, dass eine Schulschliessung in Dreien dazu dienen könnte, das Mosliger Projekt voranzutreiben», sagt Mirco Gerig. Ruben Schuler fügt an, es wäre verheerend, wenn die Schulraumplanung im Dorf Mosnang auf dem Rücken der Dreiler ausgetragen würde.

Darauf angesprochen lacht Schulratspräsident Max Gmür und sagt: «Dazu kann ich nichts sagen, weil es schlichtweg nicht stimmt. Aber mir ist klar, dass in der Politik immer etwas spekuliert und reininterpretiert wird.» Er könne nur nochmals betonen, dass eine Schulschliessung in Dreien aktuell kein Thema im Schulrat sei.

Fakt ist allerdings, dass die neunköpfige Gruppe nun auf Stimmenfang geht. Nicht zuletzt auch, weil das Schulhaus in Dreien erst vor wenigen Jahren saniert wurde und noch gut in Schuss sei. Ruedi Länzlinger sagt: «So gut in Schuss, dass sie auch noch für die künftigen Dreiler Generationen da sein soll – und hoffentlich auch wird. Dafür setzen wir uns ein.»

