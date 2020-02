Dominique Krapf vom Feuerwehrverband Toggenburg: «Wir wollen den taktischen Einsatz schulen und trainieren» 

Der Feuerwehrverband Toggenburg nimmt seine Pflicht zur Aus- und Weiterbildung der Feuerwehrleute ernst. An zwei Samstagen bietet er einen Kurs zur Brandbekämpfung in Strassentunnels an. Durchführungsort ist die neue Umfahrung in Bütschwil.

Sabine Camedda 09.02.2020, 17.30 Uhr