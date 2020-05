Die Schüler gehen gestaffelt in die Pause, der Schwimmunterricht fällt aus: So nehmen Schulen in der Region ab Montag wieder ihren Betrieb auf Ab Montag dürfen Kinder wieder zur Schule gehen. Gewohnter Alltag wird vorerst aber noch nicht einkehren. Fabio Giger 08.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Schulleiter Kurt Meier in einem leeren Klassenzimmer der Primarschule Bütschwil. Ab Montag wird hier Halbklassenunterricht geführt. Bild: Fabio Giger

10:00 Uhr. Im Primarschulhaus Bütschwil ertönt Glockengeläute. Die grosse Pause stünde an. Seit über sieben Wochen stürmen aber keine Kinder mehr auf den Schulhausplatz. Die Schule wurde coronabedingt an die heimischen Pulte verlegt. Weil Kinder unter zehn Jahren das Virus laut Berichten des Bundesamts für Gesundheit (BAG) kaum verbreiten öffnen ab Montag die obligatorischen Schulen in der ganzen Schweiz wieder.

Im Kanton St.Gallen erfolgt der Unterricht während mindestens vier Wochen in Halbklassen. Danach – so der Plan – kehren die Schulen zum Normalbetrieb zurück. «Keine schlechte Idee», findet Schulleiter Urs Meier der Schulgemeinde Bütschwil:

«Nach sechs Wochen Homeschooling unterscheidet sich der Lernstand zwischen stärkeren und schwächeren Schülern enorm.»

Betreuungsangebot bleibt bestanden

Halbierte Klassen ermöglichen es Lehrerinnen und schulischen Heilpädagogen, die Kluft so weit wie möglich zu schliessen. In kleineren Gruppen kommt den Schülern mehr Aufmerksamkeit zu. Am einen Tag kommt die eine Klassenhälfte zur Schule, am anderen Tag die andere. Meier ist sich bewusst:

«Weil die Kinder jeden zweiten Tag Zuhause sind, bleibt die Belastung für Eltern nach wie vor gross.»

Bei Bedarf steht in dringenden Fällen ein Betreuungsangebot zur Verfügung. Der Schulalltag bringt einige Neuerungen mit sich. In die Pause gehen die Kinder von nun an gestaffelt: Zuerst die Kindergärtler, dann die Primarschüler.

Vor der Schule Fussball spielen bleibt tabu

Die Abstandsregeln müssen so gut wie möglich eingehalten werden – gegenüber der Lehrperson sowie unter den Schülern. Schulreisen wurden bis zu den Sommerferien gestrichen. Ebenso der Schwimmunterricht. In einem Brief an die Eltern hat die Schulleitung gebeten, die Kinder am Morgen nicht zu früh in die Schule zu schicken. Meier sagt:

«Am Hauseingang wird sicher zu Beginn eine Lehrperson postiert sein, die die Schüler bei Ankunft direkt ins Klassenzimmer weisen.»

Schnauze voll vom Heimunterricht

Peter Nussbaumer, Lehrer Bütschwil. Bild: Fabio Giger

Peter Nussbaumer sitzt im leeren Klassenzimmer. Die Wochenplan-Tafel an der Hinterwand des Zimmers ist leer. Seine 5. und 6. Klässler koordiniert Nussbaumer über «Microsoft Teams». Er ist froh, bald wieder gewohnt unterrichten zu dürfen: «Digital ist einfach alles etwas komplizierter.

Nicht nur für uns Lehrer, sondern auch für die Schüler.» Familien mit mehreren Kindern, die nur einen Computer besitzen, mussten die Zeiten exakt einteilen. Das hat die Kommunikation enorm erschwert. Rückfragen wurden nur selten gestellt:

«Für die Schüler braucht es mehr Überwindung, einem Lehrer anzurufen oder zu chatten, als im Klassenzimmer den Arm aufzustrecken.»

Der analoge Weg, das Verteilen der Ufzgi auf Papier, hätten darum viele Eltern geschätzt, bestätigt Meier. Lehrer Nussbaumer hat seine Schüler jeweils montags einzeln empfangen – um neue Aufgaben zu verteilen und die alten kurz zu besprechen. «Fast alle Kinder erzählten, die Schule zu vermissen. Klar meinen Sie damit auch ihre Freunde wieder zu sehen. Aber die Kinder haben genug vom Heimunterricht», resümiert Nussbaumer.

Der Hausdienst muss Extraschichten schieben

Laut BAG ist das Risiko, das Virus zu verbreiten, bei Jugendlichen etwas grösser. Der Hausdienst der Oberstufen in Wil ist gefordert: «Die Klassenhälften besuchen die Schule täglich abwechselnd. Entsprechend wichtig ist es, Handläufe, Pulte und Türklinken jeden Tag zu desinfizieren», sagt Jutta Röösli, Wiler Schulratspräsidentin. Ein wichtiger Bestandteil des Schutzkonzeptes. Röösli: «Wir wollen dem Virus keine Chance geben, sich auszubreiten.»

Jutta Röösli, Wiler Schulratspräsidentin. Bild: PD

Wie auf dem Land gilt auch in der Stadt: Erst geht’s an die Seife, dann an die Bücher. Bei Bedarf werden Pulte umgestellt oder Korridore errichtet, die Gruppenbildungen auf dem Flur oder im Schulhof verhindern sollen. «In Schulhäusern mit engen Platzverhältnissen arbeiten die entsprechenden Schulleiter mit Hochdruck, das Schutzkonzept sicherzustellen», erklärt Röösli am Telefon.

Im Sportunterricht sollte in den kommenden Wochen auf kontaktintensivere Sportarten verzichtet werden. Heisst konkret: Tanzchoreografie statt Rugby, Leichtathletik statt Fussball.

«Meines Wissens haben Eltern noch keine Bedenken in den Schulen geäussert.»

Was machen die Lehrpersonen, falls sich Eltern weigern ihr Kind in die Schule zu schicken? Röösli:

Das Thema wurde aber an der kürzlich abgehaltenen Video-Konferenz der Wiler Schulleiter diskutiert. Ihr Plan: «Falls ein Kind dem Unterricht unentschuldigt fernbleibt, werden wir mit den jeweiligen Eltern den Dialog suchen und unser Schutzkonzept erläutern. Alle sollen sich hier sicher fühlen.»

Digitales Lernen unbedingt weiterentwickeln

Aus dieser speziellen Zeit nimmt die Schulratspräsidentin einige Erkenntnisse mit und zeigt sich selbstkritisch: «Im Bereich ‹digitales Lernen› waren wir bislang eher zurückhaltend und müssen uns auch nach dem Lockdown weiterentwickeln.» Weiter haben die Schulleiter erkannt, dass den Schülern mehr Verantwortung überlassen werden müsse. «Einige blühten bei der Arbeit Zuhause richtiggehend auf.

Wir sind überzeugt, dass das auch mit dem eigenständigen Arbeiten zu tun hat», sagt Röösli. Etliche Kinder bekunden aber Mühe mit dem fehlenden Rahmen des Klassenunterrichts. Jutta Röösli ist, so wie die meisten ihrer Berufskollegen froh, kehrt nächste Woche wieder etwas Normalität ein. In einem Punkt gehen mit ihr wahrscheinlich alle einig: «Das Zwischenmenschliche kam in dieser Zeit viel zu kurz.»