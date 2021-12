Die gestohlene Kupferrose ist nicht wieder aufgetaucht

Bütschwil «Ich wollte sie meiner Mutter schenken»: Angelika Brändles Kupferrose bleibt verschwunden – doch die junge Hufschmiedin kann wieder lachen An der Adventsausstellung im Bazenheider Schmiedemuseum wurde vor vier Wochen die Kupferrose von Hufschmiedin Angelika Brändle gestohlen – bis heute ist sie unauffindbar. Ein Besuch am Arbeitsplatz der 17-Jährigen. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 15.12.2021, 17.00 Uhr

In der Esse wird das Hufeisen auf rund 1000 Grad erhitzt. Bild: Beat Lanzendorfer

Angelika Brändle schmiedet das Glück. Doch selbiges ist der 17-jährigen angehenden Hufschmiedin nicht immer hold. Am Wochenende vom 20./21. November führte das Toggenburger Schmiede- und Werkzeugmuseum in Bazenheid eine Adventsausstellung durch. Zu den Ausstellungsstücken gehörte eine Kupferrose von Angelika Brändle. Sie hatte das Kunstwerk in rund siebenstündiger Handarbeit angefertigt. Am Ende der Ausstellung war die Kupferrose weg und der Frust gross.

Der Ärger über den Verlust ist noch immer da, die Tränen sind mittlerweile aber getrocknet und das Lachen ins Gesicht von Angelika Brändle zurückgekehrt. Ein Besuch an ihrem Arbeitsplatz in Bütschwil bestätigt den Eindruck des vorgängigen Gesprächs am Telefon.

Das Eisen muss auf 1000 Grad erhitzt werden

Die Tafel am Gebäude im Eichelstock 4 bei Hufschmied Richard Hasler verdeutlicht, welche Arbeiten der Betrieb ausführt: Hufbeschläge sowie allgemeine Schmiede- und Kunstschmiedearbeiten. Im Innern der Hufschmiede hat die 17-jährige Angelika Brändle in der Esse soeben Feuer gemacht.

Am Amboss wird das Hufeisen von Angelika Brändle so lange bearbeitet, bis es die gewünschte Form hat. Bild: Beat Lanzendorfer

Damit sie die Hufeisen anschliessend am Amboss in die gewünschte Form bringen kann, muss das Feuer auf rund 1000 Grad erhitzt werden. In diesem Raum hat die sich im zweiten Lehrjahr befindliche Angelika Brändle auch die Kupferrose angefertigt. Dass sie das Kunstwerk zurückerhält, daran glaubt sie nicht mehr.

Sie darf ihren Traumberuf ausüben

Wenn Angelika Brändle von ihrer Tätigkeit erzählt, glänzen ihre Augen. «Ich wollte ursprünglich immer einen weiblichen Beruf ausüben.» Sie erwähnt dabei Konditorin-Confiseurin oder Floristin. «Meine Lehrerin hat aber gesagt, ich solle doch einmal etwas anderes schnuppern.»

Weil zu Hause im landwirtschaftlichen Betrieb ihrer Eltern im Oberhelfenschwiler Wigetshof bereits ein Pony und ein Pferd von ihr im Stall stehen, war es naheliegend, das Handwerk des Hufschmieds näher kennen zu lernen. Bei Richard Hasler in Bütschwil erhielt sie die Gelegenheit dazu.

Die gestohlene Kupferrose bleibt wohl für immer verschwunden. Bild: PD

«Es hat mir sehr gut gefallen und als ich die Zusage für die Lehre erhielt, war ich überglücklich. Hufschmiedin ist mein Traumjob, ich stehe mit voller Überzeugung dahinter.» Was denn den Beruf so speziell mache? «Die Arbeit mit den Pferden, bei der man praktisch immer draussen ist.» Jedes Pferd sei anders, das bringe sehr viel Abwechslung.

Schweizweit nur wenige Hufschmiede

Wer Hufschmied oder Hufschmiedin werden möchte, muss eine vierjährige Lehre absolvieren. Schweizweit gibt es zurzeit rund 50 junge Erwachsene, die den Beruf erlernen. Angelika Brändle sagt lachend:

«Man könnte meinen, es sei ein Frauenberuf geworden, denn neun von zehn Auszubildenden in meiner Klasse sind Frauen.»

Angelika Brändle, angehende Hufschmiedin. Bild: Beat Lanzendorfer

In den darüber und darunter liegenden Klassen sei das Verhältnis aber ausgeglichener. Zur Schule muss die Toggenburgerin ins Berufsbildungszentrum nach Olten. Jeden Montag fährt sie mit dem Zug dorthin.

Unterwegs ist sie auch an den übrigen Arbeitstagen. Mit ihrem Chef Richard Hasler ist sie fast täglich mit einer fahrbaren Schmitte auf Achse. Und weil die Hufe eines Pferdes alle sechs bis acht Wochen ersetzt werden müssen, dürfte ihnen die Arbeit kaum ausgehen.

Abschliessend kommt die junge Hufschmiedin noch einmal auf die Kupferrose zu sprechen: «Ich wollte sie zu Weihnachten meiner Mutter schenken, daraus wird leider nichts.» Ein Geschenk bekommt ihre Mutter natürlich trotzdem.

Nun ist es an der Zeit, das Gespräch zu beenden, Angelika Brändle muss zum Feuer schauen, denn im weiteren Verlauf des Tages möchte sie noch ein paar Hufeisen anfertigen. 45 Minuten benötigt sie für zwei Stück. «Eines wird jeweils im Feuer erhitzt, das andere wird gleichzeitig am Amboss bearbeitet.»

