Auch im Toggenburg leidet man unter rassistischer Diskriminierung

Diskriminierung «Die Sensibilisierung der Bevölkerung ist ein langer Prozess»: Weshalb die Fachstelle für Integration Toggenburg die Aktionstage gegen Rassismus unterstützt Religion, Hautfarbe oder alleine schon der Name – es gibt viele Gründe, warum Personen im Alltag benachteiligt oder rassistisch behandelt werden. Mit den Aktionstagen gegen Rassismus wird nun darauf aufmerksam gemacht. Yasmin Stamm Jetzt kommentieren 23.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An der «Black Lives Matter»-Demonstration im Juni 2020 in St. Gallen nahmen über tausend Personen teil. Bild: Benjamin Manser

«Black Lives Matter» – mittlerweile kennt fast jede Person diesen Begriff. Er betitelt eine Bewegung, welche im Jahr 2020 nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd durch einen weissen Polizeibeamten ins Leben gerufen wurde.

Nicht nur in Amerika gingen daraufhin Millionen von Menschen auf die Strasse, um für die Rechte von Menschen mit dunkler Hautfarbe zu demonstrieren. Auch in grösseren Schweizer Städten wie Bern, Zürich oder St.Gallen fanden Kundgebungen mit meist über tausend Demonstrierenden statt.

Es wurde jedoch wieder ruhig um die Diskussion. Nur hin und wieder sieht man Plakate oder Veranstaltungen, wie zum Beispiel die momentan laufenden «Aktionstage gegen Rassismus». Da fragt man sich: Wie präsent ist Rassismus in unserer Gesellschaft überhaupt?

Einstellung ist eher positiv

«Rassismus gibt es auch in der Schweiz», sagt Nadine Sutter von der regionalen Fachstelle für Integration Toggenburg. Eine Studie des Bundesamtes für Statistik (BFS) aus dem Jahr 2021 stützt diese Aussage. Sie zeigt zwar auf, dass 69 Prozent der Schweizer Bevölkerung rassistische Einstellungen gegenüber Religionen, Hautfarben oder Fremdsprachen klar ablehnen. Doch knapp 1,4 Prozent stimmt diesen Einstellungen stark oder sogar vollständig zu.

Ähnlich sieht es bei Fremdenfeindlichkeit gegen Ausländer allgemein aus. Nur 22 Prozent der Bevölkerung lehnen fremdenfeindliche Einstellungen gänzlich ab, mehr als die Hälfte spricht sich eher gegen solche Ansichten aus. 23 Prozent stimmen den Aussagen teilweise oder gänzlich zu.

Vor allem in der Ostschweiz und in ländlicheren Gebieten, wozu auch das Toggenburg zählt, ist eine Abneigung gegen ausländische Personen stärker erkennbar als in dichter besiedelten Gebieten und Städten.

Problematischer struktureller Rassismus

«Die Einstellung der Schweizer Bevölkerung gegenüber Personen mit anderer Staatsangehörigkeit oder Kultur sind grösstenteils positiv», sagt Nadine Sutter. Trotzdem leide knapp ein Drittel der Personen mit Migrationshintergrund unter Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen im Alltag.

«Ein Problem ist auch der sogenannte strukturelle Rassismus. Damit wird eine gesellschaftlich verankerte Benachteiligung oder Ausgrenzung bestimmter Gruppen, welche als ‹normal› hingenommen und deshalb auch nicht unbedingt wahrgenommen oder hinterfragt wird, bezeichnet», so Sutter. Er führe tendenziell zur Vervielfältigung bestehender Ungleichheiten.

Dies äussere sich vor allem durch Ablehnung bei Institutionen, Probleme bei der Jobfindung, aber auch bei Interaktionen zwischen Einzelpersonen oder kleineren Gruppen. Auch unbemerkte Dinge wie vermehrte Kontrollen an Supermarktkassen können auf strukturellen Rassismus hindeuten.

Problem im Asylwesen und Sozialdienst

Zwar haben der strukturelle Rassismus und die Abneigung gegenüber ausländischen Personen in der Schweiz seit 2016 abgenommen, jedoch kaum merklich. «Bei uns haben die Konsultationen sogar zugenommen», sagt Katarina Stigwall, Leiterin der Heks Beratungsstelle gegen Rassismus und Diskriminierung Ostschweiz.

Die Gründe dafür seien unterschiedlich. Stigwall vermutet, dass einer davon sein könne, dass sich die Menschen heute mehr der Möglichkeit bewusst sind, Hilfe zu suchen, wenn sie betroffen sind.

Die häufigsten Fälle von Rassismus finden auf Anlaufstellen wie der Gemeinde, dem Asylwesen oder dem Sozialdienst statt. Grafik: Heks Beratungsstelle gegen Rassismus und Diskriminierung

«Im Kanton St.Gallen meldeten sich 2022 46 Personen wegen Diskriminierung im Alltag», so Stigwall. Vor allem in Institutionen wie dem Asylwesen, dem Sozialdienst oder auch in der Nachbarschaft sei Rassismus ein grosses Problem. Ausgerechnet da, wo man auf offene Ohren stossen sollte. Dies gilt es zu ändern.

Thematisierung und Auseinandersetzung

«Die Sensibilisierung der Bevölkerung ist ein langer Prozess. Solche Auffassungsänderungen finden nicht vom einen auf den anderen Tag statt, sondern es braucht eine mehrfache Thematisierung und Auseinandersetzung», sagt Sutter von der regionalen Fachstelle für Integration Toggenburg.

Die kantonalen «Aktionstage gegen Rassismus» seien genau dafür da. Um das Thema erneut anzusprechen und darauf aufmerksam zu machen. Die Fachstelle von Nadine Sutter unterstützt Integrationsprojekte in der Region fachlich sowie finanziell.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen