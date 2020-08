Interview Die Wattwiler Profibikerin Ramona Forchini kämpft mit gesundheitlichen Problemen – trotzdem träumt sie weiterhin von einer Olympiateilnahme Ein Infekt bremst die 26-jährige Toggenburgerin aus. Statt auf dem Bike verbringt sie aktuell viel Zeit im Liegestuhl. Sie erzählt, wie sie damit umgeht. Beat Lanzendorfer 10.08.2020, 16.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ramona Forchini würde lieber auf dem Bike sitzen und trainieren. Wegen eines Infekts liegt sie aber mehr auf dem Liegestuhl, als ihr lieb ist. Bild: PD

Trotz Saisonstart der Biker ist es ziemlich ruhig um Sie. Was ist los?

Ramona Forchini: Nach meinem gelungenen Saisonstart Anfang Jahr mit drei von vier möglichen Siegen liefen auch die Vorbereitungen auf den coronabedingten Neustart vom 10.Juli am Bike Giro im Engadin sehr gut. Meine Form stieg an und ich fühlte mich bereit. Dies bestätigten auch meine Leistungsdaten. Doch die Freude war von kurzer Dauer, Anfang Juli setzte mich ein Infekt ausser Gefecht.

Was hatte dies für Folgen?

Den Bike Giro im Engadin musste ich ebenso absagen wie das Swiss Bike Cup Rennen in Leukerbad. Das hat natürlich geschmerzt, zu sehen, dass man beim Wiedereinstieg fehlt.

Ramona Forchini. Bild: Beat Lanzendorfer

Trotzdem sind Sie an den Schweizer Meisterschaften Ende Juli gestartet.

Ja, ich plante meinen Renneinstieg direkt an den Schweizer Meisterschaften in Gränichen, weil ich mich ein wenig besser fühlte. Dennoch war mir bewusst, dass ein Exploit nach diesen vier Wochen mit reduziertem Training definitiv nicht drin liegt. Trotzdem wollte ich es nicht unversucht lassen.

Ein elfter Platz entspricht kaum Ihren Vorstellungen?

Ich hätte nicht gedacht, dass es eine derartige Enttäuschung wird. Ich war die Letzte, welche alle Runden absolvieren konnte und belegte den enttäuschenden elften Rang. Ich spürte vom Start weg, dass ich zu wenig Power hatte. Trotzdem wollte ich das Rennen zu Ende fahren. Ich hasse es, aufzugeben. Und immerhin machte es unglaublich viel Freude, endlich wieder eine Startnummer am Bike zu haben.

Ist Ihre jetzige Situation vergleichbar mit jener vor einem Jahr, als Sie ein Virus zurückwarf?

Nein. Momentan laboriere ich an einem bakteriellen Infekt. Ausgelöst womöglich durch einen Insektenstich. Es scheint eine langwierige Angelegenheit zu sein. Leider hat sich die Situation seit sechs Wochen nicht gebessert. Nach erneuten Untersuchungen und neuen Erkenntnissen wird dieser Infekt nun mit Antibiotika behandelt. Sportliche Aktivitäten sind seit letzter Woche tabu.

Wie sieht Ihr Tagesablauf zur Zeit aus?

Komplett anders als sonst. Statt zu arbeiten liege ich nun auf dem Liegestuhl. Sinnbildlich. Sich als genereller Bewegungsmensch nicht rühren zu dürfen, macht mich wahnsinnig. So bin ich gezwungen mich anderweitig zu beschäftigen. Büroarbeiten oder Planungen etwa. Und mit der Unterstützung von Familie und Freunden gelingt mir das «Nichtstun» einfacher.

Den Lockdown haben Sie aber gut überstanden?

Glücklicherweise hat mich dieser nicht gross eingeschränkt. Ausser dem Kraftraum waren Trainings zu jedem Zeitpunkt möglich. Als die ersten Rennstreichungen vollzogen wurden, hatte ich zwei eher schwierigere Wochen. Ich musste mich neu orientieren, datumslose Ziele setzen und meine Motivation hochhalten. Ich fand darauf einen wirkungsvollen Trainingsrhythmus und konnte auch effizient an meinen Schwächen arbeiten.

Trauern Sie den verpassten Rennen nach?

Ich habe mich nach der Zwangspause sehr auf den Rennwiedereinstieg gefreut. In dieser speziellen Zeit habe ich immer hart weitergearbeitet, habe mich fokussiert und mich bei Laune gehalten. Meine Weiterentwicklung bereitete mir grosse Freude. Wenn man dann am Start fehlt, tut es schon weh.

Können Sie schon abschätzen, wie lange Sie pausieren müssen?

Nach der Antibiotikaeinnahme wissen wir mehr. Die erneute Trainingsaufnahme wird erst vollzogen, wenn die Bakterien komplett eliminiert sind. Und ich hoffe, das geht schnell.

Aber gehen Sie davon aus, dass Sie in diesem Jahr nochmals auf die Rennstrecke zurückkehren?

Ja klar, davon gehe ich schwer aus. Wenn alles nach Plan verläuft, bin ich kommende Woche auf dem Bike und beginne wieder mit dem Aufbau. Schritt für Schritt.

Haben die verpassten Rennen bereits Einfluss auf die Qualifikation auf die Olympischen Spiele, die neu im Sommer 2021 stattfinden?

Eigentlich hätte der Weltcup im Mai für die Olympiaqualifikation gezählt. Dieser wurde aber auf Grund der Coronapandemie gestrichen. Stand August 2019 würden auf Grund der geringen Anzahl zählender Weltcups im 2020 auch internationale Rennen in Europa für den Leistungsvergleich beigezogen werden. So wie ich informiert bin, wird der Weltverband auf Grund von Covid-19 die Qualifikationszeitspanne bis ins nächste Jahr erweitern.

Die Teilnahme an Olympia bleibt ein realistisches Ziel?

Als realistisch kann ich es nicht bezeichnen. Weder kenne ich meine aktuelle Form im Konkurrenzvergleich sowie den Formverlust auf Grund des Infektes, noch die Auswirkungen der Coronakrise auf das Renngeschehen. Ich zweifle etwas an der Durchführung der Olympischen Spiele in 2021. So oder so gehe ich meinen Weg und arbeite hart an mir weiter, damit ich irgendwann meinen Traum von der Teilnahme an Olympischen Spielen verwirklichen kann.

Wie sehen die nächsten Monate aus?

Ende September finden zwei Weltcup-Rennen im tschechischen Nove Mesto statt, gefolgt von der Weltmeisterschaft in Österreich und der Heim-Europameisterschaft im Tessin. Die Anlaufzeit für einen anständigen Formaufbau ist nun durch die zwei gesundheitsbedingt verpassten Monate gering, dennoch bleiben die Meisterschaftsteilnahmen ein Ziel von mir.