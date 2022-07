Mosnang: Das OK für die Jahrmärkte hat genug

Differenzen Zu wenig Wertschätzung und zu viel Arbeit: OK der drei Mosnanger Märkte tritt auf Ende Jahr in corpore zurück Das Organisationskomitee der drei Mosnanger Märkte hat genug und hört Ende des Jahres auf. Der Präsident kritisiert, dass die Behörden den Märkten immer mehr Auflagen machen. Er erwähnt aber auch Differenzen mit dem Gemeinderat. Dieser wiederum bedauert den Rücktritt. Martin Knoepfel Aktualisiert 22.07.2022, 17.00 Uhr

Wenn günstiges Wetter herrscht, ziehen die Märkte in Mosnang zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Meldung lässt aufhorchen: Das Organisationskomitee (OK) der Mosnanger Märkte – es handelt sich um den Frühlings-, den Herbst- und den Chlausmarkt – hört auf Ende Jahr geschlossen auf. Das kann man der neuesten Ausgabe der Mitteilungen der Gemeinde Mosnang entnehmen.

Als Gründe werden die «teilweise fehlende Wertschätzung seitens der Gemeindebehörde sowie die vielen organisatorischen Veränderungen und neuen Auflagen in den letzten Jahren» genannt. Das ehrenamtlich arbeitende OK habe dadurch erheblich mehr Arbeit.

Der Gemeinderat seinerseits schreibt an gleicher Stelle von «seinem grossen Bedauern» angesichts der Rücktritte. Er erwähnt das grosse Engagement der OK-Mitglieder und betont, dass die Märkte wesentlich zum kulturellen und gesellschaftlichen Zusammenleben beitragen würden. Das OK habe die Märkte weiterentwickelt, anerkennt der Gemeinderat. Er habe in Absprache mit dem OK die Nachfolgeregelung in Angriff genommen, hält er zum Schluss fest.

Fronarbeit entspricht etwa einem 20-Prozent-Pensum

Der Mosnanger Leo Bürge ist OK-Präsident der Mosnanger Märkte. Er nennt im Gespräch mit dieser Zeitung verschiedene Gründe für den Kollektivrücktritt. Einerseits hätten zwei oder drei der fünf Mitglieder in jedem Fall aufgehört. «Unter diesen Umständen war ich nicht bereit, ein neues OK zu suchen», sagt er.

Den Arbeitsaufwand für jedes Mitglied schätzt Leo Bürge auf etwa 20 Prozent einer Vollzeitstelle. Dabei vermisst er die Wertschätzung im Dorf. «Wir leisten Fronarbeit. Das ist nicht allen im Dorf bewusst.»

Differenzen trotz Aussprachen mit dem Gemeinderat

Zudem steige der Aufwand für die Organisation der Märkte, weil es immer mehr Vorschriften gebe. Als Beispiele nennt Leo Bürge die Evaluation eines neuen Standorts, weil die Verkehrspolizei die Benutzung der Bütschwilerstrasse, einer Kantonsstrasse, nicht mehr duldet, und die Umleitung der Postautolinien. Das Marktareal erstreckt sich nun von der Kirche aus entlang der Oberdorfstrasse in Richtung Hinterdorf.

Leo Bürge, OK-Präsident. Bild: PD

Andererseits gibt es offensichtlich auch Differenzen mit dem Gemeinderat, dies trotz verschiedener Aussprachen. «Einige Vorkommnisse waren für das OK nicht tragbar», sagt Leo Bürge. Als Beispiel nennt er das Jubiläum «200 Jahre Markt in Mosnang», für welches das OK laut Leo Bürge beim Gemeinderat eine Defizitgarantie beantragte. Dieser habe die Garantie aber verweigert. «Wir haben ein grosses Fest für die Bevölkerung organisiert», sagt der OK-Präsident.

«Differenzen gibt es auch, weil das OK eine eigene Kasse haben wollte, um selber entscheiden zu können, wofür Geld ausgegeben wird. Das lehnte der Gemeinderat ebenfalls ab.»

Dieses Jahr stehen in Mosnang noch der Herbst- und der Chlausmarkt bevor. Wenn das Wetter stimmt, zieht der Chlausmarkt mehrere tausend – auch auswärtige – Besucher an. Das scheidende OK wird noch diese beiden Anlässe organisieren. Das bestätigte Leo Bürge auf eine entsprechende Frage. Gemeindepräsident Renato Truniger war am Freitag wegen Ferienabwesenheit nicht erreichbar.