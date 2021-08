Ruftaxi in den Gemeinden Uzwil und Oberuzwil

Dienstleistung Warum die Einwohnerinnen und Einwohner der Dörfer Stolzenberg und Niederstetten seit Juni bei Bedarf ein Ruftaxi beanspruchen dürfen Die Gemeinden Uzwil und Oberuzwil haben ein zusätzliches Angebot zum öffentlichen Verkehr ins Leben gerufen. Philipp Stutz 11.08.2021, 11.59 Uhr

Die beiden Taxiunternehmen Blitz-Taxi und Toscanelli, welche üblicherweise ab dem Uzwiler Bahnhof ihre Dienste anbieten, stellen das neue Angebot sicher. Bild: Philipp Stutz

Die sieben Dörfer der Gemeinde Uzwil sind mit dem öffentlichen Verkehr gut erschlossen. Allerdings mit zwei Ausnahmen: Stolzenberg mit 80 und Niederstetten mit 150 Einwohnern werden nicht mit Busverbindungen bedient. Und sie werden auch zukünftig nicht an den öffentlichen Verkehr angeschlossen.

Seit dem 1. Juni besteht nun eine Alternative. Und zwar durch ein sogenanntes Ruftaxi. Ein normales Taxiangebot, das von der Gemeinde subventioniert wird. Die Unternehmen Toscanelli und Blitz-Taxi stellen es sicher. Die Gemeinde vergünstigt die Taxifahrten ab Bahnhof Uzwil oder den Gemeindehäusern Uzwil und Oberuzwil nach Niederstetten und Stolzenberg oder umgekehrt.

Gemeinde und eine Einwohnerin wurden aktiv

Das Amt für öffentlichen Verkehr hat einen Plan mit den Angebotsstandards des öffentlichen Verkehrs erstellt. Daraus ist ersichtlich, dass für die Dörfer Niederstetten und Stolzenberg kein Angebot vorgesehen wird. Gleichzeitig müssen Siedlungsentwicklung und Verkehr aufeinander abgestimmt sein, und das ist auch die Idee der Gemeinde Uzwil.

Das Dorf Stolzenberg ist idyllisch gelegen, aber nicht mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen. Bild: PD

«Dies hat uns im Jahre 2018 bewogen, aufmerksam auf die Entwicklungen in Flawil und Oberuzwil zu schauen, welche vor dem ähnlichen Problem standen, dass gewisse Weiler und Dörfer nicht mit dem ÖV erschlossen sind», sagt Thomas Stricker, Leiter der Uzwiler Gemeindeverwaltung. Darauf begann sich die Exekutive mit dem Ruftaxi zu befassen.

Im Herbst 2018 gab es dann auch eine Anfrage aus dem Stolzenberg, ob dieses Modell, wie es Oberuzwil und Flawil bereits verwirklichten, auch für den Stolzenberg eine Möglichkeit sein könnte. Stricker sagt:

«Der Gemeinderat nahm damals mit einer positiven Grundhaltung vom Anliegen Kenntnis und beauftragte die Verwaltung, über die Erfahrungen von Oberuzwil/Flawil und andernorts zu berichten.»

So gesehen habe man sich dem Thema aus zwei Richtungen angenähert: Die Gemeinde selber, ausgelöst durch die raumplanerische Anforderung, Siedlungsentwicklung und Verkehr aufeinander abzustimmen. Und – ausgelöst durch die Öffentlichkeit zum Versuchsbetrieb in Flawil/Oberuzwil – durch das Anliegen einer Einwohnerin.

Versuchsphase soll Aufschlüsse geben

Eine zweijährige Versuchsphase soll nun Aufschluss darüber geben, ob das Angebot genutzt wird. «Für eine erste Bilanz ist es nach nur knapp drei Monaten zu früh», betont Stricker. Doch Anzeichen deuteten darauf hin, dass das Ruftaxi einem Bedürfnis entspreche.

Bereits seit 2018 werden ab Flawil subventionierte Taxifahrten in die «obere Gegend» sowie nach Niederglatt oder umgekehrt angeboten. Nach Auswertung der zweijährigen Pilotphase haben die Gemeinderäte von Flawil und Oberuzwil beschlossen, diesen Ersatz für fehlende Anschlüsse an den öffentlichen Verkehr weiterhin anzubieten. Das Ruftaxi-Angebot sei beliebt. Dies belegten die durchschnittlich mehr als vier Fahrten pro Tag, welche in die obere Gegend von Flawil und in das Gebiet von Niederglatt genutzt werden.

Zusätzliches Angebot für Oberuzwils Aussengebiete

Dank der Zusammenarbeit mit Uzwil kann nun seit Juni ein zusätzliches Ruftaxi für Oberuzwils Aussengebiete angeboten werden. Ein Anliegen, das auch dem Wunsch der Niederglättler entspricht. Als Ergänzung zum Bahnhof Flawil gilt ein Angebot für das Dorf Niederglatt und die Weiler Wilen, Neuhaus, Watt, Mattholz, Hinterbach und Bisacht ab Bahnhof Uzwil. Cornel Egger, Gemeindepräsident von Oberuzwil, sagt:

Cornel Egger, Gemeindepräsident von Oberuzwil. Bild: Philipp Stutz

«Damit sind wir dem Anliegen aus der Bevölkerung nachgekommen.»

Dieses Angebot gelte versuchsweise für zwei Jahre. Das Ruftaxi ab Bahnhof Flawil sei inzwischen ins Definitivum überführt worden.

Die Kosten für das neue Angebot sind schwierig abzuschätzen. «Wir rechnen mit einem jährlichen Defizit von 5000 Franken», schätzt Egger und fügt hinzu: «Das neue Angebot wird genutzt, es ist gut angelaufen.» Es sei anzunehmen, dass das Ruftaxi während des Winters noch stärker in Anspruch genommen werde.

Ein Anschluss an den überregionalen ÖV für die Dörfer Wilen-Watt und Niederglatt sei indes zurzeit nicht denkbar. Die Gemeinderäte von Uzwil und Oberuzwil sind aber überzeugt, mit dem neuen Taxiangebot einen Mehrwert für die Region zu schaffen.