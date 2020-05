Dieses Jahr kein Grümpeli in Ebnat-Kappel Das grösste Grümpelturnier der Region findet erst 2021 wieder statt. Eine Verschiebung in den Herbst wurde geprüft, aber verworfen. 04.05.2020, 13.32 Uhr

Impressionen vom Grümpeli 2019. Solche Szenen wird es dieses Jahr nicht geben. Bild: Timon Kobelt

(pd/sas) Die Massnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie fordern ein weiteres Opfer: Das Anfang Juli geplante Grümpelturnier in Ebnat-Kappel findet nicht statt. Das OK habe sich nach den jüngsten Entscheiden des Bundesrates zwischen einer Verschiebung in den Herbst und einer Absage des Turniers entscheiden müssen.