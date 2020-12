DieTfurt Nicht nur die Fische verstehen zu schweigen: Die bekannte Zoohandlung Rüegg wurde versteigert Die Baustelle vor dem Haus setzte der traditionsreichen Dietfurter Zoohandlung Rüegg während zwei Jahren massiv zu. Verändertes Einkaufsverhalten und Corona entzogen dann dem Geschäft die Existenzgrundlage noch ganz. Nun wurden die Gebäude versteigert. Christof Lampart 03.12.2020, 12.00 Uhr

Trostloser Anblick: Die Zoohandlung Rüegg in Dietfurt kurz nach der abgeschlossenen Zwangsversteigerung am Mittwochnachmittag. Bild: Christof Lampart

Wer am Mittwochnachmittag en passant an der Untere Scheib 20 in Dietfurt vorbeischaute, fand eine geschlossene Zoohandlung Rüegg vor. Laut Anschlag zwar durchaus gewollt («Mittwochnachmittag geschlossen»), doch ein Blick durchs Schaufenster bot dem Auge eine trostlose Kulisse, die fast wie ein Ausblick in eine nicht allzu ferne Zukunft wirkte: Ein Tannenbaum mit roten Christbaumkugeln ist das einzig Feierliche, dahinter ein paar beleuchtete Aquarien mit wenigen Fischen. Weiter hinten, im Halbdunkel, scheinen die Regale leer zu sein.

Ein exotischer Hauch von Weltläufigkeit

Seit Monaten war bekannt – die Medien berichteten darüber -, dass es im Geschäft nicht mehr so lief wie einst, dass der Patron einen Nachfolger suchte, später zumindest die Immobilien verkaufen wollte. So etwas passiert auch traditionsreichen Firmen.

Doch dass es die Zoohandlung Rüegg vielleicht schon bald nicht mehr geben wird, war vor noch nicht allzu langer Zeit eine fast undenkbare Frage. Denn der im Jahr 1976 von Peter und Romy Rüegg gegründete Tierhandel war jahrzehntelang im Toggenburg eine Familienattraktion, war er doch der einzige Ort, an dem man Rochen und Haie (wenn auch keine weissen) wahrhaftig herumschwimmen sehen konnte. Von Dietfurt ging, dank der Rüeggs, ein exotischer Hauch der grossen, weiten Welt aus.

Beachtlicher Publikumsaufmarsch

Diese Welt ist nun seit dem Mittwochnachmittag ein ganzes Stück kleiner geworden. Geschrumpft auf die Grösse einer Verhandlung, welche die Rüeggs ihrem Lebenswerk sicherlich gerne erspart hätten, nun aber zack, zack, in weniger als einer Viertelstunde durchgezogen wurde. Immerhin war das öffentliche Interesse an der zwangsrechtlichen Versteigerung beachtlich: Über 20 Personen fanden sich in der Turnhalle ein, um mitzubieten oder um aus erster Quelle zu erfahren, wer die Immobilie wohl erwerben würde. Viele rein rhetorisch geäusserte «Bisch au cho?» und ähnliche Begrüssungen wechseln zwischen den bereits Sitzenden und den stetig neu Ankommenden. Man kennt sich hier nun einmal; so wie jede und jeder auch das Zoohaus Rüegg kennt.

Betont nüchterne Atmosphäre

Auf Punkt zwei Uhr war die Versteigerung der Parzelle Nr. 1445 anberaumt. Kurz danach, in einer Turnhalle, in der ein blassbrauner, abgewetzter Boden und weit auseinanderstehende Stühle eine Atmosphäre schufen, die weit davon entfernt war, auch nur einen Hauch von Gemütlichkeit, geschweige denn sogar Glanz und Gloria auszustrahlen, eröffnet Corinna Hasler vom Betreibungsamt Bütschwil-Ganterschwil die Verhandlung. Auf Schriftdeutsch werden Beschrieb, Bemerkungen und Bekanntmachungen vorgetragen - die Details interessieren niemanden. Wer bieten möchte, hat sich schon vorher schlaugemacht. Schliesslich ist die Immobilie nicht gerade günstig; die amtliche Schätzung ergab einen Wert von 925'000 Franken. Hasler erklärt das Prozedere: «Gesteigert werden muss mindestens in 1000-Franken-Schritten».

Schneller «Sieg», unfreundlicher «Gewinner»

Doch so weit kommt es gar nicht. Denn die Clientis BankThur aus Ebnat-Kappel hat als einzige ein schriftliches Angebot über einer Million Franken eingereicht. Als es gilt, dieses zu überbieten, rührt sich keine Hand, sodass der imaginäre Hammer nur zwei Minuten nach Beginn der Auktion schon zum dritten und letzten Mal aufs ebenso nicht vorhandene Pult hinuntersaust und das Geldinstitut den Zuschlag erhält.

So schnell das Verfahren war, so mürrisch gibt sich indes der «Gewinner» im Anschluss, als diese Zeitung höflich nachfragt, was die Bank veranlasst habe, eine Million zu bieten. «Nein, dazu gebe ich keine Auskunft», sagt der Vorsitzender der Bankleitung und wendet sich abrupt ab. Es ist wie bei den Aquarien im Zoohaus Rüegg: Auch die Fische schweigen.