Die Volleyballerin Jasmin Kuch ist erst 18, sie ist aber bei Volley Toggenburg bereits eine Fixstarterin und will auch in Zukunft weiterhin auf sich aufmerksam machen Schon ihre Mutter spielte Volleyball im Toggenburg – kein Wunder zählt die 183 Zentimeter grosse Jasmin Kuch im Ensemble von Volley Toggenburg nicht nur wegen ihrer Grösse zu den dominierenden Figuren. 15.02.2021, 07.27 Uhr

Jasmin Kuch, Mittelblockerin bei Volley Toggenburg. Bild: PD

(pd) Die 183 Zentimeter grosse Mittelblockerin Jasmin Kuch ist nicht nur wegen ihrer Grösse eine der dominierenden Figuren auf dem Spielfeld von Volley Toggenburg. Obwohl erst 18-jährig, gehört sie fix zur Startformation der Volleyballerinnen aus Wattwil.

Beeindruckend an dem ehrgeizigen Jungtalent sind die kurz ausgeführten Angriffe, die sie kraftvoll im gegnerischen Feld versenken kann. Noch gefürchteter ist jedoch ihre Blockarbeit, die sie dank ihrer ausgereiften Technik laufend verbessert und die ihre Gegnerinnen reihenweise zur Verzweiflung treibt.

Das Talent von der Mutter geerbt

Volleyball wurde der jungen Jasmin bereits früh in die Wiege gelegt. Ihre Mutter Hua Li Kuch, die selbst einmal äusserst erfolgreich für Volley Toggenburg auf den Platz stand, begeisterte die fröhliche Uzwilerin schon früh für den Volleyballsport.

Kein Wunder also, dass ihre Mutter ein ganz grosses Vorbild im Leben von Jasmin Kuch ist. Die engagierte und ehrgeizige Mittelblockerin möchte in die Fussstapfen ihrer Mutter treten und eines Tages ins Ausland in eine der höheren Ligen wechseln. Und wenn möglich sogar als Profi vom Volleyball leben.

Besondere Freundschaft mit Annouk Erni

An Volley Toggenburg schätzt das Jungtalent vor allem die familiäre Atmosphäre. Abseits des Platzes sind ihre Familie und ihre Freunde ein wichtiger Rückhalt zum stressigen Alltag. Eine ganz besondere Freundschaft verbindet Jasmin Kuch zudem mit Teamkollegin Annouk Erni.

So manch erbittertes Wortgefecht der beiden auf Chinesisch ruft bei den Zuhörern meist nur Irritation hervor. Übertroffen wird diese Freundschaft nur durch Jasmins Vorliebe zum Fruchtsaftgetränk Capri Sonne.

Man darf gespannt sein, wohin die Karriere von ihr noch hinführen wird. Mit 18 stehen der sympathischen Spielerin alle Türen der (Volleyball-)Welt offen. Das Umfeld von Volley Toggenburg verfolgt ihre weitere Karriere mit Interesse und freut sich, das sie zu den tragenden Figuren zählt.