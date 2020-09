Die SP möchte in die Exekutive der Gemeinde Kirchberg einziehen – Stefan Diener und Nadja Bösiger-Wäckerlin stellen sich zur Wahl Einst die Hochburg der Christdemokraten, wird die einwohnerstärkste Gemeinde des Toggenburgs heute von einer freisinnigen Mehrheit regiert. Nun möchten die Sozialdemokraten zwei Sitze erobern – dies soll in erster Linie auf Kosten der FDP gelingen. Beat Lanzendorfer 10.09.2020, 17.00 Uhr

In der Gemeinde Kirchberg zeichnet sich für den 27. September ein spannender Wahlkampf ab. Bild: Beat Lanzendorfer

Nebst Gemeindepräsident Roman Habrik gehören Schulratspräsident Orlando Simeon und die Gemeinderäte Michael Sutter, Linus Calzaferri und Ueli Hui der FDP an. Letzterer hat sich allerdings entschieden, nach 15 Jahren im Gremium für keine weitere Legislatur anzutreten. Ihn möchte der Freisinn mit dem 43-jährigen Bazenheider Landwirt Silvan Holenstein ersetzen.

Roman Habrik (FDP), Gemeindepräsident von Kirchberg, stellt sich zur Wiederwahl. Bild: Beat Lanzendorfer

SP möchte die Phalanx durchbrechen

Diese Phalanx durchbrechen möchte die SP, die mit dem 49-jährigen Stefan Diener, der im Gumpersloh zwischen Bazenheid und Müselbach wohnt, und der 35-jährigen Kirchbergerin Nadja Bösiger-Wäckerlin ein Zweierticket ins Rennen schickt.

Der Angriff könnte aber auch der CVP ungelegen kommen. Bei den Christdemokraten stellen sich Lukas Fust und Martin Bühler nicht mehr zu Wahl. Der eine nach acht, der andere nach fünf Jahren. Für weitere vier Jahre wäre die Müselbacherin Denise Huber bereit – sollte sie gewählt werden. Die beiden Abtretenden gedenkt die CVP durch Sepp Meier, Bazenheid, und Reto Hollenstein, Kirchberg, zu ersetzen.

SVP gibt ihren Sitz nicht kampflos preis

Die SVP gibt ihren frei werdenden Sitz im Gemeinderat ebenfalls nicht kampflos preis. Jacques Breitenmoser, Malermeister aus Kirchberg, soll anstelle von Hermann Baumgartner, Bazenheid, der nach 17 Jahren zurücktritt, die SVP-Kohlen aus dem Feuer holen.

Die siebte Neue, deren Name auf dem Wahlzettel angekreuzt werden kann, ist die 49-jährige parteilose Yvonne Tinner-Mannhart. In Bazenheid aufgewachsen, lebt sie seit über zwanzig Jahren in Kirchberg. Während für die sieben Sitze im Gemeinderat also zehn Kandidierende antreten, scheint die Sache in beiden Präsidien klar.

Gemeinde- und Schulratspräsident vor Wiederwahl

Orlando Simeon (FDP), Schulratspräsident von Kirchberg, möchte für eine weitere Legislatur gewählt werden. Bild: Beat Lanzendorfer

Trotz zwischenzeitlicher Kritik können Gemeindepräsident Roman Habrik sowie Schulratspräsident Orlando Simeon den Wahlen einigermassen entspannt entgegenblicken. Weil beiden keine Gegenkandidatin oder kein Gegenkandidat das Amt streitig macht, ist ihre Wiederwahl mehr oder weniger beschlossene Sache.

Im Schulrat hingegen kommt es wie im Gemeinderat zu Kampfwahlen. Neun Kandidierende buhlen um Wählerstimmen. Acht von ihnen erhalten den Auftrag, ab 1. Januar 2021 den Kirchberger Schulrat zu bilden.