Die Ruine Neutoggenburg ist ein ökologischer Hotspot

Etwa ein Drittel der Landesfläche der Schweiz ist mit Wald bedeckt. Die Waldfläche ist aber nicht homogen, sondern unterscheidet sich unter anderem in der Zusammensetzung der Baumarten, der Bodenvegetation oder in den Voraussetzungen bezüglich Boden und Klima. Dadurch ergeben sich ganz verschiedene Erscheinungsbilder der Wälder. Jeder Waldstandort bietet die Voraussetzung für eine bestimmte natürlich vorkommende Waldgesellschaft mit einer spezifischen Pflanzenzusammensetzung.



In der Schweiz sind gut 120 sogenannte Waldgesellschaften definiert. Ausgehend von den Rahmenbedingungen wie Boden, Höhenlage, Exposition oder Klima wird dabei eine natürlich vorkommende Baumgesellschaft in einem Perimeter definiert. (pd/uh)